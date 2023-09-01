Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 13

Andrey Pogoreltsev:

А будет ли это параллелиться в тестере стратегий? Т.е. могу ли я запустить N потоков оптимизации на OpenCL на одном ядре процессора?

Andrey Pogoreltsev:

Сейчас у меня Ryzen 5 2600, вот думаю взять что помощнее.

Память 4 x 8GB CORSAIR Vengeance 3000

Основной диск NVMe Samsung 970 500 Гб, но я для многопоточных тестов купил 1Gb SSD с SATA-3, потому что тестер его насилует каждый раз по полной.

Я в основном использую комп для мт5 и для браузера, кино и много времени уходит на тестер, историю м1 использую за 10-12 лет по 28 инструментам. За пару лет у меня всего 18 терабайт записано на диск. Поэтому думаю проблема с ресурсом записи не так остро стоит. Единственное, я оптимизацией не пользуюсь, только на мт4 оптимизацию использовал.
 
Andrey Dik:

В тестере параллелиться на OpenCL может внутренняя логика советника, но не проходы по истории.

Aliaksandr Hryshyn:

Andrey Pogoreltsev:

Aliaksandr Hryshyn:

Все определяется необходимостью... Только если совсем сложная задача возникнет, что придется параллелить тестирование. При этом терминал и тестер стратегий не нужны будут, хватит и истории котировок + какой нибудь TensorFlow)

Пока таких задач не встречал. Последний раз оптимизировал в N раз проход за счет кэширования и хэшмаппов. Это оказалось намного проще и быстрее

 

Протестировал Ryzen 3700x (частота в турбо-режиме 4239, если верить AIDA64; память ddr4 3200 16 x 1) . Логи во вложении. Сразу прикинул, как должны выглядеть строки таблицы


Среднее отставание от Ryzen 3800x  по шести тестам получается 3.6 %. (Разброс от 9.2%  до  -1.9%). Правда, у тестера с Ryzen 3800x память работает в двухканальном режиме, а у меня пока одна планка. Не знаю, может ли это иметь значение в данном случае. Чуть позже можно будет протестировать заново.



 

Andrey Pogoreltsev:

А еще хотелось бы дать возможность писать часть советника на CUDA с последующим распараллеливанием на видеокартах, потому что там намного интереснее перспективы.

А если вспомнить, что гугл давеча объявил о достижении квантового превосходства...


Между прочим, а к чему это у топикстартера в постах перечёркнут ник? Он уже не с нами?

 
Aliaksandr Hryshyn:

Тут не смелость нужна, а просто желание и в меньшей степени необходимость, наверное))

Я делал, ускорение на CPU получал почти в 4 раза (4 ядра у процессора)... На GPU такого ускорения не получилось - издержки на пересылке туда/сюда данных съедают всё преимущество огромного количества ядер.

 
Quantum_Logic:

Протестировал Ryzen 3700x (частота в турбо-режиме 4239, если верить AIDA64; память ddr4 3200 16 x 1) . Логи во вложении. Сразу прикинул, как должны выглядеть строки таблицы


Среднее отставание от Ryzen 3800x  по шести тестам получается 3.6 %. (Разброс от 9.2%  до  -1.9%). Правда, у тестера с Ryzen 3800x память работает в двухканальном режиме, а у меня пока одна планка. Не знаю, может ли это иметь значение в данном случае. Чуть позже можно будет протестировать заново.



Спасибо за тесты. Собрал таблицу - получается, что разница крайне мала между Ryzen 3700x и Ryzen 3800x


