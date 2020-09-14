Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 6
При чем тут форекс, человек делится свой стратегией торговли на бирже. В этой стратегии в ОДНОЙ СДЕЛКЕ профит равен % ставке ЦБ. В год таких сделок может быть очень много (зависит рынка) и итоговый годовой доход гораздо больше % ставки ЦБ. Вам ни кто не обязан тут ни чего доказывать, не нравится стратегия идите мимо сливайте дальше на форексе.
Alexey Kozitsyn:
Тогда уточняйте, что морозите деньги на 3 года.
prostotrader:
Ок, но у меня 5 месяцев до конца срока.
Только я не "морожу", а зарабатываю.
Слишком большой риск для одной сделки, он не Всевышний и не кореш Владимир Владимировича, будущего не знает как все простые смертные, торгует наугад, а значит скорей всего очень быстро сольётся.
:) По себе не судите. Если вы слились то это не значит что другие сливаются. Если вы уделите немного времени и выясните суть стратегии, то неожиданно для себя обнаружите, что риск минимальный и нет ни какой торговли наугад.
Ну, если SL меньше TP это не значит что риск меньше, это наверно и ПТУ-шнику ясно, просто у вас на одну сделку по TP, будет TP/SL сделок по SL, математика простая, а значит ещё - TP/SL спредов минус. А "ненаугад" только если есть инсайд, классический в стиле Гордона Гекко или технологический который только в HFT был когда то. Поэтому ямку там он вырыл только за счет наследства или милосердия родителей жены, ну может ещё взобрался по карьерной лестнице, в фирме куда его устроили по блату, шел по головам, продал душу дьяволу за карьеру, в таком случае даже страшно представить на какие унижения и подлости он шел и что делал, ради этой ямки в чигирях и сколько алкоголя и снотворных придётся пить чтобы заснуть после того что он сделал.
8% годовых это 8%годовых независимо от количества сделок.
во народ зависливый докопались до стройки , да кому какое дело человек просто подсказал реальную возможность заработать без риска
ну так и я подсказал )) инвестировать в индекс. про особняки не я первый потребовал а с меня.
на самом деле, в отличие от Асауленко с Зайцевым, товарищ адекватный. зависти никакой нет и в помине. строится - молодец, семь футов под килем.
Вы просто не вникли в суть стратегии.
И там есть только ямка, особняка нету. На это собственно и намекал.
Ну почему только ямка?
Вот фотка, сделанная час назад
Поправлю Вас, не минимальный риск, а равный НУЛЮ!
Оппоненты, Вы как "дети малые" :)
Если поймете, на сколько здесь куплено (акции в лотах), может быть не
будете больше выдумывать всякую ерунду?
Вообще-то не равный нулю. Но действительно небольшой.)
Зачем это все? Пусть себе развлекаются. Ежу понятно, что со ста баксами на бирже не играют.) Светиться то зачем?