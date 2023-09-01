Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 2

Aleksey Vyazmikin:

8 проходов 4 агента, типа аналог гипертрейдинга - по числу потоков.

Включите "Полный журнал оптимизации", что б видеть время каждого прохода.

Готово:

2019.08.10 00:00:11.960 Core 4  pass 4 returned result 1001000.00 in 0:01:47.867
2019.08.10 00:00:12.838 Core 2  pass 2 returned result 1001000.00 in 0:01:48.960
2019.08.10 00:00:13.345 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:01:49.308
2019.08.10 00:00:13.914 Core 3  pass 6 returned result 1001000.00 in 0:01:49.925
2019.08.10 00:02:02.167 Core 4  pass 5 returned result 1001000.00 in 0:01:50.207
2019.08.10 00:02:03.038 Core 2  pass 3 returned result 1001000.00 in 0:01:50.198
2019.08.10 00:02:04.071 Core 1  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:01:50.726
2019.08.10 00:02:05.018 Core 3  pass 7 returned result 1001000.00 in 0:01:51.102
2019.08.10 00:02:05.018 Tester  optimization finished, total passes 8
2019.08.10 00:02:05.028 Statistics      optimization done in 4 minutes 32 seconds
2019.08.10 00:02:05.028 Statistics      shortest pass 0:01:47.867, longest pass 0:01:51.102, average pass 0:01:49.786
На этот раз примерно вдвое дольше, что, на мой взгляд, логично (и диспетчер задач показывал 57% загрузки процессора).
 
Serhii Shevchuk:

Готово:

На этот раз примерно вдвое дольше, что, на мой взгляд, логично (и диспетчер задач показывал 57% загрузки процессора).

Результаты очень интересные, видно что агенты работают быстрее, но оказалось, что такой вариант в совокупности медленней. На полной версии советника ситуация иная - и тут я пока в догадках в чем может быть дело - ОС, размер советника (увеличение числа листов (операторов сравнения) сильно замедляет работу, что нонсенс!), или работа с файлами. Как только у меня закончится оптимизации на почти аналогичном процессоре сможем сравнить результаты!

Добавлено: А процессор в разгоне или нет?
 
Aleksey Vyazmikin:
А процессор в разгоне или нет?

Нет, материнка примитивная, у неё проблемы с разгоном. И, более того, кулер стоковый.

 
Serhii Shevchuk:

Нет, материнка примитивная, у неё проблемы с разгоном. И, более того, кулер стоковый.

У меня есть на такой - в принципе гонится... но мать дрянь в плане питания - отдавал ремонтировать - то искрит, то кулер встает (удивительно но без кулера проц не вырубился, а продолжал оптимизацию, правда тротлил при 80 градусах, а потом опять подымал частоту, но у меня там башня).

Правда, после последнего ремонта оптимизация стала быстрей (процентов на 30!), по сравнению с тем же процессором, но на другой материнке, что удивило.
 
Aleksey Vyazmikin:

... или работа с файлами.

На каком уровне? У меня системный диск SSD, но метатрейдер (собственно, вся папка AppData) перенесён на HDD (любил покушать сотни гигабайт).

Не знаю, важно ли это, но, на всякий случай, стоит иметь ввиду.

Добавлено: сейчас подкину результаты теста на ультра-убогом железе. Ради забавы. Самому интересно, что получится.
 
Serhii Shevchuk:

На каком уровне? У меня системный диск SSD, но метатрейдер (собственно, вся папка AppData) перенесён на HDD (любил покушать сотни гигабайт).

Не знаю, важно ли это, но, на всякий случай, стоит иметь ввиду.

Данная версия с файлами не работает, я про ту, что использую в работе - там чтение данных из файла идет, а тут просто генерируются случайные числа. Хотя, по идеи файл не большой и вероятно сидит в ОЗУ, что не должно замедлять процесс - посмотрим.

 
Serhii Shevchuk:
Добавлено: сейчас подкину результаты теста на ультра-убогом железе. Ради забавы. Самому интересно, что получится.

Давайте

 
Aleksey Vyazmikin:

Давайте

Итак. Железо:

celeron

Так как Celeron в принципе без гипертрединга, то на двух имеющихся ядрах запускал два прохода оптимизации.

Версия терминала:

2019.08.10 00:37:37.560 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 2093 started (MetaQuotes Software Corp.)
2019.08.10 00:37:37.564 Terminal        Windows 10 (build 18362) x64, IE 11, RDP, UAC, Intel Celeron  847 @ 1.10GHz, Memory: 5131 / 7871 Mb, Disk: 106 / 148 Gb, GMT+2

Результаты:

2019.08.10 01:04:42.229 Core 1  pass 0 returned result 1001000.00 in 0:09:42.962
2019.08.10 01:04:44.237 Core 2  pass 1 returned result 1001000.00 in 0:09:43.672
2019.08.10 01:04:44.237 Tester  optimization finished, total passes 2
2019.08.10 01:04:44.248 Statistics      optimization done in 9 minutes 45 seconds
2019.08.10 01:04:44.248 Statistics      shortest pass 0:09:42.962, longest pass 0:09:43.672
 
Serhii Shevchuk:

Самому интересно, что получится.

Протестируйте, пожалуйста эту версию на FX с 4 и 8 агентами. Разница в версиях лишь в добавлении операторов if, которые вложены в группы и не должны ухудшать производительность существенно по моему представлению, но на ноуте агенты работают на 3 минуты быстрей на малой версии и есть мысль, что маленький советник умещается в кэше процессора и за счет этого работает быстрей.

Serhii Shevchuk:

Итак. Железо:

Так как Celeron в принципе без гипертрединга, то на двух имеющихся ядрах запускал два прохода оптимизации.

Версия терминала:

Результаты:

По идеи можно же проц пошустрей поставить (купить на авито или али) и будет норм, а так не быстро получается.

