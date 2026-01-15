Библиотеки: MultiTester - страница 45
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3081: Улучшения в MQL5-сервисах и обновленный дизайн
fxsaber, 2021.10.15 12:33
Скрипт показывает непонятное ограничение на длину имени файлов, что создаются без проблем в файловом менеджере.
Просьба порешать с длиной имени файла. На практике нужно использовать здесь.
Следующие функции позволяют работать с длинными путями (больше MAX_PATH).
Пример выше заработает, если заменить штатную функцию.
Также добавлена функция получения списка файлов по маске, включая подпапки (по аналогии с этим).
Часто нарывался на ограничения по длине пути к файлу в штатных функциях. Судя по реализации, возможная добавка поддержки файлов с длинными путями в штатные функции со стороны MQ выглядит простой.
Добавил функционал.
Добавил доп. информацию в название файлов и их содержание. Иначе было сложно понять, когда и что запускалось (делаю много автоматических расчетов).
Теперь можно скопировать в буфер обмена (CTRL+C) эти данные и перенести их во вкладку Настройки (CTRL+V) Тестера. После чего запустить одиночный проход аварийной комбинации.
При отладке кода часто использую очистку логов перед активными принтами, чтобы не путать с предыдущей сессией.
Функция называется TerminalJournalClear, но журнал она не очищает, только на вкладке экспертов очищает.
Терминологическая сложность? Очищать вкладку Эсперты - есть сценарии. Вкладку логов - не придумал.
Hi, can anyone confirm if the MTTester.mqh library has become obsolete with new new 5100 build push June 6, 2025 ?
Библиотеки: MultiTester
fxsaber, 2022.09.01 10:26Управление LiveUpdate терминала.
Сервис запрета обновлений.
на 2 разных компьютерах на этом обновлении - MultiTesterОбновлен: 2025.06.06 08:04