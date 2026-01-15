Библиотеки: MultiTester - страница 51

Новый комментарий
 
Goesta Torsten Hulden #:
MTTester.mqh не компилируется.

Актуальная версия только на русскоязычной странице библиотеки.


 

Здравствуйте!

Не нашёл в библиотеке метода нажатия кнопки Stop в тестере. Можно ли как-то остановить тестер при необходимости?

Попробовал добавить свой метод ClickStop() по аналогии с существующим ClickStart(). В целом он свою задачу выполняет, но я не разбирался в тонкостях.

 
Yuriy Bykov #:

Можно ли как-то остановить тестер при необходимости?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: MultiTester

fxsaber, 2021.04.21 14:26

Выше были примеры. Сам использую только четыре функции:

MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску.
MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп.
MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера.
MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.
MTTESTER::ClickStart(false);
 

Спасибо большое!

Меня сбило с толку название первой входной переменной:

static bool ClickStart( const bool Check = true, const int Attempts = 50 )

Думал, что этот параметр отвечает за дополнительную проверку успешности выполнения нажатия.

 

Fxsaber, должен сказать, что я очень впечатлен вашими библиотеками, которые вы пишете, и нахожу некоторые из них чрезвычайно полезными для задач, которые я всегда считал невозможными. Спасибо вам за это.

Я хотел бы написать фреймворк, который будет находиться внутри MT5, чтобы избежать всех открытий и закрытий MT5, которые могут подразумевать внешние фреймворки. Не могли бы вы подсказать мне самый простой способ

- Запустить оптимизацию (кажется, MTTester делает это).

- Знать, когда оптимизация закончилась

- Сохранение лучших X проходов в массив (это можно сделать и с помощью MTTester или нужно привлекать фреймы?)

- Запустить один тест, знать, когда он закончится, и получить значение, возвращаемое OnTester().

Спасибо

 
Goesta Torsten Hulden #:

Не могли бы вы подсказать мне самый простой способ

Используйте библиотеки, что выкладывал. Пример возможностей их применения.
 
fxsaber # : Use the libraries you posted. Example possibilities of their use.

appologies if the answer is already in the comments - as I am English speaker, and am not bilingual.

Q... if I download the library via the zip file, which files should I download via individual link to get the library updated? or do I need to download every individual file?

 

Michael Charles Schefe #:

or do I need to download every individual file?

Each file.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2025.10.14 17:04

Не дают опубликовать то, что до сентября 2025 года без проблем проходило.

Больше не обновить MTTester.mqh. Если кто знает, как актуальную версию сделать git-публичной в режиме read-only, дайте знать.

В кодобазе, видимо, больше не получится публиковаться.

 
@fxsaber # Больше не обновляем MTTester.mqh. Если кто-то знает, как сделать текущую версию git public в режиме только для чтения, дайте мне знать. По всей видимости, в kodobase больше нет возможности публиковать.
На AlgoForge по умолчанию публичные репозитории доступны только для чтения. Я использую свой собственный публичный репозиторий в сочетании с моими публикациями в CodeBase.
1...44454647484950515253545556
Новый комментарий