Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 3

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

По идеи можно же проц пошустрей поставить (купить на авито или али) и будет норм, а так не быстро получается.

Нет, там процессор впаянный. Это, по сути, медиаплеер, для просмотра всякого бреда для сна, подключенный к проектору. Суть эксперимента была в том, чтобы протестировать на самом убогом железе, которое есть в наличии (на котором запускается метатрейдер).

Добавлено:

начало хорошее:

code generated          
0 error(s), 0 warning(s), 344528 msec elapsed  
 
Serhii Shevchuk:

Нет, там процессор впаянный. Это, по сути, медиаплеер, для просмотра всякого бреда для сна, подключенный к проектору. Суть эксперимента была в том, чтобы протестировать на самом убогом железе, которое есть в наличии (на котором запускается метатрейдер).

А, так вот оно что, смутило наличие ОЗУ 8 гигов!

Serhii Shevchuk:

начало хорошее:

А если не в функцию, а в тело перенести вычисления, то компиляция идет часами...

 
Aleksey Vyazmikin:

Протестируйте, пожалуйста эту версию на FX с 4 и 8 агентами.

Итак.
Агентов: 4. Проходов оптимизации: 8. Результаты:

2019.08.10 01:31:47.465 Core 4  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:02:54.814
2019.08.10 01:31:48.782 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:02:56.136
2019.08.10 01:31:49.263 Core 2  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:02:56.557
2019.08.10 01:31:50.412 Core 3  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:02:57.711
2019.08.10 01:34:45.025 Core 4  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:02:57.560
2019.08.10 01:34:45.482 Core 2  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:02:56.218
2019.08.10 01:34:45.637 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:02:56.850
2019.08.10 01:34:49.330 Core 3  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:02:58.916
2019.08.10 01:34:49.330 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.10 01:34:49.341 Statistics      optimization done in 5 minutes 58 seconds
2019.08.10 01:34:49.341 Statistics      shortest pass 0:02:54.814, longest pass 0:02:58.916, average pass 0:02:56.845

Агентов: 8. Проходов оптимизации: 8. Результаты:

2019.08.10 01:41:03.259 Core 2  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:04:22.641
2019.08.10 01:41:07.004 Core 8  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:04:25.297
2019.08.10 01:41:07.715 Core 7  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:04:26.076
2019.08.10 01:41:08.051 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:04:27.445
2019.08.10 01:41:09.096 Core 6  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:04:27.458
2019.08.10 01:41:09.459 Core 4  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:04:28.851
2019.08.10 01:41:09.695 Core 3  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:04:29.082
2019.08.10 01:41:09.966 Core 5  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:04:28.213
2019.08.10 01:41:09.966 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.10 01:41:09.977 Statistics      optimization done in 4 minutes 29 seconds
2019.08.10 01:41:09.977 Statistics      shortest pass 0:04:22.641, longest pass 0:04:29.082, average pass 0:04:26.882

Добавлено:

Значит, Вы правы - в процессорах FX попахивает гипертредингом (хотя я его брал, как полноценный 8-ядерник).

И менеджер агентов видит его тоже 8-ядерным (при имеющихся 7 агентах предлагает добавить ещё 1, см. изображение):

агенты

P.S. А вот это интересно!

Удалил все агенты. Решил добавить заново. И тут - впервые за не знаю сколько лет - мне предложили добавить 4 агента вместо привычных 8-ми:

агенты2019

Значит, в тестере что-то таки изменилось по отношению к древним камням от AMD, и, при чём, это очень свежие изменения.

P.P.S.

Да, билд 2085 ещё предлагал добавить 8 агентов. Совсем свежие нововведения:

2085

Время идёт, всё скукоживается. Раньше было 8 агентов, теперь 4.
 
Serhii Shevchuk:

Итак.
Агентов: 4. Проходов оптимизации: 8. Результаты:

Агентов: 8. Проходов оптимизации: 8. Результаты:

Добавлено:

Значит, Вы правы - в процессорах FX попахивает гипертредингом (хотя я его брал, как полноценный 8-ядерник).

И менеджер агентов видит его тоже 8-ядерным (при имеющихся 7 агентах предлагает добавить ещё 1, см. изображение):


P.S. А вот это интересно!

