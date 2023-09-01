Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 9

Pavel Verveyko:

понял сейчас жахну

Давайте.

 
Aleksey Vyazmikin:

Давайте.

добавил результаты в том сообщении

 
Pavel Verveyko:

добавил результаты в том сообщении

Хорошо, ещё этот советник надо https://www.mql5.com/ru/forum/319777/page6#comment_12824771

И, у Вас "Без F ядра+поток" там проход занял больше минуты - проверьте ещё раз результат на устойчивость - данные берутся по среднему значению.

Выложите данные, обновлю таблицу.

 
Aleksey Vyazmikin:

Хорошо, ещё этот советник надо https://www.mql5.com/ru/forum/319777/page6#comment_12824771

И, у Вас "Без F ядра+поток" там проход занял больше минуты - проверьте ещё раз результат на устойчивость - данные берутся по среднему значению.

Выложите данные, обновлю таблицу.

хочу повторить нужный тест то оптимизатор был скрыт.
пришлось перекомпилировать эксперт
сейчас пишет такую строку

2019.10.16 00:39:41.368 Tester Experts\Tree_Brut_TestPL.ex5 math calculations test means no history and no symbol info for EURUSD

версия Fast 
почему то у меня отсутсвует файл)
 can't open "C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\908CDDF6DDEF089609CFD48700109B47\MQL5\Include\Math\Stat\Normal.mqh" include file Tree_Brut_TestPL_F_Fast.mq5
 
Pavel Verveyko:

хочу повторить нужный тест то оптимизатор был скрыт.
пришлось перекомпилировать эксперт
сейчас пишет такую строку

2019.10.16 00:39:41.368 Tester Experts\Tree_Brut_TestPL.ex5 math calculations test means no history and no symbol info for EURUSD

версия Fast 
почему то у меня отсутсвует файл)
 can't open "C:\Users\Pavel\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\908CDDF6DDEF089609CFD48700109B47\MQL5\Include\Math\Stat\Normal.mqh" include file Tree_Brut_TestPL_F_Fast.mq5

Если пишет про символ, то проверьте включен ли режим Математические вычисления.

Файл прикладываю, который отсутствует по непонятным причинам - вроде он стандартный.

А вообще, его по идеи можно и закомментировать.
Файлы:
Normal.mqh  40 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Если пишет про символ, то проверьте включен ли режим Математические вычисления.

Файл прикладываю, который отсутствует по непонятным причинам - вроде он стандартный.

А вообще, его по идеи можно и закомментировать.

файл скрыл комментариями. так как за ним много чего потянулось. у меня почему то нету папки Math.

странные вещи происходят(
вот так выглядит тестер..

подвисает компилятор при открытии данных файлов , компилирует долго.

попробовал перекомпилировать выдало такое количество ошибок. видимо из за отсутсвия папки Math.


сразу скажу проблемы только с терминалом (build 2170)

 
Pavel Verveyko:

файл скрыл комментариями. так как за ним много чего потянулось. у меня почему то нету папки Math.

странные вещи происходят(
вот так выглядит тестер..

подвисает компилятор при открытии данных файлов , компилирует долго.

попробовал перекомпилировать выдало такое количество ошибок. видимо из за отсутсвия папки Math.


сразу скажу проблемы только с терминалом (build 2170)

Прикладываю все файлы из Math.

ME иногда стоит переоткрыть, а так ожидаемо, что он подтормаживает - файл большой.

Почему у Вас оптимизация опять не "Математические вычисления"?
Файлы:
Math.zip  770 kb
 
Aleksey Vyazmikin:

Прикладываю все файлы из Math.

ME иногда стоит переоткрыть, а так ожидаемо, что он подтормаживает - файл большой.

Почему у Вас оптимизация опять не "Математические вычисления"?

не должно тормозить, долгая компиляция и тормоза это разное. у меня был файл он компилировался 8 часов потом я написал в СД что компилируется долго из за большого стат массива и в след. обновлении это исправили. так что меня долгой компиляцияей не испугать)
я у себя вирус нашёл сейчас буду проверять поведение терминала снова

 
Pavel Verveyko:

не должно тормозить, долгая компиляция и тормоза это разное. у меня был файл он компилировался 8 часов потом я написал в СД что компилируется долго из за большого стат массива и в след. обновлении это исправили. так что меня долгой компиляцияей не испугать)
я у себя вирус нашёл сейчас буду проверять поведение терминала снова

Я понимаю, что разные, но у меня так бывает, когда файлы кода большие.

 
Aleksey Vyazmikin:

Я понимаю, что разные, но у меня так бывает, когда файлы кода большие.

папку вернул на место, тормоза прошли, по  поводу мат вычислений почему то тестер сбивается нужно открывать его нажимая на что нибудь из значков и там выбирать настройки c мат. вычислением.
сейчас попробовал повторить без F
итог на картинке:

точно понятно что что то идёт не так)

