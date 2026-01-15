Библиотеки: MultiTester - страница 55

Stanislav Korotky #:

похоже вызов GetWindowLongW(hwnd, 0) должен выдавать текущий цвет кнопки. У меня возвращает 0xD0B1DF10 для зеленой.

GetPixel, вроде, другой G-цвет возвращает.
 
fxsaber #:
Значит, это не оно. Я думал, что 0xD0 как alpha-компонента добавляет (миксует) зеленый с цветом фона.
 
Vladislav Boyko #:
комментарий к тесту1

fxsaber #:
Не работает ли приведенный выше скрипт на вашем компьютере? Я проверил на двух компьютерах — всё работает нормально.


 

Если указан путь к эксперту, разве имя эксперта не должно быть указанным? Сейчас отображается TesterSymbolName.


 
hini #:

Не работает ли приведенный выше скрипт на вашем компьютере? Я проверил на двух компьютерах — всё работает нормально.

Что это за цвета?

  // Check for: Light theme green (156, 204, 101) hover:140, 188, 85
  bool isLightGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'156, 204, 101') || 
                      IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'140, 188, 85');
  
  // Check for: Dark theme green (96, 96, 0) hover:80, 80, 0
  bool isDarkGreen = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'96, 96, 0') || 
                     IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'80, 80, 0');
  
  // Check for: Light theme red (239, 154, 154) hover:223, 138, 138
  bool isLightRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'239, 154, 154') || 
                    IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'223, 138, 138');
  
  // Check for: Dark theme red (112, 14, 19) hover:128, 30, 35
  bool isDarkRed = IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'112, 14, 19') || 
                   IsButtonBackgroundColor(hBtn, C'128, 30, 35');
 
hini #:

Если указан путь к эксперту, разве имя эксперта не должно быть указанным? Сейчас отображается TesterSymbolName.

TesterSymbolName - символ, выбранный в Тестере.
 
fxsaber #:
Что это за цвета?

Когда курсор мыши наводится на кнопку, её фоновый цвет слегка затемняется.

Можно не учитывать этот цвет, так как маловероятно, что курсор мыши будет находиться на кнопке именно в момент выполнения MultiTester.

 
fxsaber #:
TesterSymbolName - символ, выбранный в Тестере.
А, я ошибся. Я посмотрел на код и в замешательстве принял это за TesterExpertName.
 
hini #:

Когда курсор мыши наводится на кнопку, её фоновый цвет слегка затемняется.

Можно не учитывать этот цвет, так как маловероятно, что курсор мыши будет находиться на кнопке именно в момент выполнения MultiTester.

Спасибо, обновил.
