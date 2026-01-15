Библиотеки: MultiTester - страница 52
На AlgoForge по умолчанию публичные репозитории доступны только для чтения. Я использую свой собственный публичный репозиторий в сочетании с моими публикациями в CodeBase.
@Yuriy Bykov опубликовал серию статей об использовании AlgoForge. Вот ссылка на первую из них (на английском и русском языках) ...
https://forge.mql5.io/ войдите через свою учетку
1)
2)
3)
4)
Вместо "Добавить каталог" впишите "Include/fxsaber/MultiTester/"
На ПК в соответствующей папке выделите файлы : Settings.mqh, String.mqh, Task.mqh и т.д. и перетащите.
5) с пункта 3 повторите для Experts
6) Для редактирования README.md справа нажмите карандаш.
@Fernando Carreiro, @Yuriy Bykov, спасибо.
Ссылка на MTTester.mqh в AlgoForge.
Почему бы не загрузить все публичные библиотеки на AlgoForge?
Слишком сложно пока.
Пытаюсь разобраться, как заменить версию файла. Ничего не выходит.
Вам нужно только изменить тот же файл, затем сохранить и закоммитить его, и это будет новая версия.
Каждая фиксация (коммит) — это новая версия файла, которая записывает всю историю ваших изменений, включая каждую строку и каждый символ. Это полезно для отслеживания изменений в коде: когда вы добавляете комментарий к фиксации, описывая, что было изменено, в будущем можно легко найти старый код и изучить его. После этого вы можете удалить устаревший код, который больше не используется, чтобы поддерживать чистоту кода.https://learngitbranching.js.org/
