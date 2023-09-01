Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 22

another responce from GSKILL:

It may be best to try looser, easier timings to achieve first, get an idea of what the system is capable of and will need, then tighten things up and fine tune. Otherwise if you continuously attempt settings that are too aggressive, it will seem like nothing works. 

5950X can handle DDR4-3200+, but 64GB and lower. 

Try DDR4-2666 16-16-16-38 1.35V, that should be a good starting point, then you can try 14-16-16 and adjust DRAM Voltage based on what the system may need. 
 

Не дождался результатов тестирования проца Ryzen 9 5950х - пришлось закупаться и тестировать самостоятельно))

Итог тестов:

Процессор Mhz Ядер (FPU) Потоков (или ALU) Агентов Tree_Brut_TestPL (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL_F (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL_Fast (Avr 1 pass/s) Tree_Brut_TestPL Pass/h Tree_Brut_TestPL_F Pass/h Tree_Brut_TestPL_Fast Pass/h
Ryzen 5950x 3400 16 32 16 56,024 111,354 19,636 1028,13 517,27 2933,38765532695
Ryzen 5950x 3400 16 32 32 75,289 185,495 21,591 1530,10 621,04 5335,55648186745


Система только собрана и запущена с настройками по-умолчанию. Комп домашний с кучей фоном работающей мишуры - ОС с софтом полностью остались от предыдущей конфигурации ПК на FX-8350, которая будет работать  по сетке при подборе сетов.

Частота проца указана по ТТХ, фактически поднимается на отдельных ядрах до 5045 МГц по данным HWMonitor.

Честно говоря - не нравится температурный режим проца: достаточно резкие перепады температуры (тот же HWMonitor зафиксировал 91 градус по Цельсию!!!) могут говорить о некачественном термоинтерфейсе на проце... Установлена водянка GIGABYTE AORUS LIQUID COOLER 280 с штатной термопастой на водоблоке - ИМХО там пятно контакта слишком маленькое закрыто этой термопастой. С радиатора при этом дует чуть тёплый поток воздуха.

В общем - систему поднастрою и ещё раз прогоню тесты, если будет значимое отличие - повторно выложу результаты.

такие показатели могут навредить ноуту ??? если есть специалисты - подскажите пожалуйста! 

Снимок экрана 2021-10-30 073538

сколько раз до этого смотрел в эту колонку - всегда работал 1 агент = первый раз вижу что 4 сразу сейчас работают 

Снимок экрана 2021-10-30 075101

 
SanAlex #:

такие показатели могут навредить ноуту ??? если есть специалисты - подскажите пожалуйста! 


Ничем оно не навредит, кроме сжигание нервных клеток пользователя из-за тормозов в работе приложений. Процы уже давно имеют функцию включения пустых циклов (троттлинг) при достижении заданной производителем ЦПУ температуры. Главное - не препятствовать работе системе охлаждения и содержать её в чистоте (и не обязательно - в стерильной чистоте)

zampollitr #:

Ничем оно не навредит, кроме сжигание нервных клеток пользователя из-за тормозов в работе приложений. Процы уже давно имеют функцию включения пустых циклов (троттлинг) при достижении заданной производителем ЦПУ температуры. Главное - не препятствовать работе системе охлаждения и содержать её в чистоте (и не обязательно - в стерильной чистоте)

спасибо! за ответ. пытаюсь вычитать в интернете - уже вычитал ,бывает и вирусы процессы какие то запускают и ноут начинает тормозить 

и правда начал греться - надо наверное отключать  тестер , а то точно угроблю ноут.

Снимок экрана 2021-10-30 080847

и самое что обидное - ну нечего не понял с этих данных. не, всё таки понял - рыбы нет!

Снимок экрана 2021-10-30 081358

выключил тест - и ноут заработал как новый

Снимок экрана 2021-10-30 084217

 
Хорошая тема, жаль заглохла.
Интересно, насколько 5950X лучше, чем 3900X(3950X).
На сколько 5950X хуже 5900X (в единичном прогоне, без оптимизации).
 
Pavel Verveyko #:
Хорошая тема, жаль заглохла.
Интересно, насколько 5950X лучше, чем 3900X(3950X).
На сколько 5950X хуже 5900X (в единичном прогоне, без оптимизации).

Тему можно обновить конечно, к тому же есть у меня новое альтернативное железо на 2011v3, но там есть некоторые нюансы, с которыми нет времени разобраться...

А по поводу сравнения, чем не ответ? Память особо на работу терминала не влияет - не выявил я такого (правда на других платформах только проверял - не райзен).

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Оцениваем ядра CPU для оптимизации

Denis Sotnikov, 2021.06.17 09:11

На 3950X - Samsung 970 Evo Plus NVMe PCIe M.2 500GB
На 5950X - Force MP600 500GB
Последний должен быть чуть получше, но на мой взгляд это влияет только в момент заполнения RAM тиками, т.е. при старте оптимизации. Результаты тестов смотрю всегда чистые, не учитывая время синхронизации тиков.

Тех. поддержка Gigabyte ответила, что для такого объема памяти необходимо увеличивать напряжение на ней....бред какой-то.

В общем биос показывает, что XMP активен на 4000, а диспетчер задач и cpu-z показывают частоту 2666.

3950X проходит оптимизацию на 32х агентах со средней частотой 4...4.2 GHz, 5950X держит в районе 4.4...4.5. Относительная разница по времени тестирования сейчас в пользу 5950X ровно на 10%. Т.е. немного разогнав первый, можно будет добиться таких же результатов. Но думаю, что ради 10% разницы не имеет смысла.

Т.о. пока не разберемся с памятью, объективного сравнения не получится(((

Выше правильно отметили, что Zen3 и Zen2 не отличаются по архитектуре, а только частотами. Поэтому преимуществ особых не стоит ожидать.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Тему можно обновить конечно, к тому же есть у меня новое альтернативное железо на 2011v3, но там есть некоторые нюансы, с которыми нет времени разобраться...

А по поводу сравнения, чем не ответ? Память особо на работу терминала не влияет - не выявил я такого.


Я тоже могу кое что добавить в копилку) На втором компе сейчас 5600G.
Надо только добраться до него.
Я вот задумался добавиться ядрами)
Есть варианты : 3900X / 5900X / 5950X и вспомнилась эта тема)
Смущает что у 3950 и 5950 базовая частота низкая.

 
Pavel Verveyko #:

Я тоже могу кое что добавить в копилку) На втором компе сейчас 5600G.
Надо только добраться до него.
Я вот задумался добавиться ядрами)
Есть варианты : 3900X / 5900X / 5950X и вспомнилась эта тема)

Выкладывайте - тесты - любопытно.

Если платформа чисто для оптимизации, то тут чем дешевле, тем лучше конечно.

Но опять же, если потребление памяти большое, то лучше меньше ядер с равной производительностью - экономия на памяти может быть существенной.

Или купить двухголовые китайские платы на 2011v3 - память там малочастотная - дешевая.

Но райзен легче продать конечно будет с меньшей потерей средств...

