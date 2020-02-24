Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 27

Vladislav Andruschenko:


при установке в выделенном тексте - кнопка "Найти далее" никогда не работала. потому, что при поиске - находится текст и выделяется - поэтому теряет смысл опции В выделенном тексте

А проверить влом?

Замена вообще не пашет.

 
Roffild:

А проверить влом?

Замена вообще не пашет.

Пашет. Проверить не валом. Последний Билд. Регулярно пользуюсь. Последний раз 2.5 часа назад. 
 
Roffild:

А проверить влом?

Замена вообще не пашет.

Я никогда не пользовался заменой в выделенном тексте и вот вчера проверил впервые. Работает без проблем. Хотя соглашусь, что выделить в выделенном тексте возможность есть и было-бы поудобней чуток. В Excell'e такое встречалось. Но это, видимо не приоритетная задача и делать это если и будут, то очень не скоро.

 
Roffild:

А проверить влом?

Замена вообще не пашет.


Не пашет с галочкой Поиск вверх.

Никогда ею не пользовался. 

Возможно она работала? 


не работает:

работает:


 

Кажется имеется ошибка в отрисовке графиков и расчете ChartTimePriceToXY().

Вот 2 рисунка.

Кнопка отступ графика от правой границы нажата.

Первый график - это до нажатия на изменение масштаба - кнопка(минус). Притом нижние обекты Label в виде текста времени, около вертикальных полос, расчитаны по времени объектов вертикальных линий, которые привязаны ко времени свечей.

Второй - тоже самое после нажатия на кнопку изменения масштаба (минус). Координаты X - нижних объектов Label расчитаны после события CHARTEVENT_CHART_CHANGE по времени вертикальных полос ChartTimePriceToXY и они имеют не правильное местоположение. И вообще график куда-то уехал влево, несмотря на нажатую кнопку отступа графика от правой границы. А должен был распологаться там, где отрисованы и расчитаны нижние объекты.

Похоже, что имеется ошибка в очередности отрисовок и расчетов и определения начала координат.

--

До

--

После

 
ANG3110:

Кажется имеется ошибка в отрисовке графиков и расчете ChartTimePriceToXY()

Танцевал когда-то с этим.

Нужно подождать, пока будет применен новый масштаб. Это из-за асинхронности чартовых команд — они добавляются в очередь, а не выполняются моментально, и только потом возвращают управление следующей строке.

 

Может это не к этой ветке, но просто приведу пост из англ (кто в теме - ответьте ему в англ части по английски, или тут по русски - я перешлю ответ туда из кармана) -

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Свяжитесь с разработчиками, используя Service Desk!

Демос Стогиос , 2019.03.14 15:17

Привет,

Я надеюсь, что это правильное место для сообщения об ошибке в MQL; Итак, я обнаружил, что ObjectGetInteger () имеет проблему с OBJPROP_XSIZE, где он сообщает 0 (независимо от того, какой ObjectGetInteger () я использую)

...

 
Sergey Golubev:

Может это не к этой ветке, но просто приведу пост из англ (кто в теме - ответьте ему в англ части по английски, или тут по русски - я перешлю ответ туда из кармана) -

Для объекта типа OBJ_LABEL его размер будет посчитан только после отрисовки

В документации https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property об этом прямо сказано

  • Width/Height – объекты имеет ширину и высоту. Если указано "только для чтения", то это означает, что значения ширины и высоты вычисляются только после отрисовки объекта на графике;

И дальше

OBJPROP_XSIZE

Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.

int


Что это за сообщения Тестера?
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.13 23:59 - real ticks discarded for 865 minutes out of 1440 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.13 23:59 - 23725 tick prices mismatch for 1136 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.03.06 00:00:00
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 00:00 - 2019.03.14 00:00  real ticks discarded for 5075 minutes of 8617 total minute bars, every tick generation used
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 00:00 - 2019.03.14 00:00  tick prices of 159268 ticks not matched for 6818 minute bars


Какой алгоритм валидности цен? До последних билдов таких проблем не было.

Как определить хоть один бар, который не нравится тестеру?

Влияет ли такая ситуация на последовательность тиков?

 
Andrey Khatimlianskii:

Танцевал когда-то с этим.

Нужно подождать, пока будет применен новый масштаб. Это из-за асинхронности чартовых команд — они добавляются в очередь, а не выполняются моментально, и только потом возвращают управление следующей строке.

Благодарю за ответ!