Удалил все агенты. Решил добавить заново. И тут - впервые за не знаю сколько лет - мне предложили добавить 4 агента вместо привычных 8-ми:

Значит, в тестере что-то таки изменилось по отношению к древним камням от AMD, и, при чём, это очень свежие изменения.

P.P.S.

Да, билд 2085 ещё предлагал добавить 8 агентов. Совсем свежие нововведения:


Время идёт, всё скукоживается. Раньше было 8 агентов, теперь 4.

Я не знал, что уже обновление происходит на билд 2097 - я им пользуюсь с середины июля (в качестве тестера), и мне было известно о таком подходе по отключению сомнительных агентов - гипертрейдинг и таких как AMD, на локальной машине по прежнему можно пока использовать все агенты, и надеюсь это не изменится. Зачем это сделано - подозреваю, что для справедливой оценки стоимости ресурсов при их продажи в клауд.

И всё же, интересно, что выигрыш от 8 потоков очень приличный получился - 25%, и это стоит того, что бы загружать все 8 агентов.

У AMD на два вычислительных ядра (ALU), отвечающих за операции сложения и вычитания, а так же логику сравнения, а может и ещё чего, приходится 1 ядро (FPU) отвечающее за деление и умножение, т.е. работы с плавающей запятой, т.е. это не гипертрейдинг в чистом виде.

 

Попался нетбук, но он оказался быстрей кселерона - удивлен.

2019.08.05 22:37:53.817 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601), IE 11, UAC, Intel Atom  N570 @ 1.66GHz, Memory: 578 / 2035 Mb, Disk: 56 / 280 Gb, GMT+3

2019.08.10 23:58:27.648 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:09:33.408
2019.08.10 23:58:28.363 Core 2  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:09:34.188
2019.08.11 00:08:04.213 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:09:36.913
2019.08.11 00:08:05.355 Core 2  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:09:37.257
2019.08.11 00:08:05.355 Tester  optimization finished, total passes 4
2019.08.11 00:08:05.366 Statistics      optimization done in 19 minutes 11 seconds
2019.08.11 00:08:05.366 Statistics      shortest pass 0:09:33.408, longest pass 0:09:37.257, average pass 0:09:35.441
 

Появилась возможность протестировать основной компьютер с FX-8350 - без разгона 4000Mhz.

2019.08.11 10:41:32.541 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 (build 7601) x64, IE 10, AMD FX-8350 Eight-Core Processor , Memory: 21877 / 24533 Mb, Disk: 51 / 499 Gb, GMT+3

Tree_Brut_TestPL - 4 агента

2019.08.11 10:57:01.270 Core 3  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:21.389
2019.08.11 10:57:01.466 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:21.616
2019.08.11 10:57:01.851 Core 4  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:01:21.950
2019.08.11 10:57:03.201 Core 2  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:23.292
2019.08.11 10:58:21.943 Core 3  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:20.680
2019.08.11 10:58:22.763 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:21.304
2019.08.11 10:58:23.899 Core 4  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:01:22.056
2019.08.11 10:58:26.569 Core 2  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:23.375
2019.08.11 10:58:26.569 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.11 10:58:26.579 Statistics      optimization done in 2 minutes 47 seconds
2019.08.11 10:58:26.579 Statistics      shortest pass 0:01:20.680, longest pass 0:01:23.375, average pass 0:01:21.957

Tree_Brut_TestPL - 8 агентов

2019.08.11 11:11:21.820 Core 7  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:02:03.874
2019.08.11 11:11:22.139 Core 2  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:02:04.354
2019.08.11 11:11:24.113 Core 3  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:02:06.141
2019.08.11 11:11:24.195 Core 4  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:02:06.470
2019.08.11 11:11:24.394 Core 6  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:02:06.539
2019.08.11 11:11:24.917 Core 5  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:02:06.966
2019.08.11 11:11:28.852 Core 1  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:02:11.027
2019.08.11 11:11:30.336 Core 8  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:02:12.302
2019.08.11 11:11:30.336 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.11 11:11:30.346 Statistics      optimization done in 2 minutes 13 seconds
2019.08.11 11:11:30.346 Statistics      shortest pass 0:02:03.874, longest pass 0:02:12.302, average pass 0:02:07.209

