СИС не заглядывает в будущее, а определяет истинное текущее состояние рынка, что, неизбежно, вытекает более вероятное его движение в будущем и это подтверждается примерами его применения. Тем не менее, подождем и посмотрим на его поведение в терминале.
Ваша система будет хорошо работать в тренде и на плавных разворотах, а на резких изломах она не работает. Проверенно.
///
В общем понятно. Но только в общем.
Будущее можно предсказать.
Погоду , например, предсказывают на день, два три дня довольно точно.
Там тоже такие же сложные процессы как и на рынках.
Есть простой способ: от текущей цены ордера вверх-вниз, на одинаковом расстояния. Вот и все, без сложных вычислений, со 100% вероятностью срабатывания одного из них
Каких именно, это и есть основная задача, пробой или отбой?
Что осталось непонятным? Добавил компьютерный вариант всех систем линейных уравнений, чтобы приведенный пример стал более понятным.
Это уже другой вопрос
Это самый важный вопрос, и если его решить, то задача будет решена на все 100%
Вот у меня стоит на графике такая штука и явно видно, что ордера нужно чередовать. Но как?
А это уже М15
На резких изломах будет следовать основному тренду, проверено на 1-ой стр. ветки. Посмотрите, как СИС справился с резким изломом. Он выявил как в дальнейшем разовьется тренд после выхода из жесткого флэтта.
не заметит, опоздает.
Я показал, что, он уверенно опережает события, а Вы, голословно, утверждаете - опоздает. Я оперирую фактами, а Вы - необоснованным предположением. Я предлагаю, впредь не высказывать свои фантазии, не обоснованные фактами по любому вопросу. Не нужно высказывать мысли, которых нельзя вшить в советник! Каждый, пусть, их оставит при себе, как золотой запас своего опыта.