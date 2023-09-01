Оцениваем ядра CPU для оптимизации - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Модель 2990WX отличается. Она состоит из четырёх кристаллов Zeppelin, вычислительных ядер 32. На платформе X399 AMD наложила на этот процессор некоторые ограничения, чтобы он не вредил продажам серверных чипов EPYC.
Главным из этих ограничений является наличие только четырёх контроллеров памяти. Хотя кристаллов Zeppelin на два больше, AMD называет их вычислительными. Это означает, что у них нет доступа к локальным PCIe или DRAM, для этого они должны через Infinity Fabric обращаться к компонентам ввода-вывода. Поскольку кристаллов в 2 раза больше, пропускная способность Infinity fabric в 2 раза меньше, около 25 Гб/с, если использовать память DDR4-3200.
Тут если и есть активная работа с памятью, то только эпизодически на чтение - прочитать 64 раза код советника из памяти - это очень быстро, и явно не занимает 100 секунд!
Не может 2990WX быть медленней FX-8350 при нагрузке равного числа ядер!
К тому же, мы с Вами нагружали этот процессор в R, и там производительность была значительно больше, чем у FX-8350, при этом каждый поток ел в районе 100 мегабайт.
Тут похоже на то, что компилятор заточен на какие то особенности Intel процессоров.
Хотя, вероятно, может быть дело в том, что агенты независимы друг от друга - это как разные программы и тогда они могут нагружать шину на постоянный перегруз данных для получения новых заданий (кусочка кода для исполнения) для каждого агента, но в этом вопросе я не специалист явно.
Если это так, то идеологию агентов пора менять, делая программу (советник) общей для всех ядер, а сам код исполнять синхронно - на большом количестве ядер это может оказаться быстрей, чем текущее асинхронное исполнение.
Build 2085
Debian9 Wine 4.0.1
Asus P8P67PRO
Intel@ Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz
RAM 4х4 16Gb
Tree_Brut_TestPL
Tree_Brut_TestPL_F
RAM 4х4 16Gb
Tree_Brut_TestPL
Tree_Brut_TestPL_F
Спасибо за тесты - обновил рейтинг.
Тут видно, что без гипертрейдинга совсем плохо - медленней, чем Celeron G3900...Думаю, то, что медленней целерона, то желательно уже менять...
Спасибо за тесты - обновил рейтинг.
Тут видно, что без гипертрейдинга совсем плохо - медленней, чем Celeron G3900...Думаю, что медленней целерона, то желательно уже менять...
Тут ещё возможно тест не корректен из за Wine.
Так как из под Wine агенты показывают Intel Pentium 4 2.40 GHz
И не понятно какая конфигурация задействована по факту.
Возможно в рейтинг нужно добавить поправку на Wine.
Чуть позже попробую сделать тест на виртуальной машине в Windows10.
Тут ещё возможно тест не корректен из за Wine.
Так как из под Wine агенты показывают Intel Pentium 4 2.40 GHz
И не понятно какая конфигурация задействована по факту.
Возможно в рейтинг нужно добавить поправку на Wine.
Чуть позже попробую сделать тест на виртуальной машине в Windows10.
А просто в Windows 7 /10 , без виртуальных машин опробовать нельзя?
А просто в Windows 7 /10 , без виртуальных машин опробовать нельзя?
У меня линукс основной системой стоит, сейчас из за теста переустанавливать ось, как то не камильфо ))
Но через время возможно сделаю тест, когда переустановлю ось обратно на винду, так как убедился, что Wine не особо подходит для mt5.
У меня линукс основной системой стоит, сейчас из за теста переустанавливать ось, как то не камильфо ))
Но через время возможно сделаю тест, когда переустановлю ось обратно на винду, так как убедился, что Wine не особо подходит для mt5.
Если тесты будут на порядок лучше, то это повод иметь винду, хотя бы для тестов...
Виртуальная машина не помогла.
Скорее всего проблема в виртуализации, что на Wine, что на VM.
Потому что как то странно, что i7 4 ядра, уступает целерону 2 ядра.
Build 2093
Windows10 VM VirtualBox
Asus P8P67PRO
Intel@ Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz
RAM 4х4 16Gb
Tree_Brut_TestPL
Tree_Brut_TestPL_F
Решил я поискать, какие инструкции различают процессоры - ну не может же на ровном месте быть такой прирост производительности у i7-8700, для сравнения взял 2990WX, FX-8350, E5-2670.
Вот карта инструкций, на которой:
Серый цвет - инструкции есть у всех.
Зеленый цвет - инструкции есть не у всех
Розовый цвет - аналогичные технологии/инструкции
Синий цвет - уникальные инструкции процессора
Желтый цвет - показано отсутствие инструкций у процессора по сравнению с i7-8700
Источник информации.
Видно, что у 2990WX присутствуют все инструкции, что присутствуют у FX-8350 и i7-8700, а значит производительность ядер должна быть сравнима для одной и той же задачи (пусть чуть медленней из-за частоты, но это в теории, если не учитывать прогресс построения микропроцессоров, чисто по наличию логики). В то же время у FX-8350 есть инструкции, от которых отказались в 2990WX, а может и не отказались, а просто дали другое название (маркетинг) - это хорошо бы проверить, тем, кто разбирается.
Дальше сравним i7-8700 с E5-2670 и обратим внимание на наличие у него инструкций и относительно FX-8350 - видно отсутствие инструкций, которые есть у других процессоров BMI1, F16C, FMA3 - за что они отвечают, и критично ли их отсутствие - вот в чем вопрос!
Виртуальная машина не помогла.
Скорее всего проблема в виртуализации, что на Wine, что на VM.
Потому что как то странно, что i7 4 ядра, уступает целерону 2 ядра.
Да, странностей тут не мало - нужно получить больше статистических данных для оценки ситуации.У процессора i7-3770K нет инструкций BMI1, FMA3 - может и в этом причина.