Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 7
Ежу понятно, что со ста баксами на бирже не играют.)
В отличии от многих, я не играю, а работаю, точнее зарабатываю :)
Вы правы, уберу картинку...
Вообще-то не равный нулю. Но действительно небольшой.)
Я говорил про стратегию она 100% безрисковая.
Но, конечно, завтра брокер может закрытся и не вернуть деньги.
И прочие неожиданности могут быть в стране...
На бирже играют.)) Работают на бирже только штатные сотрудники.) Спортсмены тоже играют, и неплохо зарабатывают. Одно другому не мешает.)
В моем понятии "играют" - это значит СЛИВАЮТ, это не для меня.
Я предпочитаю говорить "Работаю трейдером".
Работа трейдера - игра на бирже.)
Пардон, но это терминология. Никуда не денешься.)
Для diman1982
Завтра подставлю формулу и проверю работу, если всё ОК, то
выложу скомпиленный (готовый) индикатор
Добавлено
Настройки соответствуют тарифу Открывашки "Инвестор+"
Добавлено
Если торговать валютой, то можно использовать и ТОМ (можно торговать до глубокого вечера, но процент прибыли меньше)
Для diman1982
Все работает
индикатор в личке
