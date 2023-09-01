Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 8
Похоже, что тема загнивает, заброшу файлик, в котором считал и рисовал таблицы в excel.
Что бы не загнивала все должно быть проще...
Любого их нас интересует общая производительность системы во времени... По типу включил тест и получил результат...
А все эти вычисления на одно ядро, на два потока это все не интересно...
Мне интересно только время которое тратится на получение результата, а то какой процессор и сколько там потоков и ядер мне не интересно...
Я бы сделал одного советника для одного отчета.
Основной показатель - Время...
А в отчете Вашем должно быть
Процессор - Затрачено времени
Так всё и есть - примитивно - скачал советник, установил число проходов по числу потоков и ядер, ибо без этого нельзя и запустил в работу.
А про показатели, так имеются разные показатели, время 1 прохода в оптимизаторе, число задач, которые можно выполнить за 1 час и стоимость одной задачи.
В тесте сделан упор на многопоточность, так как разные процессоры реагируют на неё по разному - у некоторых производительность линейно возрастает, но чаще падает.
Кроме того, меня удивило, что ограничение агентов по числу FPU осталось сообществом без внимания, данный тест так же был нужен, что бы увидеть рациональность такого решения для пользователей, оказалось, что для старых поколений процессоров Intel и всех AMD это минус, а для новых Intel скорей даже плюс. Возможно мало кто строит свои сети для оптимизации, как это делаю я.Кроме того, данные тесты показали, что компилятор использует специфичные инструкции процессоров Intel.
Суд посчитал число ядер процессоров линейки FX, и принял решение о том, что AMD вводила покупателей в заблуждение.
Да... было бы интересно сравнить. Сейчас стою перед выбором i9-9900 или Ryzen 9 3900. Есть у кого такие на тест?
Таких нет, но судя по тенденции Ryzen может сильно уступать - тут дело в оптимизации компилятора под новые инструкции Intel (предположение, которое тут выдвигается по данным тестов и сравнению инструкций у разных поколений и производителей процессоров).
Возможно, что разработчики купят для объективности процессор последнего поколения Zen от AMD и что-то улучшится.
Да... было бы интересно сравнить. Сейчас стою перед выбором i9-9900 или Ryzen 9 3900. Есть у кого такие на тест?
когда купите, закиньте тесты сюда пожалуйста.
Без F (только ядра)
Без F ядра+поток
новое без F ядра+поток
с F только ядра
с F ядра+поток
F fast только ядра
F fast только ядра+поток
если я что то не так сделаю напишите исправлю)
вот первый тест, если всё правильно выбрано в настройках. остальные сделаю. (я если честно не совсем понимаю что в настройках писать).
В настройках укажите число шагов, равное числу потоков!
Старт=0, Шаг=1, Стоп 15 - будет 16 шагов.
Теста надо два на каждый советник - с 8 агентами и с 16.Внимание! Ставьте режим не "все тики", а "Математические вычисления"!
ну вроде так.