Маркет и продукты (эксперты) без мониторинга. - страница 8
Допустим, мониторинг покажет несколько зарабатывающих советников из сотни. Люди будут их повально брать. Другие продавцы тупо будут ждать, когда начнется их период заработка. Для этого, им придется торговать на реале себе в убыток.
Они сольют свой депозит в надежде показать прибыльность советника, и уйдут. Потом временно зарабатывающие начнут сливать. Покупатели разочаруются. Начнут искать других. Даже без успешной статистики.
В итоге, все вернется на круги своя и мы увидим упадок такого магазина.
Так это проблема автора, что его советник не зарабатывает. Бедные авторы, по 20к баксов в месяц косят со сливаторов, пропадают и перерегистрируются с новым ником.
Если советник определенный период времени работает в плюс - это хоть какая-то гарантия и защита от кота в мешке. Однозначно будет и стагнация, и просадка, поэтому никто и не говорит о публикации советника с историей меньше нескольких месяцев.
Человек должен ВИДЕТЬ ЧТО ПОКУПАЕТ.
А разве нельзя мониторинг поставить на центовик, или вообще демку? Вопрос слива тут ни к чему. И сейчас кто доверяет своим продуктам ставит мониториг на их базе.
Хотя по большому счету вводить мониторинг в обязаловку не суть важно. Да и не у каждого есть возможность и желание оплачивать VPS, или еще как ставить эксперта на постоянную работу.
Покупатель так-же должен думать головой отдавая свои деньги.
Желание продукт впарить есть, а проверить самому его на работоспособность нет?То есть, хз, что я тут продаю, сам не проверял. Проверяйте, сливайте, у меня денег на VPS нет )))
Желание продукт впарить есть, а проверить самому его на работоспособность нет?То есть, хз, что я тут продаю, сам не проверял. Проверяйте, сливайте, у меня денег на VPS нет )))
Люди разные. Может человеку просто интересно писать. Ну и выкладывает свои работы. Почему-бы и не иметь пассивный доход. Кстати у таких то-же есть не плохие продукты.P.S. Вы похоже то-же из их числа. Просмотрел несколько экспертов ваших, и ни одного с мониторингом
Нет, речь идёт о том, что не авторы ставят, а метаквоты. С той комиссии, которую они получают с продавцом, можно позволить VPS. Тем более есть внутренний VPS-хостинг, так что проблем вообще нет с этим.
Так или иначе продавец загружает робота и он автоматически попадает на мониторинг. В настройках мониторинга продавец выбирает:
1. Брокера (должно быть несколько разных из популярных: IC Markets, Alpari к примеру и т.д.) и размер счета. Демо с головой хватит;
2. Таймфреймы и пары;
3. Для каждого таймфрейма и пары загружает сэт-файлы.
Если же дать авторам возможность самим добавлять счета-моники, начнутся манипуляции вплоть до "левых" советников - пройденный этап.
Так нет селекции покупателей! Покупатели - дурачье. Их почти специально такими выводят. И продавцы рады таким покупателям.
Но именно это дурачье и приводит к упадку. Когда у покупателей головы нет, для них не нужно делать качественные продукты. Значит, можно опять вернуться к тестерным граалям.
Нужно только REBOOT сделать.
Типа "вот вам новый магазин! Здесь все мониториться даже, в убыток продавцам. Продавцы свои деньги ставят, чтобы доказать вам, что их роботы хороши!"
Покупатели ринутся, а потом все равно разочаруются и начнут брать что попало...
Потому что постоянно зарабатывающих советников на рынке очень мало и в определенный период их может просто не быть.
Так предлагается принять меры ТОЛЬКО для регуляции деятельности продавцов.
НО ГЛАВНАЯ ОШИБКА МАРКЕТА - ИДТИ ВСЕГДА НА ПОВОДУ СПРОСА.
НУЖНО СТРОГО РЕГУЛИРОВАТЬ И СПРОС, И ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Иначе, Спрос ВСЕГДА БУДЕТ ВЕСТИ В ТУПИК.
Какой-то бред!!!!
Как вы понимаете, никто так не заинтересован в продвижении МТ5, как метаквоты.
Уже официально объявлено, что лицензий на МТ4 брокерам не будут выдаваться, так что дело идет к завершению истории МТ4. Это печально, так как я сам все еще пишу на МТ4, хотя так же могу и на МТ5, просто год назад к примеру мой брокер даже и не заикался на счет МТ5, а сейчас уже предлагает открыть счет в нем, так что....
Пруфы есть?
Уверяю есть, надо попросить модератора кинуть сюда ссылку на официальный пресс релиз, я к сожалению не прямо сейчас вам эту ссылку не дам, но поверьте просто на слово.