Tree_Brut_TestPL_F - 4 агента

2019.08.11 11:15:56.836 Core 4  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:02:03.360
2019.08.11 11:15:57.088 Core 3  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:02:03.567
2019.08.11 11:15:57.744 Core 2  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:02:04.248
2019.08.11 11:15:58.259 Core 1  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:02:04.762
2019.08.11 11:17:53.839 Core 2  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:56.106
2019.08.11 11:17:55.203 Core 3  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:01:58.126
2019.08.11 11:17:55.210 Core 4  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:58.387
2019.08.11 11:17:55.615 Core 1  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:57.366
2019.08.11 11:17:55.615 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.11 11:17:55.625 Statistics      optimization done in 4 minutes 03 seconds
2019.08.11 11:17:55.625 Statistics      shortest pass 0:01:56.106, longest pass 0:02:04.762, average pass 0:02:00.740

Tree_Brut_TestPL_F - 8 агентов

2019.08.11 11:24:05.758 Core 6  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:03:30.450
2019.08.11 11:24:06.511 Core 1  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:03:32.370
2019.08.11 11:24:07.029 Core 4  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:03:32.860
2019.08.11 11:24:08.345 Core 2  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:03:34.210
2019.08.11 11:24:08.447 Core 5  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:03:33.167
2019.08.11 11:24:08.482 Core 3  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:03:34.280
2019.08.11 11:24:08.768 Core 8  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:03:33.688
2019.08.11 11:24:10.260 Core 7  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:03:35.018
2019.08.11 11:24:10.260 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.11 11:24:10.270 Statistics      optimization done in 3 minutes 37 seconds
2019.08.11 11:24:10.270 Statistics      shortest pass 0:03:30.450, longest pass 0:03:35.018, average pass 0:03:33.255

И всё же, тут наблюдается явный прирост производительности от использования 8 агентов против 4, хотя скорость одного агента при использовании 4 агентов значительно больше.

 

Следующим компьютером будет уже старенький Phenom II X6 1065T с частотой процессора 2900Mhz.

2019.08.11 12:08:13.905 Terminal        Windows 7 (build 7600) x64, IE 8, AMD Phenom II X6 1065T Processor, Memory: 5996 / 8191 Mb, Disk: 79 / 224 Gb, GMT+3

Tree_Brut_TestPL - 6 агентов

2019.08.11 12:11:06.766 Core 3  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:02:16.413
2019.08.11 12:11:07.043 Core 2  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:02:16.593
2019.08.11 12:11:08.079 Core 4  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:02:17.538
2019.08.11 12:11:08.277 Core 6  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:02:17.698
2019.08.11 12:11:16.133 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:02:25.720
2019.08.11 12:11:17.239 Core 5  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:02:26.692
2019.08.11 12:11:17.239 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 12:11:17.249 Statistics      optimization done in 2 minutes 27 seconds
2019.08.11 12:11:17.249 Statistics      shortest pass 0:02:16.413, longest pass 0:02:26.692, average pass 0:02:20.109

Tree_Brut_TestPL - 3 агента

2019.08.11 12:16:01.529 Core 2  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:02:17.960
2019.08.11 12:16:01.530 Core 1  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:02:17.960
2019.08.11 12:16:01.787 Core 3  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:02:18.219
2019.08.11 12:18:19.602 Core 2  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:02:18.073
2019.08.11 12:18:19.630 Core 1  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:02:18.100
2019.08.11 12:18:20.100 Core 3  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:02:18.311
2019.08.11 12:18:20.100 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 12:18:20.110 Statistics      optimization done in 4 minutes 37 seconds
2019.08.11 12:18:20.110 Statistics      shortest pass 0:02:17.960, longest pass 0:02:18.311, average pass 0:02:18.103

Проверил на 3х агентах, что бы были видны отличия в архитектуре по сравнению с FX - тут честные 6 FPU.

Tree_Brut_TestPL_F - 6 агентов

2019.08.11 12:23:16.283 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:03:39.626
2019.08.11 12:23:16.652 Core 5  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:03:39.614
2019.08.11 12:23:16.861 Core 3  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:03:40.286
2019.08.11 12:23:17.968 Core 2  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:03:41.294
2019.08.11 12:23:30.936 Core 4  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:03:53.860
2019.08.11 12:23:32.878 Core 6  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:03:55.949
2019.08.11 12:23:32.878 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 12:23:32.888 Statistics      optimization done in 3 minutes 57 seconds
2019.08.11 12:23:32.888 Statistics      shortest pass 0:03:39.614, longest pass 0:03:55.949, average pass 0:03:45.104

Всего 20 секунд уступил FXу в скорости ядра, что весьма не плохо, учитывая разницу в частоте 1100Mhz! 

