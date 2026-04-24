Библиотеки: MultiTester - страница 56
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Спасибо, обновил.
Иногда возникает необходимость посмотреть какой-то кусок истории цен в виде таблицы. Это возможно сделать через CTRL+U, выбрав вкладку Bars/Ticks. Вбивая руками туда нужный интервал. Это утомительно.
Поэтому создал доп. функционал, который демонстрирует следующий советник.
Щелкаете (с нажатой CTRL) на нужном месте чарта и получаете автоматически сразу соответствующие табличные данные.
Выделенные функции просто заполняют определенные поля данных и делают их запрос. Далее через GUI смотрите, что интересовало. Автоматизация, в общем.
5430 Окна до сих пор моргают при подготовке задания.
Как вы это фиксите?
5430 Окна до сих пор моргают при подготовке задания.
Как вы это фиксите?
Таким образом.
Здоровская тема. Но я скачал до этого всё по отдельности всё равно моргает.
Видел что в файл MultiTester_Example.mq5
добавились строки
Я закоментил так или по другому нужно? Или вообще можно все эти 4 строчки поудалять?
P.S. я увидел что я взял старый список заданйи без этих строк и он барахлил миганием. С новыми строками не мигает.
Но всё ли я там правильно закоментил только 1 строку?
Здоровская тема. Но я скачал до этого всё по отдельности всё равно моргает.
Видел что в файл MultiTester_Example.mq5
добавились строки
Я закоментил так или по другому нужно? Или вообще можно все эти 4 строчки поудалять?
P.S. я увидел что я взял старый список заданйи без этих строк и он барахлил миганием. С новыми строками не мигает.
Но всё ли я там правильно закоментил только 1 строку?
Нельзя ли как-то изменить эту строку в функции архивации
Подсмотрел здесь (в открывшемся окне нажать ENTER в адресной строке) запись сета. Скорее всего, нужны эти флаги.
Эти флаги очень помогли, и проблема архивации решилась. Теперь результат в нужном формате.
Большое Вам спасибо!
Но в моем скрипте Nocturne неправильно срабатывает команда:
prWrite0 = MTTESTER::SetSettings2(Settings); // Запись настроек в робота
Хотя prWrite0 = true после ее выполнения.
Наверное, опять дело во флагах при считывании сета Settings из папки.
Это производится функцией GetKthFileContent, в которой есть строка:
int handle = FileOpen(full_path, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_COMMON);
Варианты строки ниже тоже не работают:
// int handle = FileOpen(full_path, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_COMMON); // Исходный вариант строки
// int handle = FileOpen(full_path, FILE_READ | FILE_UNICODE | FILE_TXT | FILE_COMMON);
Следующая команда:
prRead0 = MTTESTER::GetSettings(Control); // Считываются только что установленные настройки робота
работает правильно, и prRead0 = true после ее выполнения.
Но в сете Control prMFI=true, как это изначально было загружено вручную в робота. Это означает, что записи в робота на самом деле не произошло, хотя признак записи prWrite0 = true.
В исходном сете prHEX=true
В сете робота исходно prMFI=true
Команда MTTESTER::SetSettings2(Settings) отрабатывает, но в роботе эти настройки не появляются.
В чем же здесь проблема?
С уважением, Александр