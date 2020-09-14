Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 15

Yuriy Asaulenko:
Зачем такие сложности? В Квике и так неплохо торгуется. Можно и скальпить, при желании. И автоматы тоже делать можно. Вполне шустрые.

Вы мне предлагаете ещё и LUA или как там его мозг забить - нет уж, этого мне не надо.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вы мне предлагаете ещё и LUA или как там его мозг забить - нет уж, этого мне не надо.

2 дня - и вся Луа. ))
 
Yuriy Asaulenko:
2 дня - и вся Луа. ))

Возможно у Вас талант. А мне советник в 30к строк даже переписывать теоретически не очень то и хочется.

И если так разбираетесь, то может и за работу возьметесь во фрилансе?
 
Aleksey Vyazmikin:
И если так разбираетесь, то может и за работу возьметесь во фрилансе?
Это нет.
Сейчас как раз новую ТС пишу, на Луа + C++.
Yuriy Asaulenko:
Это нет.
Сейчас как раз новую ТС пишу, на Луа + C++.

Если в квике все неплохо торгуется, зачем C++ подключаете?

 
Alexey Kozitsyn:

Если в квике все неплохо торгуется, зачем C++ подключаете?

Я всегда только так и делаю.))

В Квике все неплохо торгуется. А С++, чтобы АТС сделать.

Если система простая, ее можно только на Луа сделать. Если посложней, то лучше на Луа + С++. Луа, в общем, изначально для этого и предназначен. Это, как-бы, язык межпрограммного взаимодействия, для чего и создавался авторами.

С другой стороны, я считаю, что АТС не должна быть привязана к конкретному терминалу. Т.е., это д.б. отдельная программа, которая при необходимости может быть состыкована и работать с любым терминалом или коннектором.

 
Yuriy Asaulenko:

С другой стороны, я считаю, что АТС не должна быть привязана к конкретному терминалу. Т.е., это д.б. отдельная программа, которая при необходимости может быть состыкована и работать с любым терминалом или коннектором.

+100

 
Yuriy Asaulenko:
Это нет.
Сейчас как раз новую ТС пишу, на Луа + C++.

А можете дать оценку сложности работы по созданию торгового класса, на сколько там сложны и реализованы команды по работе с позицией, получении информации о торговом окружении?

 
Aleksey Vyazmikin:

А можете дать оценку сложности работы по созданию торгового класса, на сколько там сложны и реализованы команды по работе с позицией, получении информации о торговом окружении?

Не оч понимаю, что имеется в виду под торговым классом.

Во всяком случае, получение каких либо конкретных данных из терминала (Квик или МТ) во внешнюю программу не представляет сложности.

Передача инфы в терминал (заявок, например) - в МТ есть некоторые сложности, т.к. все привязано к событиям терминала, в Квик и коннекторах их нет - все делается асинхронно.

Решения могут быть самые разные - от файлового обмена до сокетов  или даже непосредственного размещения АТС в ДЛЛ.

 

Сбер, сегодня, торговался с дельтой ~320

Сейчас торгуется ~410

Пробую зацепить с дельтой 432


