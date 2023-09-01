Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Итак, еще раз перекомпилировал все три эксперта.
Intel Core i7-8700, 3.2GHz, 16Gb RAM, 6 ядер.
Гипертрейдинг включен.
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL:
Двенадцать агентов,Tree_Brut_TestPL:
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL_F:
Двенадцать агентов, Tree_Brut_TestPL_F:
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL_F_Fast:
Двенадцать агентов, Tree_Brut_TestPL_F_Fast:
Выключаем гипертрейдинг.
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL:
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL_F:
Шесть агентов, Tree_Brut_TestPL_F_Fast:
Спасибо, но добавьте для оценки результаты Tree_Brut_TestPL_F и Tree_Brut_TestPL !
компилируется конечно долго)) я только потом увидел объем кода!
Tree_Brut_TestPL
4 агента 8 проходов
8 агентов, 8 проходов
Tree_Brut_TestPL_F
4 агента 8 проходов
8 агентов 8 проходов
4 и 8 агентов разницы скорости 27-32 процента. Думаю тут проблема в кэш памяти, FX славится своим узким местом в кэше. Разогнать к сожалению не могу, чтобы проверить, у моего камня совершенно не гонится память и северный мост.
Итак, еще раз перекомпилировал все три эксперта.
Показатели несколько упали - взял пока их в таблицу. Компьютер включает автоматический бустинг при оптимизации?
4 и 8 агентов разницы скорости 27-32 процента. Думаю тут проблема в кэш памяти, FX славится своим узким местом в кэше. Разогнать к сожалению не могу, чтобы проверить, у моего камня совершенно не гонится память и северный мост.
Я это списываю на 4 ядра FPU.
но если сравнивать версии f и f-fast, то разница колоссальная! вот они чудеса оптимизации в 6,79 раза! Или с какой версией нужно сравнивать f-fast?
Согласен, это феноменально. Версии правильно сравниваете. Интересно, что отрыв от i7-8700 сократился в процентном выражении для старых процессоров.
Текущие данные - синим цветом отсутствие результата тестирования.
Теперь E5-2670 2шт. явно опережает i7-8700, что логично.
Показатели несколько упали - взял пока их в таблицу. Компьютер включает автоматический бустинг при оптимизации?
Скорее всего, да. В БИОСе куча тонких настроечных параметров, но я в них не стал разбираться, просто выставил профайл Performance.
Скорее всего, да. В БИОСе куча тонких настроечных параметров, но я в них не стал разбираться, просто выставил профайл Performance.
Тогда возможно при отключенном гипертрейдинге бустинг активируется быстрей или на большую частоту. Хорошо бы зафиксировать частоту для объективных тестов.
Добавил результаты процессора E5-2470 - 2 шт, правда память там DDR3-800, что возможно чуть занижает потенциал, но не думаю, что значительно - процентов 5-10.
Решил посмотреть цены на БУ комплектующие, что бы оценить целесообразность сборки - цены взяты с Авито и Aliexpress.
Расчет делался так - стоимость сборки (графа "Итого") делилась на число проходов в час. Фильтрация сделана по предпоследнему столбцу, так как там самый тяжелый советник и не все дали данные по последнему советнику, к сожалению.
Кажется, что i7-8700 действительно хороший вариант для оптимизации, даже с учетом цены на б/у рынке.
Память для процессоров AMD на сокете AM3 и AM3+ бралась специальная, только для AMD (сам пользуюсь) - частота 1600.
Память DDR4 - частота 2600 - выше не соразмерная приросту производительности переплата, судя по тестам из других источников.
Для мало мощных процессоров можно сэкономить на куллере рублей - 500.
Блок питания брался 500 ватт - этого реально хватает, если не подделка или уже дохлый, но по возможности лучше брать новый, но не топовый, хотя цена на бу заложена на очень добротный вариант.
Видеокарта во всех вариантах интегрированная в процессор или мать, кроме пожалуй Ryzen, но затычка в 250-300 рублей решил не учитывать в качестве исключения.
Похоже, что тема загнивает, заброшу файлик, в котором считал и рисовал таблицы в excel.