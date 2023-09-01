Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выше - Tree_Brut_TestPL_F
Вот второй, в той же конфигурации:
Он же (без F) при запуске 12 виртуальных ядер:
Эксперт "с F" при запуске 12 виртуальных ядер:
Сейчас отключу гипертрейдинг...
Эксперт "без F" и без гипертрейдинга с шестью проходами:
Эксперт "с F" и без гипертрейдинга с шестью проходами:
Очень странный результат - получается Tree_Brut_TestPL без отключения гипертрейдиенга в биосе 6 агентов average pass 0:00:33.712, а при отключении примерно 1:10 - не напутали?
В то время как для советника Tree_Brut_TestPL_F без отключения гипертрейдиенга в биосе 6 агентов "average pass 0:01:10.931", а при отключении "average pass 0:01:10.621", т.е. разницы нет.
Следующий подопытной Phenom II X4 960T 3000Mhz
Tree_Brut_TestPL - 4 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 4 агента
Снова тестируем FX-8350, но он работает на частоте 4200Mhz и в одном канале памяти и другая мать на чипе 760G
Tree_Brut_TestPL - 4 агента
Tree_Brut_TestPL - 8 агентов
Tree_Brut_TestPL_F - 4 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 8 агентов
Очень странный результат - получается Tree_Brut_TestPL без отключения гипертрейдиенга в биосе 6 агентов average pass 0:00:33.712, а при отключении примерно 1:10 - не напутали?
В то время как для советника Tree_Brut_TestPL_F без отключения гипертрейдиенга в биосе 6 агентов "average pass 0:01:10.931", а при отключении "average pass 0:01:10.621", т.е. разницы нет.
Мне тоже кажется, что гипертрейдинг не должен давать разницы, когда задача чисто вычислительная. Я уже говорил, главная выгода от виртуальных ядер при оптимизации как раз в том, что мы не обращаемся к памяти, все у нас есть в кеше. Когда я испытывал разные варианты - я очень хорошо помню, что на "реальных тиках" за два года - от гипертрейдинга никакого проку не было. А вот если работать на 1MOHLC - сразу получается выигрыш от 10 до 20 процентов. То есть, выигрыш идет именно за счет кеширования.
А вот первый результат - меня самого удивляет...
Следующий подопытный - это мать с двумя процессорами для рабочих станций / серверов, процессоры E5-2670 v1 на частоте 3000Mhz (мать их бустит принудительно)
Tree_Brut_TestPL - 16 агентов
Tree_Brut_TestPL - 32 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 16 агентов
Tree_Brut_TestPL_F - 32 агента
В результатах напрягает разброс работы агентов во всех вариантах лучший - худший - до 25 секунд - возможно это плата за двухпроцессорную архитектуру, но не уверен - если у кого есть похожий агрегат, то прошу протестировать.
Мне тоже кажется, что гипертрейдинг не должен давать разницы, когда задача чисто вычислительная. Я уже говорил, главная выгода от виртуальных ядер при оптимизации как раз в том, что мы не обращаемся к памяти, все у нас есть в кеше. Когда я испытывал разные варианты - я очень хорошо помню, что на "реальных тиках" за два года - от гипертрейдинга никакого проку не было. А вот если работать на 1MOHLC - сразу получается выигрыш от 10 до 20 процентов. То есть, выигрыш идет именно за счет кеширования.
А вот первый результат - меня самого удивляет...
С теорией не спорю, возможно так оно и есть - влез весь код с придатком в кэш и значит все будет быстро и хорошо, а нет то работа с памятью будет.
По поводу теста Tree_Brut_TestPL - я думаю, что Вы ошиблись при отключении гипертрейдинга в BIOS- попробуйте ещё раз, первый советник быстрей второго, поэтому и предполагаю, что это ошибка.
Пока вырисовывается такой рейтинг, где использовалось среднее время прохода в секундах - два предпоследних столбца, а последний столбец показывает число проходов процессора за 1 час.
Таблица отфильтрована по последнему столбцу, как наиболее тяжелому варианту советника по затрату вычислительных ресурсов.
Пока сверх удивляет плохой результат процессоров E5-2670, если в Сinebench r15 он (2 штуки) набирает 2000 баллов, то i7-8700 только 1191 балл! Что-то тут не так...
Tree_Brut_TestPL - 2 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 2 агента
Результаты тестов 2990WX
Tree_Brut_TestPL - 32 агента
Tree_Brut_TestPL - 64 агентов
Tree_Brut_TestPL_F - 32 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 64 агентов
Результаты очень шокирующие, и я не могу понять в чем дело - компилятор не понимает эту архитектуру или ещё что, одиночные проходы крайне посредственны, и разброс значителен.
Да, общий результат самый быстрый у процессора, но я ожидал значительно лучших результатов! У кого есть Ryzen - давайте тестировать!
Результаты тестов 2990WX
Tree_Brut_TestPL - 32 агента
Tree_Brut_TestPL - 64 агентов
Tree_Brut_TestPL_F - 32 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 64 агентов
Результаты очень шокирующие, и я не могу понять в чем дело - компилятор не понимает эту архитектуру или ещё что, одиночные проходы крайне посредственны, и разброс значителен.
Да, общий результат самый быстрый у процессора, но я ожидал значительно лучших результатов! У кого есть Ryzen - давайте тестировать!
Модель 2990WX отличается. Она состоит из четырёх кристаллов Zeppelin, вычислительных ядер 32. На платформе X399 AMD наложила на этот процессор некоторые ограничения, чтобы он не вредил продажам серверных чипов EPYC.
Главным из этих ограничений является наличие только четырёх контроллеров памяти. Хотя кристаллов Zeppelin на два больше, AMD называет их вычислительными. Это означает, что у них нет доступа к локальным PCIe или DRAM, для этого они должны через Infinity Fabric обращаться к компонентам ввода-вывода. Поскольку кристаллов в 2 раза больше, пропускная способность Infinity fabric в 2 раза меньше, около 25 Гб/с, если использовать память DDR4-3200.