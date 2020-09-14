Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 4
Тогда уточняйте, что морозите деньги на 3 года.
Ок, но у меня 5 месяцев до конца срока.
Только я не "морожу", а зарабатываю.
Тогда, Вам прямая дорога на ФОРЕКС, там, как говорят, Граали бывают...
Не остроумно, к тому же на Форексе у меня на центовых счетх работают роботы, со средней совокупной доходностью 35% годовых, вот уже 3 года.
Я не доверяю ДЦ, да и последние годы торгую исключительно Si, т.е. есть многолетние наработки.
Даже не смешно.
Si не имеет никокой закономерности.
Функция (определения цены, куда пойдет и т.д) не имеет результата, т.к неизвестны вводные.
Зарабатывать нужно на чистой математике, т.е не много но всегда!
Добавлено
Украсть можно много, если повезет, заработать сразу много - невозможно.
Куда пойдет цена неизвестно, но вероятность ожидания того, как она это будет делать, может позволять зарабатывать.
Ну а про стабильный доход - это конечно существенно, когда депозит большой, в плане 1%-1,5% получить большую доходность чем по депозиту в банке, но когда этот процент в районе ежемесячной кварплаты, то это не стимулирует вообще заниматься торговлей и тратить на это время. Если бы я знал об этом методе года 3 назад...
Для меня доход 35% это не много, а вполне приемлемо. К сожалению, пока на бирже его получить не удаётся из года в год...
Кстати, вот думаю, что у людей (организаторов пропа) большой объем ОФЗ или других ликвидных бумаг, под которые брокер дает маржу, поэтому для них это дополнительный доход.
Ну вот, еще один добровольно признался что торговать не умеет ))
8% годовых в рублях )) оборжаться )))
Это с одной сделки, а таких сделок может быть несколько.
Ржите дальше...
Но я на эти 8% дом в подмосковье строю...
Но я на эти 8% дом в подмосковье строю...
Ничего, я тоже на стройке работал )
Ржите дальше...
И буду. Индекс доу джонса за последние 10 лет дает средний прирост в 11 процентов. в долларах а не рублях.
И буду. Индекс доу джонса за последние 10 лет дает средний прирост в 11 процентов. в долларах а не рублях.
Рад за Вас, выложите фото Вашего особняка...