Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 13
Сегодня, по Сберу, сложилась классическая ситуация, по добору спреда, правда с небольшим риском
В 18-30 СПОТ замер на 234,75
Фьючерс же "прыгал" до 23800, я допродал 5 фьючерсов по 23775
И ожидаю, что СПОТ завтра куплю по 234,75 и ниже (супер ситуация), полагая, что СПОТ не прыгнет вверх на 2.75 руб. (плохая ситуация)
Если все пойдет ок, то это уже не 7-8% годовых, а 23-25%
Такие действия можно предпринимать, если уже есть достатчно большой объём (относительно докупаемого) купленного Спреда
(я уже создал положительный гандикап, изначально купив спред под 8% годовых)
Не стоит забывать, что "Div hunter" направлен на ловлю дивидентов,
следовательно к прибыли могут прибавится и дивиденты (если выпадут :) ),
но сети раставлены большие
Ну, как и предполагалось "не хвост управляет собакой"
50 лотов (500 акций) Сбера были куплены по 234,25 руб.
Вот это уже интересно. Вы что на вечерке фьючерсами закупились? Я допускаю, что первый час может быть на отскок по RTS, а значит и по сберу.
А дальше скорей всего падение продолжится глобальное, увы.
Тоней не закупились а запродались :)
Похоже, далее нет смысла продолжать публиковать идеи и выкладки...
С чего такой пессимизм?
Для diman1982
Delta - чистая разница в рублях между фьючерсом и спотом
Индикатор в личке
Это только для избранных, или можно в очередь становится? Если можно, то я крайний :)
Спасибо, но о каких формулах идет речь? Те что в функции на выбор или как? Чет не вижу формулу по доходности в годовых...
Я думал, Вы уже справились с этой задачей в индикаторе.