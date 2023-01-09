Системный индикатор Султонова - страница 126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет там ничего от слова совсем.
Нет там ничего от слова совсем.
В многофакторном мире один метод анализа бессилен, согласен))) Но как часть чего либо, возможен.)
В многофакторном мире один метод анализа бессилен, согласен))) Но как часть чего либо, возможен.)
А Вы полностью разобрались в этом методе прогноза с помощью СЛАУ, предложенным Юсуфом?
Я да.
Кстати, хороший генератор случайных чисел. Только слишком медленный в сравнении с функцией rand()
А Вы полностью разобрались в этом методе прогноза с помощью СЛАУ, предложенным Юсуфом?
Я да.
Кстати, хороший генератор случайных чисел. Только слишком медленный в сравнении с функцией rand()
Не, до конца не осилил, тока суть. Там вроде обратная связь на коэффициенты к ценам в уравнениях. В общем такое усреднение с обратной связью. Работает в устойчивых процессах. В общем можно описать / разложить любую кривую на простейшие, хотя да, ваш уровень в этом на сегодня гораздо выше. Не понял как рандом можно получить.
Не понял как рандом можно получить.
Это насчет входов ))
Это насчет входов ))
Ха ха))) Ну так то да, на выходе рандом)))
В общем, давайте попытаемся раскопать эту тему вместе. Мне кажется, потенциал все же есть, скорее есть чем нет.
Давайте все же я объясню всем, кто заинтрегован этой темой, но не понимает о чем речь и что же имел ввиду Юсуф. Переведу с Юсуфова языка на понятный.
Итак, у нас дан массив цены Close[]. Для простоты обозначим эти цены с0, c1, c2, c3, ... где с0= close[0] - самый новый(правый на графике) бар
Юсуф в своих изысканиях предположил, что если на каждом баре решить СЛАУ (Система линейных алгебраических уравнений) такого вида(для простоты возьмем размерность СЛАУ = 3):
// СЛАУ для бара с0 x1*c1 + x2*c2 + x3*c3 = c0 x1*c2 + x2*c3 + x3*c4 = c1 x1*c3 + x2*c4 + x3*c5 = c2
, найдя искомые коэффициенты x1, x2, x3
можно получить прогнозируемые значения следующих баров (пусть нас только интересует один следующий)
индикатор SLAU.mq5 - это реализация такого подхода для размерности СЛАУ до 50. Подробное объяснение этого индикатора можно посмотреть здесь.
Из этой гиф видно, что таким образом прогнозируемая цена абсолютно хаотична:
продолжение следует и будет чуть позже.
Продолжение
Но Юсуф еще по непонятным мне причинам в своих изысканиях добавил к этому СЛАУ еще один искомый коэффициент x0( у него это обозначается как Ц0 или a0)
и обозвал этот коэффициент - "учет давления исторических данных на цену к началу анализа"
Но по сути, этот коэффициент, как правильно заметил уважаемый Федосеев, является добавлением еще одного бара, равным 1 с искомым коэффициентом x0:
Что весьма странно, т.к. когда цена близка к 1 (например EURUSD), то смуту этот дополнительный бар, равный единице, не сильно будет вносить. Но с такими инструментами, как USDJPY(~ 132) или XAUUSD (золото 1850) такой дополнительный бар явно ни к селу, ни к городу.
Ну да ладно, мы реализуем и этот подход. Как расчитать такой коэффициент без добавления дополнительного уравнения я писал здесь.
Индикатор SLAUPlus.mq5 - и есть реализация такого использования.
Как видим, хаоса не уменьшилось:
увеличение размерности СЛАУ тоже не дает ровным счетом ничего.
размерность СЛАУ = 30:
0И, к слову говоря, этот дополнительный коэффициент x0 (он же Ц0) в таблице в первом сообщении этой ветки подсчитаны не верно. Т.к. он подходит только для одного уравнения из системы уравнений, а для других не подходит (можете проверить).
В реализации SlauPlus этот коэффициент расчитывается правильно.
Если и после этого у вас не пропало желание копать в этом направлении, то флаг вам в руки.
Постановка задачи в другой плоскости. Когда не требуется предсказание, а требуется подтверждение и контроль прохождения контрольных точек к расчетной ( заданной изначально ) точке высокого ТФ , по существующим указанным точкам нижнего ТФ . Каким образом поведет себя система? Если конечная точка стремления рассчитана на высоком ТФ. Итого, формулировка выйдет следующей : по указанной точке рассчитать способы ее достижения. Что скажет система на этот вопрос? Чем поможет система?
Постановка задачи в другой плоскости. Когда не требуется предсказание, а требуется подтверждение и контроль прохождения контрольных точек к расчетной ( заданной изначально ) точке высокого ТФ , по существующим указанным точкам нижнего ТФ . Каким образом поведет себя система? Если конечная точка стремления рассчитана на высоком ТФ. Итого, формулировка выйдет следующей : по указанной точке рассчитать способы ее достижения. Что скажет система на этот вопрос? Чем поможет система?
где Вы здесь увидели систему?
это RANDOM