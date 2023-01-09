Системный индикатор Султонова - страница 126

Nikolai Semko #:
Нет там ничего от слова совсем.
Могу снова по полочкам разложить, но жалко своего времени.
Ну как же "нет"? Вон какие красивые графики роста!
 
В многофакторном мире один метод анализа бессилен, согласен))) Но как часть чего либо, возможен.)

 
Valeriy Yastremskiy #:

В многофакторном мире один метод анализа бессилен, согласен))) Но как часть чего либо, возможен.)

А Вы полностью разобрались в этом методе прогноза с помощью СЛАУ, предложенным Юсуфом?
Я да.
Кстати, хороший генератор случайных чисел. Только слишком медленный в сравнении с функцией rand()

 
Не, до конца не осилил, тока суть. Там вроде обратная связь на коэффициенты к ценам в уравнениях.  В общем такое усреднение с обратной связью. Работает в устойчивых процессах. В общем можно описать / разложить любую кривую на простейшие, хотя да, ваш уровень в этом на сегодня гораздо выше. Не понял как рандом можно получить.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Не понял как рандом можно получить.

Это насчет входов ))

 
Ха ха))) Ну так то да, на выходе рандом)))

 
Koshtenko #:
В общем, давайте попытаемся раскопать эту тему вместе. Мне кажется, потенциал все же есть, скорее есть чем нет.

Давайте все же я объясню всем, кто заинтрегован этой темой, но не понимает о чем речь и что же имел ввиду Юсуф. Переведу с Юсуфова языка на понятный.

Итак, у нас дан массив цены Close[]. Для простоты обозначим эти цены с0, c1, c2, c3, ... где с0= close[0] - самый новый(правый на графике) бар
Юсуф в своих изысканиях предположил, что если на каждом баре решить СЛАУ (Система линейных алгебраических уравнений) такого вида(для простоты возьмем размерность СЛАУ = 3):

// СЛАУ для бара с0
x1*c1 + x2*c2 + x3*c3 = c0
x1*c2 + x2*c3 + x3*c4 = c1
x1*c3 + x2*c4 + x3*c5 = c2

, найдя искомые коэффициенты x1, x2, x3

можно получить прогнозируемые значения следующих баров (пусть нас только интересует один следующий)

next_bar = x1*c0 + x2*c1 + x3*c2

индикатор SLAU.mq5 - это реализация такого подхода для размерности СЛАУ до 50. Подробное объяснение этого индикатора можно посмотреть здесь.
Из этой гиф видно, что таким образом прогнозируемая цена абсолютно хаотична:



продолжение следует и будет чуть позже.

Продолжение

Но Юсуф еще по непонятным мне причинам в своих изысканиях добавил к этому СЛАУ еще один искомый коэффициент x0( у него это обозначается как Ц0 или a0

x0 + x1*c1 + x2*c2 + x3*c3 = c0
x0 + x1*c2 + x2*c3 + x3*c4 = c1
x0 + x1*c3 + x2*c4 + x3*c5 = c2

и обозвал этот коэффициент - "учет давления исторических данных на цену к началу анализа"
Но по сути, этот коэффициент, как правильно заметил уважаемый Федосеев, является добавлением еще одного бара, равным 1 с искомым коэффициентом x0:

x0*1 + x1*c1 + x2*c2 + x3*c3 = c0
x0*1 + x1*c2 + x2*c3 + x3*c4 = c1
x0*1 + x1*c3 + x2*c4 + x3*c5 = c2

Что весьма странно, т.к. когда цена близка к 1 (например EURUSD), то смуту этот дополнительный бар, равный единице, не сильно будет вносить. Но с такими инструментами, как USDJPY(~ 132) или XAUUSD (золото 1850) такой дополнительный бар явно ни к селу, ни к городу.
Ну да ладно, мы реализуем и этот подход. Как расчитать такой коэффициент без добавления дополнительного уравнения я писал здесь.

Индикатор SLAUPlus.mq5 - и есть реализация такого использования. 
Как видим, хаоса не уменьшилось:

увеличение размерности СЛАУ тоже не дает ровным счетом ничего.
размерность  СЛАУ = 30:


0И, к слову говоря, этот дополнительный коэффициент x0 (он же Ц0) в таблице в первом сообщении этой ветки подсчитаны не верно. Т.к. он подходит только для одного уравнения из системы уравнений, а для других не подходит (можете проверить).
В реализации SlauPlus этот коэффициент расчитывается правильно. 


Если и после этого у вас не пропало желание копать в этом направлении, то флаг вам в руки.  

Постановка задачи в другой плоскости. Когда не требуется предсказание, а требуется подтверждение и контроль прохождения контрольных точек к расчетной ( заданной изначально ) точке высокого ТФ , по существующим указанным точкам нижнего ТФ . Каким образом поведет себя система?  Если конечная точка стремления  рассчитана  на высоком ТФ.  Итого, формулировка выйдет следующей :  по указанной точке рассчитать способы ее достижения. Что скажет система на этот вопрос? Чем поможет система?

 
DDFedor #:

где Вы здесь увидели систему?
это RANDOM

