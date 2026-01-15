Библиотеки: MultiTester - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MTTester.mqh не компилируется.
Актуальная версия только на русскоязычной странице библиотеки.
Здравствуйте!
Не нашёл в библиотеке метода нажатия кнопки Stop в тестере. Можно ли как-то остановить тестер при необходимости?
Попробовал добавить свой метод ClickStop() по аналогии с существующим ClickStart(). В целом он свою задачу выполняет, но я не разбирался в тонкостях.
Можно ли как-то остановить тестер при необходимости?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2021.04.21 14:26
Выше были примеры. Сам использую только четыре функции:
MTTESTER::IsReady - Тестер готов к запуску. MTTESTER::ClickStart - Нажать на кнопку Старт/Стоп. MTTESTER::GetSettings - получить полные текушие настройки тестера. MTTESTER::SetSettings2 - задать любые настройки тестера.
MTTESTER::ClickStart(false);
Спасибо большое!
Меня сбило с толку название первой входной переменной:
Думал, что этот параметр отвечает за дополнительную проверку успешности выполнения нажатия.
Fxsaber, должен сказать, что я очень впечатлен вашими библиотеками, которые вы пишете, и нахожу некоторые из них чрезвычайно полезными для задач, которые я всегда считал невозможными. Спасибо вам за это.
Я хотел бы написать фреймворк, который будет находиться внутри MT5, чтобы избежать всех открытий и закрытий MT5, которые могут подразумевать внешние фреймворки. Не могли бы вы подсказать мне самый простой способ
- Запустить оптимизацию (кажется, MTTester делает это).
- Знать, когда оптимизация закончилась
- Сохранение лучших X проходов в массив (это можно сделать и с помощью MTTester или нужно привлекать фреймы?)
- Запустить один тест, знать, когда он закончится, и получить значение, возвращаемое OnTester().
Спасибо
Не могли бы вы подсказать мне самый простой способ
appologies if the answer is already in the comments - as I am English speaker, and am not bilingual.
Q... if I download the library via the zip file, which files should I download via individual link to get the library updated? or do I need to download every individual file?
Michael Charles Schefe #:
or do I need to download every individual file?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2025.10.14 17:04Не дают опубликовать то, что до сентября 2025 года без проблем проходило.
Больше не обновить MTTester.mqh. Если кто знает, как актуальную версию сделать git-публичной в режиме read-only, дайте знать.
В кодобазе, видимо, больше не получится публиковаться.