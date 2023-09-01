Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 22
another responce from GSKILL:
Не дождался результатов тестирования проца Ryzen 9 5950х - пришлось закупаться и тестировать самостоятельно))
Итог тестов:
Система только собрана и запущена с настройками по-умолчанию. Комп домашний с кучей фоном работающей мишуры - ОС с софтом полностью остались от предыдущей конфигурации ПК на FX-8350, которая будет работать по сетке при подборе сетов.
Частота проца указана по ТТХ, фактически поднимается на отдельных ядрах до 5045 МГц по данным HWMonitor.
Честно говоря - не нравится температурный режим проца: достаточно резкие перепады температуры (тот же HWMonitor зафиксировал 91 градус по Цельсию!!!) могут говорить о некачественном термоинтерфейсе на проце... Установлена водянка GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 280 с штатной термопастой на водоблоке - ИМХО там пятно контакта слишком маленькое закрыто этой термопастой. С радиатора при этом дует чуть тёплый поток воздуха.
В общем - систему поднастрою и ещё раз прогоню тесты, если будет значимое отличие - повторно выложу результаты.
такие показатели могут навредить ноуту ??? если есть специалисты - подскажите пожалуйста!
сколько раз до этого смотрел в эту колонку - всегда работал 1 агент = первый раз вижу что 4 сразу сейчас работают
такие показатели могут навредить ноуту ??? если есть специалисты - подскажите пожалуйста!
Ничем оно не навредит, кроме сжигание нервных клеток пользователя из-за тормозов в работе приложений. Процы уже давно имеют функцию включения пустых циклов (троттлинг) при достижении заданной производителем ЦПУ температуры. Главное - не препятствовать работе системе охлаждения и содержать её в чистоте (и не обязательно - в стерильной чистоте)
спасибо! за ответ. пытаюсь вычитать в интернете - уже вычитал ,бывает и вирусы процессы какие то запускают и ноут начинает тормозить
и правда начал греться - надо наверное отключать тестер , а то точно угроблю ноут.
и самое что обидное - ну нечего не понял с этих данных. не, всё таки понял - рыбы нет!
выключил тест - и ноут заработал как новый
Интересно, насколько 5950X лучше, чем 3900X(3950X).
На сколько 5950X хуже 5900X (в единичном прогоне, без оптимизации).
Хорошая тема, жаль заглохла.
Тему можно обновить конечно, к тому же есть у меня новое альтернативное железо на 2011v3, но там есть некоторые нюансы, с которыми нет времени разобраться...
А по поводу сравнения, чем не ответ? Память особо на работу терминала не влияет - не выявил я такого (правда на других платформах только проверял - не райзен).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Оцениваем ядра CPU для оптимизации
Denis Sotnikov, 2021.06.17 09:11
На 3950X - Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 500GB
На 5950X - Force MP600 500GB
Последний должен быть чуть получше, но на мой взгляд это влияет только в момент заполнения RAM тиками, т.е. при старте оптимизации. Результаты тестов смотрю всегда чистые, не учитывая время синхронизации тиков.
Тех. поддержка Gigabyte ответила, что для такого объема памяти необходимо увеличивать напряжение на ней....бред какой-то.
В общем биос показывает, что XMP активен на 4000, а диспетчер задач и cpu-z показывают частоту 2666.
3950X проходит оптимизацию на 32х агентах со средней частотой 4...4.2 GHz, 5950X держит в районе 4.4...4.5. Относительная разница по времени тестирования сейчас в пользу 5950X ровно на 10%. Т.е. немного разогнав первый, можно будет добиться таких же результатов. Но думаю, что ради 10% разницы не имеет смысла.
Т.о. пока не разберемся с памятью, объективного сравнения не получится(((
Я тоже могу кое что добавить в копилку) На втором компе сейчас 5600G.
Надо только добраться до него.
Я вот задумался добавиться ядрами)
Есть варианты : 3900X / 5900X / 5950X и вспомнилась эта тема)
Смущает что у 3950 и 5950 базовая частота низкая.
Выкладывайте - тесты - любопытно.
Если платформа чисто для оптимизации, то тут чем дешевле, тем лучше конечно.
Но опять же, если потребление памяти большое, то лучше меньше ядер с равной производительностью - экономия на памяти может быть существенной.
Или купить двухголовые китайские платы на 2011v3 - память там малочастотная - дешевая.
Но райзен легче продать конечно будет с меньшей потерей средств...