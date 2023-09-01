Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 3
По идеи можно же проц пошустрей поставить (купить на авито или али) и будет норм, а так не быстро получается.
Нет, там процессор впаянный. Это, по сути, медиаплеер, для просмотра всякого бреда для сна, подключенный к проектору. Суть эксперимента была в том, чтобы протестировать на самом убогом железе, которое есть в наличии (на котором запускается метатрейдер).

начало хорошее:
А, так вот оно что, смутило наличие ОЗУ 8 гигов!
начало хорошее:
А если не в функцию, а в тело перенести вычисления, то компиляция идет часами...
Протестируйте, пожалуйста эту версию на FX с 4 и 8 агентами.
Итак.
Агентов: 4. Проходов оптимизации: 8. Результаты:
Агентов: 8. Проходов оптимизации: 8. Результаты:
Значит, Вы правы - в процессорах FX попахивает гипертредингом (хотя я его брал, как полноценный 8-ядерник).
И менеджер агентов видит его тоже 8-ядерным (при имеющихся 7 агентах предлагает добавить ещё 1, см. изображение):
P.S. А вот это интересно!
Удалил все агенты. Решил добавить заново. И тут - впервые за не знаю сколько лет - мне предложили добавить 4 агента вместо привычных 8-ми:
Значит, в тестере что-то таки изменилось по отношению к древним камням от AMD, и, при чём, это очень свежие изменения.
P.P.S.
Да, билд 2085 ещё предлагал добавить 8 агентов. Совсем свежие нововведения:
Итак.

Время идёт, всё скукоживается. Раньше было 8 агентов, теперь 4.
Я не знал, что уже обновление происходит на билд 2097 - я им пользуюсь с середины июля (в качестве тестера), и мне было известно о таком подходе по отключению сомнительных агентов - гипертрейдинг и таких как AMD, на локальной машине по прежнему можно пока использовать все агенты, и надеюсь это не изменится. Зачем это сделано - подозреваю, что для справедливой оценки стоимости ресурсов при их продажи в клауд.
И всё же, интересно, что выигрыш от 8 потоков очень приличный получился - 25%, и это стоит того, что бы загружать все 8 агентов.
У AMD на два вычислительных ядра (ALU), отвечающих за операции сложения и вычитания, а так же логику сравнения, а может и ещё чего, приходится 1 ядро (FPU) отвечающее за деление и умножение, т.е. работы с плавающей запятой, т.е. это не гипертрейдинг в чистом виде.
Попался нетбук, но он оказался быстрей кселерона - удивлен.
Появилась возможность протестировать основной компьютер с FX-8350 - без разгона 4000Mhz.
Tree_Brut_TestPL - 4 агента
Tree_Brut_TestPL - 8 агентов
Tree_Brut_TestPL_F - 4 агента
Tree_Brut_TestPL_F - 8 агентов
И всё же, тут наблюдается явный прирост производительности от использования 8 агентов против 4, хотя скорость одного агента при использовании 4 агентов значительно больше.
Следующим компьютером будет уже старенький Phenom II X6 1065T с частотой процессора 2900Mhz.
Tree_Brut_TestPL - 6 агентов
Tree_Brut_TestPL - 3 агента
Проверил на 3х агентах, что бы были видны отличия в архитектуре по сравнению с FX - тут честные 6 FPU.
Tree_Brut_TestPL_F - 6 агентов
Всего 20 секунд уступил FXу в скорости ядра, что весьма не плохо, учитывая разницу в частоте 1100Mhz!
Мой результат (Inter Core i7-8700, 3.2 GHz, 16 Gb, гипертрейдинг включен, имеется 12 агентов, но работали только шесть, по числу физических ядер) :Мне кажется, что для гипертрейдинга очень важно, чтобы данные умещались в кэш процессора. Выигрыш от виртуальных ядер получается именно тогда, когда процессору не требуется обращаться к основной памяти, когда все данные находятся в кэше. Соответственно, если расчет идет на больших массивах (реальные тики за пару-тройку лет) - польза от гипертрейдинга будет небольшой. Однако, если идет обработка относительно небольших данных (по моему опыту - где-то год-полтора на 1MOHLC) - гипертрейдинг дает вполне заметный прирост производительности.
Сейчас предлагается выкладывать тесты двух советников Tree_Brut_TestPL и Tree_Brut_TestPL_F - если есть возможность (с указанием что за советник), то дайте(давай) информацию по двум вариантам, ну и с гипертрейдингом(всеми агентами) и без - а то пока нет понимания объективного, нужен он или нет.
Выше - Tree_Brut_TestPL_F
Вот второй, в той же конфигурации:
Он же (без F) при запуске 12 виртуальных ядер:
Эксперт "с F" при запуске 12 виртуальных ядер:
Сейчас отключу гипертрейдинг...
Эксперт "без F" и без гипертрейдинга с шестью проходами:
Эксперт "с F" и без гипертрейдинга с шестью проходами: