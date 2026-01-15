Библиотеки: MultiTester - страница 55
похоже вызов GetWindowLongW(hwnd, 0) должен выдавать текущий цвет кнопки. У меня возвращает 0xD0B1DF10 для зеленой.
комментарий к тесту1
😁
испытать раздражение
Не работает ли приведенный выше скрипт на вашем компьютере? Я проверил на двух компьютерах — всё работает нормально.
Если указан путь к эксперту, разве имя эксперта не должно быть указанным? Сейчас отображается TesterSymbolName.
Библиотеки: MultiTester
hini, 2026.01.14 13:10
Что это за цвета?
Когда курсор мыши наводится на кнопку, её фоновый цвет слегка затемняется.
Можно не учитывать этот цвет, так как маловероятно, что курсор мыши будет находиться на кнопке именно в момент выполнения MultiTester.
TesterSymbolName - символ, выбранный в Тестере.
