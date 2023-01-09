Системный индикатор Султонова - страница 124
так а где сам индикатор уважаемого Юсуфа?
Там было типа параболы или двух сигмоид
Возможно ошибаюсь
Тут про другой индикатор ветка.
Да, точно. Ближе к регрессиям.
Вот кстати, мои расчеты Аримы в Экселе на недельных графиках. Кто-нибудь пытался Ариму в МТ воссоздать?
Увы...Поставил СЛАУ на минуты, оптимизировал на скальпинг, форварды шикарно проходило, просто шик был....
Отличная работа!
Я тоже так очаровался и обломался однажды. Граальные котировки получаются, если собрать из набора пар индекс валюты, но не учесть, что по некоторым парам некоторые бары отсутствуют, что требует синхронизировать ряды между собой. Из-за этого получается сдвиг одних рядов (менее полных) относительно других (более полных) и возникает сильная ложная автокорреляция.