Проп трейдинг - развод или есть толк? - страница 15
Зачем такие сложности? В Квике и так неплохо торгуется. Можно и скальпить, при желании. И автоматы тоже делать можно. Вполне шустрые.
Вы мне предлагаете ещё и LUA или как там его мозг забить - нет уж, этого мне не надо.
2 дня - и вся Луа. ))
Возможно у Вас талант. А мне советник в 30к строк даже переписывать теоретически не очень то и хочется.
Это нет.
Если в квике все неплохо торгуется, зачем C++ подключаете?
Я всегда только так и делаю.))
В Квике все неплохо торгуется. А С++, чтобы АТС сделать.
Если система простая, ее можно только на Луа сделать. Если посложней, то лучше на Луа + С++. Луа, в общем, изначально для этого и предназначен. Это, как-бы, язык межпрограммного взаимодействия, для чего и создавался авторами.
С другой стороны, я считаю, что АТС не должна быть привязана к конкретному терминалу. Т.е., это д.б. отдельная программа, которая при необходимости может быть состыкована и работать с любым терминалом или коннектором.
+100
А можете дать оценку сложности работы по созданию торгового класса, на сколько там сложны и реализованы команды по работе с позицией, получении информации о торговом окружении?
Не оч понимаю, что имеется в виду под торговым классом.
Во всяком случае, получение каких либо конкретных данных из терминала (Квик или МТ) во внешнюю программу не представляет сложности.
Передача инфы в терминал (заявок, например) - в МТ есть некоторые сложности, т.к. все привязано к событиям терминала, в Квик и коннекторах их нет - все делается асинхронно.
Решения могут быть самые разные - от файлового обмена до сокетов или даже непосредственного размещения АТС в ДЛЛ.
Сбер, сегодня, торговался с дельтой ~320
Сейчас торгуется ~410
Пробую зацепить с дельтой 432