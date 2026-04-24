Библиотеки: MultiTester - страница 59

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fxsaber #:

Я не стал возиться с изучением флагов и решил написать рабочий код сохранения и загрузки set-файлов Тестера.

Добрый день, уважаемый fxsaber!


К сожалению ваш скрипт не работает, так как формат строки им формируемой содержит лишние символы.
Это приводит к неработоспособности команды SetSettings.

Я все же решил эту проблему немного более сложным способом и посылаю Вам работающий скрипт OX.

Может быть это решение окажется полезным и другим пользователям.

С уважением,

Александр

Файлы:
OX.mq5  6 kb
Z.mq5  11 kb
214-10000_BB-2237.set  7 kb
214-10000_HEX-449.set  7 kb
 
klycko #:

К сожалению ваш скрипт не работает

Проверил - работает. Но, возможно, у нас различаются трактовки понятия set-файла.

На случай иной трактовки добавил эти строки.

// Load/Save Tester's set-file.
#property script_show_inputs

input bool inLoad = true; // Settings Load/Save - true/false

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

#define EA_INPUTS "[TesterInputs]\r\n"

void OnStart()
{
  const string FileName = __FILE__ + ".set";
  
  string Settings;
  ushort Words[];  
      
  if (inLoad) // Load settings.
  {
    Print("Load: " + (string)FileLoad(FileName, Words));
    Settings = EA_INPUTS + ShortArrayToString(Words, 1); // 1 - Unicode
    
    Print(MTTESTER::SetSettings(Settings));
  
  }
  else if (MTTESTER::GetSettings(Settings)) // Save settings.
  {
    Settings = StringSubstr(Settings, StringFind(Settings, EA_INPUTS) + StringLen(EA_INPUTS));
    
    Words[ArrayResize(Words, 1) - 1] = 0xFEFF; // 1 - Unicode
    
    StringToShortArray(Settings, Words, ArraySize(Words));    
    Print("Save: " + (FileSave(FileName, Words) ? (string)ArraySize(Words) : "error"));
  }
}
 
fxsaber #:

Проверил - работает. Но, возможно, у нас различаются трактовки понятия set-файла.

На случай иной трактовки добавил эти строки.

Большое спасибо Вам за уделенное время и интеллект!

Я уже преодолел эти трудности при помощи Google AI.

Послал Вам это работающее решение в виде скрипта OX.mq5 

Спасибо!

 
metatrader версия 5.00
build 5800 17-apr-2026

Я использую файлы, точно такие же, как в .zip

У вас есть какие-либо предположения о том, что это может быть?

Файлы:
fileapi.mqh  10 kb
winuser.mqh  82 kb
 
Thomaz Diogo Cimim #:
У вас есть какие-либо предположения о том, что это может быть?

Скорее всего, это неправильная версия mqh-файла. У меня и других пользователей все компилируется.

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