Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 12
Мне, например, не удалось найти методу вхождения в рынок по раздвигающемуся и сужающемуся спредам, несмотря но то, что я торгую календаркой более 5 лет
Вы полную тиковую историю анализировали, или только по текущему значению спреда?
Подозреваю, что даже 120 мс - не страшно. +- 7.5%, как Вы и сказали, быстро не разойдутся. Даже не за секунды.
Календарка - да, не спорю. Читал эту тему, помню Ваши сообщения про лаги. Пока фьючи на акции не рассматриваю для календарного.
Календарка - да, не спорю. Читал эту тему, помню Ваши сообщения про лаги. Пока фьючи на акции не рассматриваю для календарного.
А при чем тут акции (фьючерсы на акции), по всем инструментам могут быть задержки...
Добавлено
Вот спред 8-9 брент
Средний спред -31 с начала активности 8 фьючерса (максимально -15, минимально -46, текущий -39)
Как Вы собираетесь отлавливать сужение или расширение?
Добавлено
Вот советник по 8-9 бренту
Приходится ставить "штаны" далеко от -31, иначе можно попасть
Ориентировочно вход на 38-40, выход на 30-28. Отлавливать сужение/расширение по бидам/аскам фьючерсов (т.е. бид_1+аск_2 на вход (начинаем с менее ликвидного) и аск_1+бид_2 на выход (начинаем с менее ликвидного)). OnBookEvent().
Добавлено:
Сделку удерживать 1-3 дня (предположительно). За это время схождение должно произойти. Чтобы точнее сказать нужно сравнивать базисы нескольких предыдущих фьючерсов между собой. Ну и корректировать среднее значение раз в 1-2 недели. Как-то так представляю себе это.
Ок, думаю, что ничего не получится
Может быть:)
Добрый...
Дурдом.
У тебя чего, свободных 5-10 тыщ р. нет? Если нет, лучше не начинать. А если есть, то на фиг дался этот проп чего-то там.
На фондовом рынке такой суммой не обойдёшься. Насколько мне известно, проп-трейдинговые компании с форексом не связываются из-за слишком высокого риска. А те, которые работают на фондовом, нагружают трейдера такими обязательствами, что процентов 90 даже очень хороших специалистов вскоре вылетают.
На фондовом рынке такой суммой не обойдёшься.
Для diman1982
Данные индикатора, после 18-30 будут не верные,т.к СПОТ уже не торгуется