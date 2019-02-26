Что нужно сделать, чтобы все наконец перешли на МТ5? (сбор мнений) - страница 23

Fast528:

каждый ведь думает что он прав

это всё издержки форумского общения -- самообман.

 
Andrey F. Zelinsky:

это всё издержки форумского общения -- самообман.

мы не договоримся:)

 
Dmitry Fedoseev:

Свой язык и компилятор очень неплохой ход для осуществления плана захвата мира. Если встроить какой-то существующий язык, это будет означать, что компания должна будет приложить усилия для обучения этому языку пользователей своей программы, а это значит заниматься популяризацией и продвижением чьего-то бизнеса (создателей языка) и готовить специалистов непонятно для кого и непонятно для чего (для всех и вся, где применяется этот язык). А свой язык - тут можно хорошо вложиться в обучением пользователей, хорошее обучение привлечет людей, а уйти они никуда не уйдут... с подводной лодки.

Что за глупости. Чьим бизнесом является, например, с++? Это свободный стандарт, общественное достояние. Компиляторы со свободными лицензиями. Это всё обрастает свободными библиотеками. А много ли альтруистов найдётся писать свободные библиотеки для закрытого МКЛ для продвижения их бизнеса? Не, ну найдутся наверняка желающие потешить своё чсв, но у меня, например, вообще желания не возникает. И вообще, даже встраивать ничего не надо (как lua в квике) - давать апи.

 
Dmitry Fedoseev:

Свой язык и компилятор очень неплохой ход для осуществления плана захвата мира.

История Вавилонской башни говорит об обратном - разные языки препятствуют воплощению грандиозных, мировых планов и это скорее наказание чем благо:)

 
Andrey F. Zelinsky:

....

рост аудитории, которая желает и способна освоить внутренний язык программирования -- приведёт к росту популярности платформы и понимания её преимуществ на практике.

Dmitry Fedoseev:

Наконец то трезвое понимание действительности. Думал, этого здесь никто не понимает. 

Именно "навязывание" Миру своего, - заставляет Мир тебя увидеть, считаться с тобой, идти к тебе и платить. Если заимствовать чужое, будешь еще один "никто" в очереди.

Простые истины, понятные людям с психологией победителей.

 
Реter Konow:

Пётр, как много мельниц уже побеждены вами? Мне тут дракон знакомый жаловался о скуке и отсутствии голов на сворачивание. Будете?

 

Странно, что люди твердящие про АРI, забывают, что если бы не было языка MQL, не было бы ни Маркета, ни кодобазы, а экосистема была бы скудной вследствии высоких требований профессиональных языков к знаниям простых искателей грааля

Людей сообщества было бы на порядок меньше, а значит и денег которые они несут в ДЦ было бы гораздо меньше.

Получается, что свой язык, - это основа развития и процветания экосистемы и бизнеса внутри и вокруг нее.

Реter Konow:

Вопрос топикстартер ставит примерно в стиле "Что нужно, чтобы ВСЕ пересели на автомобили BMW?" Зачем куда-то, да и ещё и всем, да ещё и наконец (!), переходить? Может пользователю оставить право выбора? Наверное такое долгое сосуществование МТ4-МТ5 говорит в пользу свободы выбора? 
