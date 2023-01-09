Системный индикатор Султонова - страница 125

Я стал копаться, в чем же дело...А все оказалось просто - 

С возвращением в реальность! ;)
 
Существует ли грааль? Существует, но не долго:) 
 
Существует ли грааль? Существует, но не долго:) 

В воображении до момента проверки на реальных торгах?)))))

 
В воображении до момента проверки на реальных торгах?)))))

Именно) 
 

Текущие результаты живой торговли на двух демо.

Первый:

Второй:

Сумел таки добиться, чтобы робот более-менее устойчиво работал на дистанции на обычных котировках, не дискретных. Оптимизация за месяц, далее форвард тест. В планах провести валидацию на реальных тиках в режиме "только в будущем" на реальных тиках.


 
Баланс без показания графика средств ничего не стоит. По моему мнению.))

 
На всех графиках средства идут синхронно с балансом. Это же не сетка, стопы и тейки на каждой сделке. Но я все ближе к тому, чтобы не запускать модели на обычных графиках. Нет смысла. Лучше запускать на дискретных, они вносят хоть какой-то порядок в хаос рынка. А свечные графики придумали какие-то злодеи)))

 
Не надо забывать, что изначально свечами отражали торги за день. 
 
На всех графиках средства идут синхронно с балансом. Это же не сетка, стопы и тейки на каждой сделке. Но я все ближе к тому, чтобы не запускать модели на обычных графиках. Нет смысла. Лучше запускать на дискретных, они вносят хоть какой-то порядок в хаос рынка. А свечные графики придумали какие-то злодеи)))

Дискретные, кроме ренко, какие еще? в Вашем понимании?

 
В общем, давайте попытаемся раскопать эту тему вместе. Мне кажется, потенциал все же есть, скорее есть чем нет.
Нет там ничего от слова совсем.
Могу снова по полочкам разложить, но жалко своего времени.
