Ограниченное время работы роботы.
Ребят?
Так есть же раздел "Фриланс". Размещайте там задание и кто-то сделает обязательно.
Народ привет!
Есть простой робот, берёт показания с индикаторов и открывает/закрывает ордера.
Вопрос: кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?
Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.
И надо ли в каждом индикаторе тоже время работы добавлять?
Или достаточно чтобы в папке с индикаторами они лежали в любом формате?
А если месяц разный, и это каждый месяц или каждую неделю, или разово? Слишком общая формулировка. Нюансы нужны.
Темы не плодите, не нужно и захламляет.
В пределах одного месяца
input int DayBegin; input int DayEnd; .... void OnTimer() { if(Day()<DayBegin || Day()>DayEnd)return; ... }
кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?
Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.
Добавил календарь начала торговли и конец торговли
Если настало время окончания торговли, то будет запрет только на новые открытия, а закрытия работают без ограничения по времени и дате
По коду многое поправил, условия торговли не изменились
Добавил календарь начала торговли и конец торговли
Если настало время окончания торговли, то будет запрет только на новые открытия, а закрытия работают без ограничения по времени и дате
По коду многое поправил, условия торговли не изменились
Советник профитный? )))
Советник профитный? )))
Не знаю, он обращается к индикаторам которых у меня нет))
Не могу проверить-посмотреть
Советник профитный? )))
Судя по "Увеличение лота" обычная кочерга будет.
Да, действительно, не посмотрел на скрин входных параметров.
ТС жалко его переместить в корзину, так он решил добавить в этот утиль "время работы" :)
Спасибо, а как скрывается календарь из настроек?
Чтобы в коде дату ввёл, скомпилировал и .ex4 на график уже применил.
У меня ручная система для скальпинга есть, для торговли внутри дня.
Все условия в код, мне тут платно делали.
Просто к примеру ты открыл ордер, цена откатила и ты доливаешься....по правилам Мартина надо лот увеличивать, а можно одинаковым входит, чтобы нагрузки было меньше на депозит.
К примеру вот сейчас. Когда внутри дня торгуешь это допустимо.
Рынок никогда не ходит прям идеально....за свою практику как только ордер откроешь, цена может откатить.....просто эта функция по-желанию.
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Народ привет!
Есть простой робот, берёт показания с индикаторов и открывает/закрывает ордера.
Вопрос: кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?
Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.
И надо ли в каждом индикаторе тоже время работы добавлять?
Или достаточно чтобы в папке с индикаторами они лежали в любом формате?