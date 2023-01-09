Системный индикатор Султонова - страница 119

Новый комментарий
 

это у кого тут товар появился?

виртуалы....

деньги в кошельке надо уметь считать, а не шаньги мазать, которых нет
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Да, у меня был магазин прод. товаров. Обкатывал то, о чем пишу. Успехов в праздничном плове!

Все звучит красиво, пока не придет она - Реальность
 
Yuriy Asaulenko:

Признаюсь, статью я не читал и не планирую. Но видимо речь идет о оптимальной цене в какой нибудь лавке. Сделаем дороже - покупателей будет меньше, и прибыль упадет. Сделаем дешевле, да, товар уйдет влет, но прибыль тоже будет небольшой. Сделаем оптимальной - и товар будет продаваться, и прибыль будет максимальна.

Здесь все хорошо, только это все, включая формулы, давно и хорошо известно задолго до Юсуфа. Такая оптимизация цена-прибыль даже как-то называется - сходу не вспомню. Да и финансово-фондовый рынок здесь ни с какого боку.

Именно это, через "задний кирилецо" пытаюсь донести до автора ))

 
Renat Akhtyamov:

это у кого тут товар появился?

виртуалы....

деньги в кошельке надо уметь считать, а не шаньги мазать, которых нет

Именно по этому привел автору пример товарно-денежного рынка.  Это проще. Спрос-предложение, объемы покупок-продаж. на фьючах и особенно- форексе, это превращается в "торговлю мечтами за наличные" ))

 
Nikolai Semko:

Вот Ваш пресловутый a0 (он же Ц0) 

Белый шум - он и в Африке белый шум


Такое ощущение, что СЛАУ из 5 уравнений Вы рожали годами. И овеяли это ореолом меганаучной сенсации и бредом величия. А это математика 7 класса средней школы.

Моя же коротенькая функция SLAU() легко решает СЛАУ из 50 уравнений и родил я ее и отладил меньше, чем за 1 день. Я не знаю, каким способом я решил СЛАУ, т.к. мне всегда лень изучать чужие существующие методы, а проще придумать свой. Скорей всего мой способ не является оптимальным и, конечно же, я не придумал ничего нового, я в теории не силен. Но компактнее я не встречал. 


Написал свой код  решения системы линейных уравнений по методу крамера (через определитель матрицы) - при размерности 16х16 приказал долго жить. Буквально. Не смог дождаться когда решит. Ваш код работает идеально. Мое уважение. 

 
Aleksey Sergan:


Написал свой код  решения системы линейных уравнений по методу крамера (через определитель матрицы) - при размерности 16х16 приказал долго жить. Буквально. Не смог дождаться когда решит. Ваш код работает идеально. Мое уважение. 

Спасибо))
 

Юсуф  - как там обстановочка?

Как - то ветвь подзатухла, вместе с тем тема - интересна...

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х значений цен предыдущих баров по следующей зависимости:

Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

Можете спросить, почему именно от 4-х? Дело в том, что, я, пока, умею решать это уравнение до 4-х переменных, расчетные формулы, которых, приводил ранее: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3 

Будем анализировать поведение 5-ти коэффициентов, возможно, удастся выйти на какую-либо намёки на закономерность. 

  • рынок нужно охарактеризовать как сверхсложный механизм, не поддающийся непосредственному адекватному анализу мощью человеческого ума. Чтобы несколько прояснить ситуацию, выберем какую либо логически оправданную гипотезу и посредством мощи компьютера выдвинем и проверим сл. глобальную гипотезу: ЦЕНА ПОСЛЕДНЕГО БАРА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ВСЕХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНЕ ИНСТРУМЕНТА НА КАЖДОМ ИСТОРИЧЕСКОМ БАРЕ. Естественно, никто не в состоянии проверить эту гипотезу в полном объёме и мы вынуждены, для оценки ситуации, ограничиться конечным объемом информации. Свое отступление скомпенсируем введением понятия Ц0 - учет давления исторических данных на цену к началу анализа, полагая, что, рынок обладает памятью. Рассмотрим закономерность формирования цены к моменту открытия текущего 5-го бара Ц5 на основе учета Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 и Ц4 в виде : Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 + а4Ц4. 

