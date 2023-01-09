Системный индикатор Султонова - страница 125
Существует ли грааль? Существует, но не долго:)
В воображении до момента проверки на реальных торгах?)))))
Текущие результаты живой торговли на двух демо.
Первый:
Второй:
Сумел таки добиться, чтобы робот более-менее устойчиво работал на дистанции на обычных котировках, не дискретных. Оптимизация за месяц, далее форвард тест. В планах провести валидацию на реальных тиках в режиме "только в будущем" на реальных тиках.
Баланс без показания графика средств ничего не стоит. По моему мнению.))
На всех графиках средства идут синхронно с балансом. Это же не сетка, стопы и тейки на каждой сделке. Но я все ближе к тому, чтобы не запускать модели на обычных графиках. Нет смысла. Лучше запускать на дискретных, они вносят хоть какой-то порядок в хаос рынка. А свечные графики придумали какие-то злодеи)))
Дискретные, кроме ренко, какие еще? в Вашем понимании?
В общем, давайте попытаемся раскопать эту тему вместе. Мне кажется, потенциал все же есть, скорее есть чем нет.