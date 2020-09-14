Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 2

Какой у них риск? Только ваш? Это тоже самое, что торговать на свои с большим риском и при этом делиться доходом с другими. Это явно не выгодные условия!
 
"В случае убытков в результате торговли, Трейдер компенсирует их за счет средств на торговом счете." - так и есть, условия торговли не в вашу пользу.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Какой у них риск? Только ваш? Это тоже самое, что торговать на свои с большим риском и при этом делиться доходом с другими. Это явно не выгодные условия!

Их риск минимален, это действительно так, я думаю они на ночь свои деньги ещё кладут под проценты или у самих беспроцентный кредит - в общем есть у них дешёвые деньги.

Про тоже самое или не тоже самое, допустим у меня есть стратегия, которой нужно ГО (маржа) 100 000 рублей, при этом просадка на тестах не превышает 5% (5000 рублей), тогда мне достаточно держать на счете 10 000 рублей - для двойной просадки в реале. Оставшиеся 90 000 рублей я могу вложить в иную стратегию, или банально положить в банк под проценты. Т.е. происходит высвобождение денежных средств, а риски при этом мои не меняются значительно.

 
Aliaksandr Hryshyn:
Какой у них риск? Только ваш? Это тоже самое, что торговать на свои с большим риском и при этом делиться доходом с другими. Это явно не выгодные условия!

Рассматривайте это как инвестора без присущего обычному инвестору психопатического поведения))

Добавлено: Если это не мошенничество, конечно - с целью получить паспортные данные и скан, например.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ну, я то сам этого явно не сделаю, а вот во фрилансе работу предложу сейчас.

Так может они могут штатно предоставить такую возможность
 

Развод. Aliaksandr Hryshyn прав.

Проп-компания это вообще другое, чем Вы описали. В нормальном пропе берется % с прибыли только при торговле ихним капиталом, причем % не кислый, в районе 50%, на свои торговать тоже можно, поначалу, чтобы посмотреть какой вы трейдун, что наторговал на свои - 100% своё. Ну и понятно они свой рисменеджмент навязывают при торговле на ихние. Постучитесь лучше куда нибуть типа Юнайтед-трейдунс и прочие пропы. 

 
TheXpert:
Так может они могут штатно предоставить такую возможность

У них сервер под квик у брокера Открытие, поэтому не могут. И, думаю у них своё ПО для управления рисками ещё.

 
Aleksey Vyazmikin:

Просадка же по своим средствам, сама контора не рискует вообще, за исключением непредвиденных обстоятельств, когда проблемы с сервером, допустим, возникли.

А контора БорзыйТрейд https://borsatrade.ru :) Это не брокер, ни ДЦ, поэтому вроде правила не нарушаю..


больше похоже на рекламу, я не вижу здесь ни каких плюсов вовсе. 

сама контора значит не рискует, а вы какие то отношения хотите с ними поиметь. 

какой смысл тогда..

 
Кеша Рутов:

Развод.

ну да, это не (совсем) проптрейдинг.
 
Aleksey Vyazmikin:

Или есть какой то подвох в этих конторах?

Просто диву даешься, как людям нетерпится слить свои бабки!

Добавлено

Купите акции ВТБ и продайте фьючерсы, сейчас можно купить спред по 8,5% годовых со всеми комиссиями с 0 риском!

А тем временем изучайте рынки...

А если продавать 12 фьючерсы, чуть меньше доход, но зато можно "прихватить" дивиденты.

И все это при гарантированно нулевых рисках