Компьютер выдает сл. результаты в качестве пищи для размышлений, после введения понятия "Виртуальная цена" Цi вирт. = аiЦi:

Ц1 факт. Ц2 факт. Ц3 факт. Ц4 факт. a4 a3 a2 a1 a0 Ц0 вирт. ист. Ц1 вирт. Ц2 вирт. Ц3 вирт. Ц4 вирт. ΣЦвирт. Ц5 факт.
1,1376 1,1377 1,1375 1,1361 -5,47987 1,130393 1,375359 -1,86337 6,630682 6,630681616 -2,11978 1,564746 1,285822 -6,22567 1,1358 1,1358
1,1377 1,1375 1,1361 1,1358 -2,71906 0,230769 0,635452 -0,85619 4,212794 4,212793788 -0,97408 0,722826 0,262177 -3,08831 1,1354 1,1354
1,1375 1,1361 1,1358 1,1354 0,558894 1,450721 2,385817 -0,8774 -2,85908 -2,85907782 -0,99805 2,710527 1,647729 0,634569 1,1357 1,1357
1,1361 1,1358 1,1354 1,1357 0,544521 -0,48973 1,681507 -1,88356 1,303482 1,30348176 -2,13991 1,909856 -0,55603 0,618412 1,1358 1,1358
1,1358 1,1354 1,1357 1,1358 0,949091 -0,72091 0,41 -3,09727 3,928728 3,928727516 -3,51788 0,465514 -0,81874 1,077977 1,1356 1,1356
1,1354 1,1357 1,1358 1,1356 0,422659 -0,76478 0,341063 -1,17329 2,470173 2,470172562 -1,33215 0,387345 -0,86864 0,479972 1,1367 1,1367
1,1357 1,1358 1,1356 1,1367 -0,47611 -0,67344 -0,37034 -0,90454 3,890866 3,890866234 -1,02728 -0,42063 -0,76476 -0,54119 1,137 1,137
1,1358 1,1356 1,1367 1,137 -0,27098 0,044748 -0,29526 -0,33741 2,111861 2,111861113 -0,38323 -0,3353 0,050865 -0,3081 1,1361 1,1361
1,1356 1,1367 1,137 1,1361 0,13082 0,10459 -0,48492 -0,23672 1,688584 1,688583774 -0,26882 -0,55121 0,118919 0,148624 1,1361 1,1361
1,1367 1,137 1,1361 1,1361 -1,33795 1,684211 -0,12465 -1,60388 2,707073 2,707073191 -1,82313 -0,14173 1,913432 -1,52005 1,1356 1,1356
1,137 1,1361 1,1361 1,1356 -0,77893 1,468912 -0,03022 -1,29793 1,861703 1,861702747 -1,47574 -0,03434 1,668831 -0,88455 1,1359 1,1359
1,1361 1,1361 1,1356 1,1359 -0,80639 1,512641 -0,01497 -1,28776 1,814349 1,814348847 -1,46302 -0,01701 1,717756 -0,91598 1,1361 1,1361
1,1361 1,1356 1,1359 1,1361 -0,91811 1,0341 0,772669 -1,07362 1,347132 1,347132039 -1,21974 0,877442 1,174634 -1,04306 1,1364 1,1364
1,1356 1,1359 1,1361 1,1364 0,213186 2,706449 2,317132 -6,4153 2,473228 2,473227751 -7,28522 2,63203 3,074796 0,242264 1,1371 1,1371
1,1359 1,1361 1,1364 1,1371 0,706774 3,271848 1,97262 -6,64346 1,920015 1,920015419 -7,54631 2,241094 3,718128 0,803672 1,1366 1,1366
1,1361 1,1364 1,1371 1,1366 0,422892 -0,60749 -1,77213 -3,23575 7,037907 7,037906837 -3,67614 -2,01385 -0,69078 0,480659 1,1378 1,1378
1,1364 1,1371 1,1366 1,1378 0,951666 -0,68857 0,496879 -0,41849 0,746793 0,746792813 -0,47557 0,565001 -0,78263 1,082806 1,1364 1,1364
1,1371 1,1366 1,1378 1,1364 -0,33053 0,632365 -0,40145 0,650772 0,50611 0,506109878 0,739993 -0,45629 0,719505 -0,37562 1,1337 1,1337
1,1366 1,1378 1,1364 1,1337 0,263446 0,36517 -0,29953 0,564473 0,118483 0,11848263 0,64158 -0,34081 0,414979 0,298669 1,1329 1,1329
1,1378 1,1364 1,1337 1,1329 0,17844 0,717824 -0,41706 0,595678 -0,08697 -0,08697102 0,677762 -0,47394 0,813797 0,202155 1,1328 1,1328
1,1364 1,1337 1,1329 1,1328 0,064553 0,922948 -1,10197 0,803673 0,34978 0,34977991 0,913295 -1,24931 1,045608 0,073126 1,1325 1,1325



