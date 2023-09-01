Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 2
8 проходов 4 агента, типа аналог гипертрейдинга - по числу потоков.Включите "Полный журнал оптимизации", что б видеть время каждого прохода.
Готово:На этот раз примерно вдвое дольше, что, на мой взгляд, логично (и диспетчер задач показывал 57% загрузки процессора).
Результаты очень интересные, видно что агенты работают быстрее, но оказалось, что такой вариант в совокупности медленней. На полной версии советника ситуация иная - и тут я пока в догадках в чем может быть дело - ОС, размер советника (увеличение числа листов (операторов сравнения) сильно замедляет работу, что нонсенс!), или работа с файлами. Как только у меня закончится оптимизации на почти аналогичном процессоре сможем сравнить результаты!Добавлено: А процессор в разгоне или нет?
А процессор в разгоне или нет?
Нет, материнка примитивная, у неё проблемы с разгоном. И, более того, кулер стоковый.
У меня есть на такой - в принципе гонится... но мать дрянь в плане питания - отдавал ремонтировать - то искрит, то кулер встает (удивительно но без кулера проц не вырубился, а продолжал оптимизацию, правда тротлил при 80 градусах, а потом опять подымал частоту, но у меня там башня).Правда, после последнего ремонта оптимизация стала быстрей (процентов на 30!), по сравнению с тем же процессором, но на другой материнке, что удивило.
... или работа с файлами.
На каком уровне? У меня системный диск SSD, но метатрейдер (собственно, вся папка AppData) перенесён на HDD (любил покушать сотни гигабайт).
Не знаю, важно ли это, но, на всякий случай, стоит иметь ввиду.Добавлено: сейчас подкину результаты теста на ультра-убогом железе. Ради забавы. Самому интересно, что получится.
На каком уровне? У меня системный диск SSD, но метатрейдер (собственно, вся папка AppData) перенесён на HDD (любил покушать сотни гигабайт).
Данная версия с файлами не работает, я про ту, что использую в работе - там чтение данных из файла идет, а тут просто генерируются случайные числа. Хотя, по идеи файл не большой и вероятно сидит в ОЗУ, что не должно замедлять процесс - посмотрим.
Добавлено: сейчас подкину результаты теста на ультра-убогом железе. Ради забавы. Самому интересно, что получится.
Давайте
Итак. Железо:
Так как Celeron в принципе без гипертрединга, то на двух имеющихся ядрах запускал два прохода оптимизации.
Версия терминала:
Результаты:
Самому интересно, что получится.
Протестируйте, пожалуйста эту версию на FX с 4 и 8 агентами. Разница в версиях лишь в добавлении операторов if, которые вложены в группы и не должны ухудшать производительность существенно по моему представлению, но на ноуте агенты работают на 3 минуты быстрей на малой версии и есть мысль, что маленький советник умещается в кэше процессора и за счет этого работает быстрей.
По идеи можно же проц пошустрей поставить (купить на авито или али) и будет норм, а так не быстро получается.