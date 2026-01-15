Библиотеки: MultiTester - страница 46
на 2 разных компьютерах на этом обновлении - MultiTesterОбновлен: 2025.06.06 08:04
Из КБ скачиваю исходники только нажатием на соответствующий файл, как на картинке.
Только что его таким образом скачал для проверки - компилируется без ошибок.
Подтверждаю, по вашему способу ошибок нет. А я скачивал через - "Загрузить ZIP". Файлы размерами отличаются и дата в архиве якобы 04.04.25
Раньше всегда такая проблема была, или это в последнем месяце что-то сломали в КБ? читал про какие то ошибки загрузки туда.
Раньше всегда такая проблема была, или это в последнем месяце что-то сломали в КБ?
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2019.01.17 21:45
ЗЫ Посмотрел свои работы в КБ... про zip лучше забыть.
Проблемы с подготовкой задания не возникало?
Вешаю
MultiTester_Example.mq5 (1.18 KB) просмотр
MultiTester_Example2.mq5 (0.62 KB) просмотр
На график и терминал показывается что задействует ресурсы процессора, тестовое окно мелькает десятки раз в секунду и никакого списка заданий в папке Files нет сколько не жди.
и никакого списка заданий в папке Files нет сколько не жди.
b4885 - отлично, b5100 - такая же кривая реакция. Похоже, пока MQ не прекратят эксперименты с каждым билдом, смысла разбираться в причинах нет.Рекомендую использовать пока b4885-.
Добрый день. Спасибо огромное за библиотеку! Подскажите пожалуйста, как реализовать перебор критериев оптимизации?
Сделайте CTRL+C в Тестере и посмотрите в редакторе (CTRL+V), что за параметр отвечает за критерий.
Перебор всех критериев.
b4885 - отлично, b5100 - такая же кривая реакция. Похоже, пока MQ не прекратят эксперименты с каждым билдом, смысла разбираться в причинах нет.Рекомендую использовать пока b4885-.
Теперь работает и на MT5_b5050+.
Спасибо огромное!
На b5100 не работает. "Моргает" окном Тестера.MTTESTER::IsReady() всегда false на этом билде.
Вообще существует какой-то простой способ откатиться назад на b5050 или даже b4885?
P.S. Спасибо за отличный инструмент.