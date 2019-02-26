Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 21
насколько я понимаю почему Метаковоты пошли таким путем - это наиболее простое решение для людей знакомых с программированием, принцип такой же как у упомянутых выше MFC и VS
Они пошли этим путем потому что кто-то очень хотел написать свой компилятор. А страдают теперь все :)
А всего-то надо было встроить С++ или C# (наиболее простое решение для людей, знакомых с программированием, ага).
ну как бы уже встроили в МТ5 подключение библиотек на C#, все работает как часы
И это было/стало наиболее простым решением для людей знакомых с программированием? Проще чем просто встроенный C#? Нет же.
ну даже не знаю, чем еще Вам помочь, дали возможность без проблем С# подключать, все равно не так.... ну Вы же понимаете, что здоровая конкуренция (и амбиции иже с ней) это и есть двигатель интеллектуальных разработок? Если бы не было бы такого, то были бы все программы похожи друг на друга )))
Если не ошибаюсь (давно не интересовался), тот же Нинзя-терминал работает под C#, но писать под нинзя софт, вроде то еще приключение - я ошибаюсь насчет нинзи?
ЗЫ: у топикстартера прям талант на ровном месте разжигать споры и всякое другое непотребство ))))
вот виндовские формы на С# с МТ5 подружил, сейчас доделываю, в принципе, вообще без проблем, даже с учетом того, что под C# никогда не писал - не разобрался с компонетами формы, гугл, и через 15 минут результат... удобно и чего же более?
Igor Makanu
tradeonlydemo:
кстати MFC это то с чем Microsoft в свое время проиграла в конкуренции с Borland на своем поле, а реванш удалось получить созданием C#
нинзя под шарп, jforex (от дакас) с явой. К обоим трёхтомник API и деревья наследований от Адама :-)
не в языке дело..проблема с краткостью программ, удобством и скоростью использования (программирования).
ЗЫ: у ТС мания привлекать к себе внимание :-)
и респект ему, если он знает как это можно монетизировать...
ну даже не знаю, чем еще Вам помочь
Помощь нужна тому, кто думает, что создавать свой компилятор -- наиболее простой путь. Я возражал только на эту тему, что в свое время можно было сделать действительно проще и не выдумывать свой язык.
И почему ж вы - с такими уверенными знаниями как всё должно быть правильно, а как нет - не глава какой-нибудь корпорации Bomzh Inc Ltd, а всё тут на форуме рассказываете как нужно правильно страной управлять?
вот виндовские формы на С# с МТ5 подружил, сейчас доделываю, в принципе, вообще без проблем, даже с учетом того, что под C# никогда не писал - не разобрался с компонетами формы, гугл, и через 15 минут результат... удобно и чего же более?
Для личного пользования - пожалуйста. Хоть целую платформу пишите. А для распостранения - нельзя.
Возможность распостранять/продавать закрытые коды - огромное преимущество ex5-приложений.