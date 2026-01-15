Библиотеки: MultiTester - страница 46

Aleksei Skrypnev #:

 на 2 разных компьютерах на этом обновлении - MultiTester 

Обновлен: 2025.06.06 08:04

Из КБ скачиваю исходники только нажатием на соответствующий файл, как на картинке.

Только что его таким образом скачал для проверки - компилируется без ошибок.

 
fxsaber #:

Из КБ скачиваю исходники только нажатием на соответствующий файл, как на картинке.

Только что его таким образом скачал для проверки - компилируется без ошибок.

Подтверждаю, по вашему способу ошибок нет. А я скачивал через - "Загрузить ZIP". Файлы размерами отличаются и дата в архиве якобы 04.04.25

Раньше всегда такая проблема была, или это в последнем месяце что-то сломали в КБ? читал про какие то ошибки загрузки туда.

 
Aleksei Skrypnev #:

Раньше всегда такая проблема была, или это в последнем месяце что-то сломали в КБ?

 

Проблемы с подготовкой задания не возникало?

Вешаю

MultiTester_Example.mq5 (1.18 KB) просмотр

MultiTester_Example2.mq5 (0.62 KB) просмотр

На график и терминал показывается что задействует ресурсы процессора, тестовое окно мелькает десятки раз в секунду и никакого списка заданий в папке Files нет сколько не жди.

Aleksei Skrypnev #:

Проблемы с подготовкой задания не возникало?

Вешаю 

На график и терминал показывается что задействует ресурсы процессора, тестовое окно мелькает десятки раз в секунду и ничего не готовится в папке Files

b4885 - отлично, b5100 - такая же кривая реакция. Похоже, пока MQ не прекратят эксперименты с каждым билдом, смысла разбираться в причинах нет.

Рекомендую использовать пока b4885-.
 
Mikhail Sergeev #:
Добрый день. Спасибо огромное за библиотеку! Подскажите пожалуйста, как реализовать перебор критериев оптимизации?

Сделайте CTRL+C в Тестере и посмотрите в редакторе (CTRL+V), что за параметр отвечает за критерий.

[Tester]
Expert=Examples\MACD\MACD Sample.ex5
Symbol=EURUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2025.05.12
ToDate=2025.05.14
ForwardMode=0
Deposit=10000
Currency=EUR
ProfitInPips=1
Leverage=500
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=1
[TesterInputs]
 
fxsaber #:

Сделайте CTRL+C в Тестере и посмотрите в редакторе (CTRL+V), что за параметр отвечает за критерий.

Перебор всех критериев. 

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

void OnStart()
{
  string Str;
  
  for (int i = 0; i < 8; i++)
    if (MTTESTER::GetSettings(Str))
    {
      MTTESTER::SetValue(Str, "OptimizationCriterion", (string)i);
      
      MTTESTER::SetSettings(Str);
      
      Sleep(1000);
    }
}
 
fxsaber #:

b4885 - отлично, b5100 - такая же кривая реакция. Похоже, пока MQ не прекратят эксперименты с каждым билдом, смысла разбираться в причинах нет.

Рекомендую использовать пока b4885-.

Теперь работает и на MT5_b5050+.

 
fxsaber #:

Перебор всех критериев. 

Спасибо огромное!

 
fxsaber #:

Теперь работает и на MT5_b5050+.

На b5100 не работает. "Моргает" окном Тестера.MTTESTER::IsReady() всегда false на этом билде. 

Вообще существует какой-то простой способ откатиться назад на b5050 или даже b4885?


P.S. Спасибо за отличный инструмент. 

