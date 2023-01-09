Системный индикатор Султонова - страница 120
Просто нужно знать, как их готовить)Поставил тестироваться на демо.
И что же за рецептура?
сам должен видеть что такая прямая это внутри спреда сделки, типично для енков.
Почему же внутри спреда?Средняя прибыль и убыток по 200 пипсов. Где вы видели такой спред? Увы, прогнозировать дальше 1 бара не получается пока ни в какую...Поставил на демо-счет. Если пойдет - открою реальный центовик. Я уже полгода с роботами мучаюсь. Надоели тестерные граали, поэтому решил написать сам, хотя опыта в программировании ноль.
Создайте демо счёт и запустите на нем своего робота.
Николай, не хватит сил рассказывать
во первых прячитесь,
второе, просто подыграли с историей.
Это же вроде в деньгах выражено, а не в пипсах. При хорошем лоте и 1 пипс даст много денег.
Увы, прогнозировать дальше 1 бара не получается пока ни в какую...
За сегодня пока +19% 1 лотом на 10 000 демо-баксов. Правда, ночью была сильная просадка - я не умею встраивать ограничения по спреду, и с безумным новогодним ночным спредом открылось сразу 5 сделок, и закрылось в убытках.