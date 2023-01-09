Системный индикатор Султонова - страница 4

Новый комментарий
 
Yousufkhodja Sultonov:

СИС не заглядывает в будущее, а определяет истинное текущее состояние рынка, что, неизбежно, вытекает более вероятное его движение в будущем  и это подтверждается примерами его применения. Тем не менее, подождем и посмотрим на его поведение в терминале.

Ваша система будет хорошо работать в тренде и на плавных разворотах, а на резких изломах она не работает. Проверенно.

 
Uladzimir Izerski:

Ваша система будет хорошо работать в тренде и на плавных разворотах, а на резких изломах она не работает. Проверенно.

не заметит, опоздает.
 
Yousufkhodja Sultonov:

///

В общем понятно. Но только в общем.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Будущее можно предсказать.

Погоду , например, предсказывают на день, два три дня довольно точно.

Там тоже такие же сложные процессы как и на рынках.

Есть простой способ: от текущей цены ордера вверх-вниз, на одинаковом расстояния. Вот и все, без сложных вычислений, со 100% вероятностью срабатывания одного из них
 
Vladimir Baskakov:
Есть простой способ: от текущей цены ордера вверх-вниз, на одинаковом расстояния. Вот и все, без сложных вычислений, со 100% вероятностью срабатывания одного из них

Каких именно, это и есть основная задача, пробой или отбой?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Каких именно, это и есть основная задача, пробой или отбой?

Это уже другой вопрос
 
Dmitry Fedoseev:

В общем понятно. Но только в общем.

Что осталось непонятным? Добавил компьютерный вариант всех систем линейных уравнений, чтобы приведенный пример стал более понятным.

 
Vladimir Baskakov:
Это уже другой вопрос

Это самый важный вопрос, и если его решить, то задача будет решена на все 100%

Вот у меня стоит на графике такая штука и явно видно, что ордера нужно чередовать. Но как?

А это уже М15


 
Uladzimir Izerski:

Ваша система будет хорошо работать в тренде и на плавных разворотах, а на резких изломах она не работает. Проверенно.

На резких изломах будет следовать основному тренду, проверено на 1-ой стр. ветки. Посмотрите, как СИС справился с резким изломом. Он выявил как в дальнейшем разовьется тренд после выхода из жесткого флэтта. 

 
Renat Akhtyamov:
не заметит, опоздает.

Я показал, что, он уверенно опережает события, а Вы, голословно, утверждаете - опоздает. Я оперирую фактами, а Вы - необоснованным предположением. Я предлагаю, впредь не высказывать свои фантазии, не обоснованные фактами по любому вопросу. Не нужно высказывать мысли, которых нельзя вшить в советник! Каждый, пусть, их оставит при себе, как золотой запас своего опыта.

1234567891011...127
Новый комментарий