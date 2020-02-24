Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2007: Экономический календарь, MQL5-программы в виде сервисов - страница 27
при установке в выделенном тексте - кнопка "Найти далее" никогда не работала. потому, что при поиске - находится текст и выделяется - поэтому теряет смысл опции В выделенном тексте
Я никогда не пользовался заменой в выделенном тексте и вот вчера проверил впервые. Работает без проблем. Хотя соглашусь, что выделить в выделенном тексте возможность есть и было-бы поудобней чуток. В Excell'e такое встречалось. Но это, видимо не приоритетная задача и делать это если и будут, то очень не скоро.
Не пашет с галочкой Поиск вверх.
Никогда ею не пользовался.
Возможно она работала?
не работает:
работает:
Кажется имеется ошибка в отрисовке графиков и расчете ChartTimePriceToXY().
Вот 2 рисунка.
Кнопка отступ графика от правой границы нажата.
Первый график - это до нажатия на изменение масштаба - кнопка(минус). Притом нижние обекты Label в виде текста времени, около вертикальных полос, расчитаны по времени объектов вертикальных линий, которые привязаны ко времени свечей.
Второй - тоже самое после нажатия на кнопку изменения масштаба (минус). Координаты X - нижних объектов Label расчитаны после события CHARTEVENT_CHART_CHANGE по времени вертикальных полос ChartTimePriceToXY и они имеют не правильное местоположение. И вообще график куда-то уехал влево, несмотря на нажатую кнопку отступа графика от правой границы. А должен был распологаться там, где отрисованы и расчитаны нижние объекты.
Похоже, что имеется ошибка в очередности отрисовок и расчетов и определения начала координат.
Кажется имеется ошибка в отрисовке графиков и расчете ChartTimePriceToXY()
Танцевал когда-то с этим.
Нужно подождать, пока будет применен новый масштаб. Это из-за асинхронности чартовых команд — они добавляются в очередь, а не выполняются моментально, и только потом возвращают управление следующей строке.
Может это не к этой ветке, но просто приведу пост из англ (кто в теме - ответьте ему в англ части по английски, или тут по русски - я перешлю ответ туда из кармана) -
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Свяжитесь с разработчиками, используя Service Desk!
Демос Стогиос , 2019.03.14 15:17
Привет,
Я надеюсь, что это правильное место для сообщения об ошибке в MQL; Итак, я обнаружил, что ObjectGetInteger () имеет проблему с OBJPROP_XSIZE, где он сообщает 0 (независимо от того, какой ObjectGetInteger () я использую)
...
Для объекта типа OBJ_LABEL его размер будет посчитан только после отрисовки
В документации https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property об этом прямо сказано
И дальше
OBJPROP_XSIZE
Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL.
int
Какой алгоритм валидности цен? До последних билдов таких проблем не было.
Как определить хоть один бар, который не нравится тестеру?
Влияет ли такая ситуация на последовательность тиков?
Танцевал когда-то с этим.
Нужно подождать, пока будет применен новый масштаб. Это из-за асинхронности чартовых команд — они добавляются в очередь, а не выполняются моментально, и только потом возвращают управление следующей строке.