 

Мой результат (Inter Core i7-8700, 3.2 GHz, 16 Gb, гипертрейдинг включен, имеется 12 агентов, но работали только шесть, по числу физических ядер) :

2019.08.11 12:35:27.825 Core 04 pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:10.378
2019.08.11 12:35:27.841 Core 01 pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:10.241
2019.08.11 12:35:28.620 Core 06 pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:11.130
2019.08.11 12:35:28.626 Core 03 pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:11.036
2019.08.11 12:35:28.704 Core 12 pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:11.100
2019.08.11 12:35:29.296 Core 02 pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:11.706
2019.08.11 12:35:29.296 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 12:35:29.307 Statistics      optimization done in 1 minutes 13 seconds
2019.08.11 12:35:29.307 Statistics      shortest pass 0:01:10.241, longest pass 0:01:11.706, average pass 0:01:10.931
Мне кажется, что для гипертрейдинга очень важно, чтобы данные умещались в кэш процессора. Выигрыш от виртуальных ядер получается именно тогда, когда процессору не требуется обращаться к основной памяти, когда все данные находятся в кэше. Соответственно, если расчет идет на больших массивах (реальные тики за пару-тройку лет) - польза от гипертрейдинга будет небольшой. Однако, если идет обработка относительно небольших данных (по моему опыту - где-то год-полтора на 1MOHLC) - гипертрейдинг дает вполне заметный прирост производительности.
 
Georgiy Merts:

Мой результат (Inter Core i7-8700, 3.2 GHz, 16 Gb, гипертрейдинг включен, имеется 12 агентов, но работали только шесть, по числу физических ядер) :

Мне кажется, что для гипертрейдинга очень важно, чтобы данные умещались в кэш процессора. Выигрыш от виртуальных ядер получается именно тогда, когда процессору не требуется обращаться к основной памяти, когда все данные находятся в кэше. Соответственно, если расчет идет на больших массивах (реальные тики за пару-тройку лет) - польза от гипертрейдинга будет небольшой. Однако, если идет обработка относительно небольших данных (по моему опыту - где-то год-полтора на 1MOHLC) - гипертрейдинг дает вполне заметный прирост производительности.

Сейчас предлагается выкладывать тесты двух советников Tree_Brut_TestPL и Tree_Brut_TestPL_F - если есть возможность (с указанием что за советник), то дайте(давай) информацию по двум вариантам, ну и с гипертрейдингом(всеми агентами) и без - а то пока нет понимания объективного, нужен он или нет.

 
Aleksey Vyazmikin:

Сейчас предлагается выкладывать тесты двух советников Tree_Brut_TestPL и Tree_Brut_TestPL_F - если есть возможность (с указанием что за советник), то дайте(давай) информацию по двум вариантам, ну и с гипертрейдингом(всеми агентами) и без - а то пока нет понимания объективного, нужен он или нет.

Выше - Tree_Brut_TestPL_F     

Вот второй, в той же конфигурации:

2019.08.11 14:32:43.819 Core 07 pass 4 returned result 1001000.00 in 0:00:33.157
2019.08.11 14:32:44.209 Core 04 pass 5 returned result 1001000.00 in 0:00:33.494
2019.08.11 14:32:44.291 Core 03 pass 3 returned result 1001000.00 in 0:00:33.664
2019.08.11 14:32:44.415 Core 01 pass 1 returned result 1001000.00 in 0:00:33.846
2019.08.11 14:32:44.568 Core 02 pass 0 returned result 1001000.00 in 0:00:34.031
2019.08.11 14:32:44.683 Core 05 pass 2 returned result 1001000.00 in 0:00:34.082
2019.08.11 14:32:44.683 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 14:32:44.693 Statistics      optimization done in 0 minutes 34 seconds
2019.08.11 14:32:44.693 Statistics      shortest pass 0:00:33.157, longest pass 0:00:34.082, average pass 0:00:33.712

Он же (без F) при запуске 12 виртуальных ядер:

