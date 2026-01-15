Библиотеки: MultiTester - страница 52

Fernando Carreiro #:
На AlgoForge по умолчанию публичные репозитории доступны только для чтения. Я использую свой собственный публичный репозиторий в сочетании с моими публикациями в CodeBase.
Спасибо. Я полный ноль в git-возможностях. Нужна инструкция, как только один mqh-файл поместить в AlgoForge.
 
@fxsaber # Спасибо. Я полный ноль в возможностях git. Нужна инструкция, как поместить в AlgoForge только один mqh-файл.

@Yuriy Bykov опубликовал серию статей об использовании AlgoForge. Вот ссылка на первую из них (на английском и русском языках) ...

 

https://forge.mql5.io/ войдите через свою учетку

1)

2)

3)

4)

Вместо "Добавить каталог" впишите "Include/fxsaber/MultiTester/"

На ПК в соответствующей папке выделите файлы : Settings.mqh, String.mqh, Task.mqh и т.д. и перетащите.

5) с пункта 3 повторите для Experts

6) Для редактирования README.md справа нажмите карандаш.

 

@Fernando Carreiro@Yuriy Bykov, спасибо.

Ссылка на MTTester.mqh в AlgoForge.

MultiTester
 
Как подключить публичный репо? Свои создавать не планирую.
 
Почему бы не загрузить все публичные библиотеки на AlgoForge?
 
hini #:
Почему бы не загрузить все публичные библиотеки на AlgoForge?
Слишком сложно пока.
 
fxsaber #:
Слишком сложно пока.

Пытаюсь разобраться, как заменить версию файла. Ничего не выходит.

 
Вам нужно только изменить тот же файл, затем сохранить и закоммитить его, и это будет новая версия.

Каждая фиксация (коммит) — это новая версия файла, которая записывает всю историю ваших изменений, включая каждую строку и каждый символ. Это полезно для отслеживания изменений в коде: когда вы добавляете комментарий к фиксации, описывая, что было изменено, в будущем можно легко найти старый код и изучить его. После этого вы можете удалить устаревший код, который больше не используется, чтобы поддерживать чистоту кода.

https://learngitbranching.js.org/
An interactive Git visualization tool to educate and challenge!
 
fxsaber #:

Пытаюсь разобраться, как заменить версию файла. Ничего не выходит.

Пункты 3, 4? https://www.mql5.com/ru/forum/318305/page52#comment_58437055
