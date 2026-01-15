Библиотеки: MultiTester - страница 48
Ведь Virtual позволяет проводить виртуальный бэктестинг, правда, только для собственных стратегий. А MultiTester может запускать любые ex5-файлы. Я хотел спросить: ты даже для своих стратегий используешь MultiTester для автоматического бэктестинга?
Использую.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/748365
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/748365
Я пробовал и похоже, что не могу получить параметры тестера.
Нужно ли мне нажимать Ctrl+C, чтобы скопировать текст один раз?
Посмотрите _LastError.
Нет.
4009 ERR_NOTINITIALIZED_STRING
Не воспроизводится.
Я предполагаю, что это проблема версии терминала - в билде 5120 не удаётся воспроизвести ввод тестера.
Все работает и на b4885.
Понял
Исправлена проблема с получением входных данных тестера в версии b5120. В процессе отладки было обнаружено, что для массива static const int ControlID[] = {0xE81E, 0x804E} второй элемент (0x804E) возвращает Handle равный 0, тогда как первый элемент (0xE81E) возвращает валидный Handle. При использовании этого Handle получение входных данных тестера работает корректно.
Тестирование показало, что данный метод работает и в версии b4879, и, предположительно, в b4885 тоже не должно быть проблем.
Возможно, проще всего изменить порядок