2019.08.11 14:36:39.685 Core 05 pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:43.939
2019.08.11 14:36:39.843 Core 03 pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:44.102
2019.08.11 14:36:40.327 Core 04 pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:44.581
2019.08.11 14:36:40.394 Core 07 pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:44.650
2019.08.11 14:36:40.514 Core 10 pass 7 returned result 1001000.00 in 0:01:44.215
2019.08.11 14:36:40.707 Core 06 pass 6 returned result 1001000.00 in 0:01:44.454
2019.08.11 14:36:40.732 Core 09 pass 9 returned result 1001000.00 in 0:01:44.367
2019.08.11 14:36:40.885 Core 02 pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:45.143
2019.08.11 14:36:41.253 Core 01 pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:45.512
2019.08.11 14:36:41.727 Core 12 pass 11 returned result 1001000.00 in 0:01:45.325
2019.08.11 14:36:41.786 Core 11 pass 10 returned result 1001000.00 in 0:01:45.407
2019.08.11 14:36:41.899 Core 08 pass 8 returned result 1001000.00 in 0:01:45.563
2019.08.11 14:36:41.899 Tester  optimization finished, total passes 12
2019.08.11 14:36:41.909 Statistics      optimization done in 1 minutes 46 seconds
2019.08.11 14:36:41.909 Statistics      shortest pass 0:01:43.939, longest pass 0:01:45.563, average pass 0:01:44.771

Эксперт "с F" при запуске 12 виртуальных ядер:

2019.08.11 14:48:04.349 Core 09 pass 10 returned result 1001000.00 in 0:03:16.005
2019.08.11 14:48:06.012 Core 02 pass 0 returned result 1001000.00 in 0:03:18.194
2019.08.11 14:48:06.269 Core 11 pass 4 returned result 1001000.00 in 0:03:18.152
2019.08.11 14:48:06.902 Core 01 pass 3 returned result 1001000.00 in 0:03:18.869
2019.08.11 14:48:06.925 Core 10 pass 8 returned result 1001000.00 in 0:03:18.590
2019.08.11 14:48:06.958 Core 05 pass 5 returned result 1001000.00 in 0:03:18.816
2019.08.11 14:48:07.269 Core 07 pass 7 returned result 1001000.00 in 0:03:19.044
2019.08.11 14:48:07.460 Core 04 pass 2 returned result 1001000.00 in 0:03:19.470
2019.08.11 14:48:07.818 Core 06 pass 6 returned result 1001000.00 in 0:03:19.634
2019.08.11 14:48:08.151 Core 12 pass 11 returned result 1001000.00 in 0:03:19.777
2019.08.11 14:48:08.463 Core 03 pass 1 returned result 1001000.00 in 0:03:20.563
2019.08.11 14:48:09.072 Core 08 pass 9 returned result 1001000.00 in 0:03:20.736
2019.08.11 14:48:09.072 Tester  optimization finished, total passes 12
2019.08.11 14:48:09.083 Statistics      optimization done in 3 minutes 23 seconds
2019.08.11 14:48:09.083 Statistics      shortest pass 0:03:16.005, longest pass 0:03:20.736, average pass 0:03:18.987

Сейчас отключу гипертрейдинг...

Эксперт "без F" и без гипертрейдинга с шестью проходами:

2019.08.11 14:56:16.918 Core 5  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:09.291
2019.08.11 14:56:16.984 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:09.452
2019.08.11 14:56:17.228 Core 3  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:09.635
2019.08.11 14:56:17.797 Core 6  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:10.163
2019.08.11 14:56:18.164 Core 2  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:10.725
2019.08.11 14:56:18.284 Core 4  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:10.675

Эксперт "с F" и без гипертрейдинга с шестью проходами:

2019.08.11 15:01:43.644 Core 3  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:10.138
2019.08.11 15:01:43.984 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:10.494
2019.08.11 15:01:44.121 Core 5  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:10.585
2019.08.11 15:01:44.310 Core 2  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:10.868
2019.08.11 15:01:44.318 Core 4  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:10.782
2019.08.11 15:01:44.397 Core 6  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:10.859
2019.08.11 15:01:44.397 Tester  optimization finished, total passes 6
2019.08.11 15:01:44.407 Statistics      optimization done in 1 minutes 12 seconds
2019.08.11 15:01:44.407 Statistics      shortest pass 0:01:10.138, longest pass 0:01:10.868, average pass 0:01:10.621
2019.08.11 15:01:44.407 Statistics      6000 frames (2.36 Mb total, 412 bytes per frame) received
12345678910...30
Новый комментарий