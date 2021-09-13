Ограниченное время работы роботы.

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Народ привет!

Есть простой робот, берёт показания с индикаторов и открывает/закрывает ордера.


Вопрос: кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?

Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.


И надо ли в каждом индикаторе тоже время работы добавлять?

Или достаточно чтобы в папке с индикаторами они лежали в любом формате?

Файлы:
Renko_SIR.mq4  18 kb
 
Ребят?
 
Andrey Sayapin:
Ребят?

Так есть же раздел "Фриланс". Размещайте там задание и кто-то сделает обязательно.

 
понял
 
Andrey Sayapin:

Народ привет!

Есть простой робот, берёт показания с индикаторов и открывает/закрывает ордера.


Вопрос: кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?

Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.


И надо ли в каждом индикаторе тоже время работы добавлять?

Или достаточно чтобы в папке с индикаторами они лежали в любом формате?

А если месяц разный, и это каждый месяц или каждую неделю, или разово? Слишком общая формулировка. Нюансы нужны.

Темы не плодите, не нужно и захламляет.

В пределах одного месяца

input    int         DayBegin;
input    int         DayEnd;

....

void OnTimer()
{
   if(Day()<DayBegin || Day()>DayEnd)return;
...
}
Файлы:
Renko_SIR.mq4  18 kb
 
Andrey Sayapin:

кто-то может добавить функцию ограниченного времени работы?
Чтобы к примеру робот работал с такой то даты и до такой-то.

Добавил календарь начала торговли и конец торговли


Если настало время окончания торговли, то будет запрет только на новые открытия, а закрытия работают без ограничения по времени и дате

По коду многое поправил, условия торговли не изменились

Файлы:
Renko_SIR_v1.mq4  22 kb
 
FXwin:

Добавил календарь начала торговли и конец торговли


Если настало время окончания торговли, то будет запрет только на новые открытия, а закрытия работают без ограничения по времени и дате

По коду многое поправил, условия торговли не изменились

Советник профитный? )))

 
Vitaly Muzichenko:

Советник профитный? )))

Не знаю, он обращается к индикаторам которых у меня нет))
Не могу проверить-посмотреть

 
Vitaly Muzichenko:

Советник профитный? )))

Судя по "Увеличение лота" обычная кочерга будет.
 
Petr Voytenko:
Судя по "Увеличение лота" обычная кочерга будет.

Да, действительно, не посмотрел на скрин входных параметров.

ТС жалко его переместить в корзину, так он решил добавить в этот утиль "время работы" :)

 

Спасибо, а как скрывается календарь из настроек?

Чтобы в коде дату ввёл, скомпилировал и .ex4 на график уже применил.

У меня ручная система для скальпинга есть, для торговли внутри дня.

Все условия в код, мне тут платно делали.

Просто к примеру ты открыл ордер, цена откатила и ты доливаешься....по правилам Мартина надо лот увеличивать, а можно одинаковым входит, чтобы нагрузки было меньше на депозит.

К примеру вот сейчас. Когда внутри дня торгуешь это допустимо.

Рынок никогда не ходит прям идеально....за свою практику как только ордер откроешь, цена может откатить.....просто эта функция по-желанию.

Файлы:
1.png  12 kb
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