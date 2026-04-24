Библиотеки: MultiTester - страница 59
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Я не стал возиться с изучением флагов и решил написать рабочий код сохранения и загрузки set-файлов Тестера.
Добрый день, уважаемый fxsaber!
К сожалению ваш скрипт не работает, так как формат строки им формируемой содержит лишние символы.
Это приводит к неработоспособности команды SetSettings.
Я все же решил эту проблему немного более сложным способом и посылаю Вам работающий скрипт OX.
Может быть это решение окажется полезным и другим пользователям.
С уважением,
Александр
К сожалению ваш скрипт не работает
Проверил - работает. Но, возможно, у нас различаются трактовки понятия set-файла.
На случай иной трактовки добавил эти строки.
Проверил - работает. Но, возможно, у нас различаются трактовки понятия set-файла.
На случай иной трактовки добавил эти строки.
Большое спасибо Вам за уделенное время и интеллект!
Я уже преодолел эти трудности при помощи Google AI.
Послал Вам это работающее решение в виде скрипта OX.mq5
Спасибо!
build 5800 17-apr-2026
Я использую файлы, точно такие же, как в .zip
У вас есть какие-либо предположения о том, что это может быть?
У вас есть какие-либо предположения о том, что это может быть?
Скорее всего, это неправильная версия mqh-файла. У меня и других пользователей все компилируется.