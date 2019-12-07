Мертв ли форекс?

Всем привет. Хз, мне одному это кажется или все же FX окончательно растерял свою волатильность. Последние 3 недели пара  GBP/JPY совсем замучила.


Что я вижу. Экономические новости совсем растеряли свою эффективность. Процентные ставки в большинстве случаев также перестали работать как раньше - сильное уверенное движение. К примеру Ставка по фунту в уходящем году ни разу не сработала. Единственное что еще заставляет фунт двигаться, это данные по Brexit. Но тут как в казино, непонятно что они скажут, и как следствие непонятно куда выстрелит.


С евро вообще беда, уже полтора года зажат в узком канале, со средним  движением — 20 пунктов в день.


Иногда, просто смотрю как было еще 4 года назад, и аж не вериться что были такие движения.


Причины не понятны, также совершенно не ясно на сколько это все затянулось.

 
смелое заявление
 

Ну, так отлично - работаем на отбой от границы канала !

Неважно, как ходят пары, важно угадывать как именно они пойдут в  данный момент.

 
Форекс жив, но рынок изменился. Раньше были процентные ставки до 5%, сейчас мы видим уже отрицательные, к примеру Япония и Швейцария. От этого и волатильность изменилась.

Помню в 2008 пара AUD/USD по ночам ходила в районе 100п, а на новостях до 200п., а сейчас что?

Новости давно не работают, Я об этом уже писал, так что все новостные поделки пока в прошлом.

 
В 15 году ставки, были вообще на рекордно низком, но все рано стреляло. Сейчас, по моему, кроме данных по брекзиту, которые вбрасываются в любой момент времени, вообще из экономических ничего не двигает рынок. Да и ***с новостями, я никогда их не использовал. А вот потеря  волатильности мне сильно подгадила.

 
Я думаю, это все продлится до обвала фонды. Вырастет волатильность, на каждый пук будем летать по 2-3 дневные волатильности.
А сейчас да, волатильность упала и даже низкие спреды не особо радуют, сложно отбивать издержки на дистанции.
С ростом числа участников падает волатильность.

Меньше волатильность - меньше возможностей в рынке - меньше шансов сделать деньги. 

Ты увеличиваешь объемы - увеличивая риски - конторки больше кладут в карман за раз - ты быстрее в итоге отдаешь свой депозит. 

Ты никогда не будешь доволен рынком!

Будет структура из серии 1000 пипсов в минуту, и так каждую минуту - ты будешь ныть и терять деньги в каждой сделке.

Или структура типа 1000 пипсов всего за год - ты всё равно будешь ныть и по-прежнему терять деньги в каждой сделке.

 
Ну если обвалиться фонда и повториться ситуация 2008 то понятно. Но неужели это единственный вариант? Я не могу понять в чем причина такой низкой волатильности. А так да, снижая цели спред сильно ухудшает мат ожидание. Если в 15 году, по евро я мог легко закрывать по 5 сделок в день с целями 30 пунктов, то сейчас через день и одну закрыть не получается. 

 
Ну ты не обобщай. Я очень давно на рынке, и до 15 года отлично себя чувствовал, а вот потом пошло поехало. Что касается волатильности, так она и сейчас есть на заявлениях по брекзиту, но мне такая волатильность не нужна. Это ж казино, непонятно куда выстрелит. 


P.S. при кризисе 2008 когда все валилось, и я лично видел часовые свечи по фунт ене 500 (на двухзнаке) пунктов через день, думаешь было плохо, и думаешь мало людей на этом заработало?

 
Можно попробовать поторговать по нефти, волатильности хоть отбавляй )

 
Ну, я бы не сказал, что всё так плохо. В месяц несколько новостей срабатывают без выбивания стопов и без колебаний. Пару дней назад кликеры положили себе в карман эту новозеландскую свечку