Выясняется, что, рынок действует на основе строгой закономерности, осмыслить которую не в состоянии ни один человек на данном этапе развития мозга и оттого воспринимаемая им то в виде закономерности, то в виде абсолютной случайности. Короче, рынок умом не понять, что подтверждается усилиями исследователей и упорством трейдеров.

Поясню первую строчку: К началу эксперимента, т.е., к моменту открытия 1-го бара, давление виртуальных исторических цен было +6,63 условных единиц цены, которую рынок вынужден скомпенсировать в будущем. Усилием 1-го бара удается, немного , на -2,12 единиц смягчить исторический шок, но, 2-й и 3-тий бары наносят удар на 1,56 и 2,12 единиц, усуглубляя ситуацию. Остается 4-му бару нанести решающий контрудар сразу на -6,23 единиц виртуальной цены. чтобы стабилизировать рынок к моменту открытия текущего 5-го бара! Всем показалось, что, рынок "случайно" просел! Подобным образом можно проанализировать все строчки таблицы. Вывод: В терминале нам показывают только вершину огромного айсберга, под названием рынок, не намекая на то, что, этот рынок, в действительности и в основном, виртуальный, показывая в терминале действительную его часть, на чем и прогорают несведующие. Более того, этот  процесс саморегулирования рынка идет на каждом тике, минуте, ....., месяце и годами. Справедливости ради, нужно признать, что, таким методом анализа, я не достиг какого-либо результата, помогающего прибыльно торговать или прогнозировать рынок. Только показано насколько сложен рыночный механизм и всё! Попытка выявить закономерность формирование цены приводит нас к поиску еще более сложных закономерностей, например, закономерности формирования Ц0 и аi, подобно движению в болоте. Хотя, по логике, можно создать и проверить состоятельность индикатора, работающего по принципу: Если а4<1 и Ц04>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ. Если кто из программистов готов программировать и проверить данную гипотезу, то, я готов предоставить все расчеты на Экзеле.

Попытаемся разработать здесь и сейчас общими усилиями форумчан озвученный системный индикатор по принципу: 

Если а4<1 и Ц0>0, то, цена склонна к падению - СЕЛЛ, иначе - БАЙ:

Видим, что, во время флэтта а4 не превышает 1, а Ц0 остается положительным - значит, рынок будет падать, что действительно произошло вскоре. По мере обработки данных, проследим за ситуацией. Сразу буду выкладывать.

Продолжим и увидим, какими усилиями останавливается тренд вниз:


Продолжение:

Впервые индикатор советует закрыть все СЕЛЛ-ы, поскольку появился сигнал a4>1. Открываем ордера БАЙ:

Продолжение:

Неожиданно появляется сигнал закрыть ордера БАЙ и открыть СЕЛЛ ордера, поскольку вновь стало a4<1, следовательно, движение вверх оказался ложным, что подтверждается дальнейшим движение рынка:

Несмотря на резкое движение рынка вверх, индикатор остается невозмутим, считает это движение обманным, твердо продолжает свой вердикт СЕЛЛ и оказывается прав!:

Юсуф - Вам мое почтение.  Живы  ли,  в рынке ли?
 
Yousufkhodja Sultonov:

Если внимательно прочтете первый пост, то, убедитесь, что, я, возможно, напал на след опережающего индикатора.

Все очень просто: ни при каких обстоятельствах, ни с одним инструментом, методом, математическими приемами, нельзя предсказать то, чего нет, на основе того, что статистически друг от друга не зависит.
Можно лишь определить на наиболее раннем этапе то , что имеет тенденцию сохраниться в будущем с определенной вероятностью и не более того.
 

Идеи интересные. Сделал простую СЛАУ самостоятельно. Проходит тест на реальных тиках с отношением известных данных к неизвестным 20:1.


Думаю, это разрушит доводы тех, кто утверждает, что СЛАУ на рынке не работают. Просто нужно знать, как их готовить)Поставил тестироваться на демо.

1...112113114115116117118119120121122123124125126127
Новый комментарий