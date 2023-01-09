Системный индикатор Султонова - страница 120

Koshtenko #:

Просто нужно знать, как их готовить)Поставил тестироваться на демо.

И что же за рецептура?

 
Идеи интересные. Сделал простую СЛАУ самостоятельно. Проходит тест на реальных тиках с отношением известных данных к неизвестным 20:1.


сам должен видеть что такая прямая это внутри спреда сделки, типично для енков.

 
Создайте демо счёт и запустите на нем своего робота.
Результаты работы Вас сильно разочаруют. Если же не разочаруют, то поделитесь инвесторским паролем здесь. Тогда будет реальная интрига. 
А такими графиками тестерных граалей здесь никого не удивить. Каждый опытный mql программист налепит таких вагон и маленькую вагонетку.
 
сам должен видеть что такая прямая это внутри спреда сделки, типично для енков.

Почему же внутри спреда?Средняя прибыль и убыток по 200 пипсов. Где вы видели такой спред? Увы, прогнозировать дальше 1 бара не получается пока ни в какую...Поставил на демо-счет. Если пойдет - открою реальный центовик. Я уже полгода с роботами мучаюсь. Надоели тестерные граали, поэтому решил написать сам, хотя опыта в программировании ноль. 

 
Николай, не хватит сил рассказывать

 
во первых прячитесь,

второе, просто подыграли с историей.

 
Это же вроде в деньгах выражено, а не в пипсах. При хорошем лоте и 1 пипс даст много денег.

 
 Увы, прогнозировать дальше 1 бара не получается пока ни в какую... 

Похоже, что прогнозируете работу генератора тиков.
 
Один бар не так уж мало. Бары разные бывают -дневки, недельки, месяцы... 
 

За сегодня пока +19% 1 лотом на 10 000 демо-баксов. Правда, ночью была сильная просадка - я не умею встраивать ограничения по спреду, и с безумным новогодним ночным спредом открылось сразу 5 сделок, и закрылось в убытках.


