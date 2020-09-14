Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 14
Я думал, Вы уже справились с этой задачей в индикаторе.
Да нет, мозгов не хватает...
Да нет, мозгов не хватает...
Не ясно, с чем связана сея пассивная агрессия...
Добавил последнюю цену спота, чтобы можно было мониторить докупку
Сегодня, по Сберу, сложилась классическая ситуация, по добору спреда, правда с небольшим риском
Насколько я понимаю, сегодня сложилась такая же ситуация? Т.е. вчера фьюч. тоже поднимался на 100+ пунктов после закрытия спота по сберу.
Сейчас проверим, можно ли было с открытия докупить акций в районе вчерашней цены закрытия.
Добавлено:
Да, можно было бы.
Стакан до открытия рынка - пьяный:
Возвращаясь к основной теме топика: borsatrading - развод в стиле Форекса.
Сами понимаете, что противоречите самому себе, написав "они не предоставляют никакой капитал, всего лишь уменьшают в 20х размер ГО"? По сути они уменьшают нагрузку на денежные средства, которые вместо того, что б морозить под ГО при торговле, можно заставить работать в других инструментах.
Кстати, может есть заинтересованные люди, кто хочет иметь возможность торговать из MT5 в Квеке, то предлагаю скооперироваться и заказать совместно торговый класс для этих целей.
В общем я и так открыл работу, но выбирать исполнителей пока не приходится, да и денег хотят не мало, поэтому такое предложение.
