Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 11
Возникает вопрос, за счет чего эффект - из кода я конечно видел, что по сути убрали "if"? Но хотелось бы комментарий, ибо не ясно за счет чего всё ж прирост в плане ускорения логики.
Интуитивное решение — вынести большой код в функцию (еще лучше было бы в отдельный инклуд), избавиться от if, инкремента и брейка.
Меня еще очень смущает получение значений анализируемых переменных. В тестовом примере это рэндомы, а в реальности? Я бы уже там оставлял чистые булевы значения, чтобы потом вместо (double_a > 10.0) проверять (bool_a).
Новый билд, новый тестер, новый компилятор... в сводной таблице не хватает колонки "билд мт5"
Пока результат устойчив - вчера проверял, поэтому не стоит ждать скачков производительности от билда к билду.
На самом то деле это и так уже функция, поэтому и не ясно откуда такой прирост производительности!
Инклюд я использую в рабочем коде, но это чисто перенос кода, а как Вы предлагаете его организовать? Брей существенно добавляет производительности - как от него избавиться, что б не потерять в скорости?
В реальности это так же double - данные берутся из внешнего файла, который считывается полностью в буфер при инициализации. Поэтому не понял, как именно сделать из них bool.
3800х почти догнал по производительности на поток i7 8700. И оторвался от 2700.
а что 3800X не должен был оторваться от 2700?
Тогда предположу, что при оптимизации частота падает просто по идеологии. Сделайте ради интереса прогон любого советника подольше - не 16 проходов, а допустим 160 - интересно, как там меняется время прохода - разница должна быть минимальна - в пределах 1 секунды.
PS а может у Вас есть тест при котором грузится ОЗУ?
Спасибо, средний показатель примерно совпал с 16 проходами - будем считать, что это корректные данные.
Для памяти, к сожалению, ничего подходящего нет в открытом доступе.
Должен был, я предположил причины, чтобы в дальнейшем на что-то опираться при выборе железа.
понял, спасибо.
Брей существенно добавляет производительности - как от него избавиться, что б не потерять в скорости?
Вместо
Сделать
К сожалению туплю, но там же X>=0 может быть больше любого иного числа - много комбинаций же - все не предусмотреть в коде, да и код вырастит на много порядков из за разных комбинаций.