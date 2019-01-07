Маркет и продукты (эксперты) без мониторинга. - страница 14
Когда вы поймете, что нет объективного понятия "качество сигнала", потому что нет понятия "качество прогнозирования". Это все равно что "качество гадания на кофейной гуще". Все это развод.
Мониторинг - тоже развод. Причем еще более профессиональный. Потому что косит под честность.
Любое приведение статистики прошлой торговли, как основы прогнозов на будущее, - развод.
Поэтому, полуавтоматический трейдинг - это самый честный вариант.
А покупать будут, если другого ничего не будет.
Ну почему развод? Если разработчик сам торгует используя свой продукт и рискуя своими деньгами, при этом зарабатывая уже не на истории, а в реальном времени, все честно.
Здесь наверное вопрос в том, как соотносятся между собой цена продукта и депозит счета мониторинга. Конечно, если это демо, то тут разработчик своим не рискует, просто предлагает риск покупателю. Но если это мониторинг счета с достаточно крупным депо, больше стоимости продукта например, дело другое. А риски есть всегда, можно и во сне умереть, поэтому все честно.
Ч то касается утилит, мне кажется сам терминал достаточно информативен. А покупатель хочет зарабатывать, а не украшать интерфейс.
Вы поверхностно поняли мою идею. Хотя, я поверхностно ее изложил.
Полу-автоматические системы найдут пользователей. Но этого мало. Нужно создать другое соотношение выигрывающих/проигрывающих. Для этого, нужна несколько другая площадка с несколько другими правилами игры. Чтобы получалось не 5% против 95%, а хотя бы 30% - против 70%.
Сейчас это выглядит утопически, но это соотношение было в прошлом, и думаю, оно вновь будет в будущем. Если рынок не вернется к этому соотношению, он сам себя изживет. Поэтому, грядут новые правила игры на новой площадке. Полу-автоматический алготрейдинг там будет главным.
Ну вот смотрю на сайт японцев, вижу такие вот мониторинги счетов, а на против цена бота. Как покупателя такое дополнение помимо рекламного обещания о миллионах в будущем, куда эффективней действует.
Ну а это меня просто прибило :) :
29 800 йен (включая налог)
Так мусор не продать.
А если автор уверен в продукте, то никто не мешает ему давать свои гарантии возврата средств покупателю, чтоб не выдумывать маханизмы с заданиями для других:)
На Форексе никто не будет гарантировать результат в будущем. Но должно быть подкрепление результатов в прошлом.
Прочитайте тему и поймёте о чем речь: отсеять ФЕЙКИ и заведомые СЛИВАТОРЫ.
Всё, надоело писать одно и то же самое. Здесь всё сказано. Кто хочет - прочитает.
Продукт куплен 2094 раза за пол года. Хоть один другой может здесь этим похвастаться и по такой цене? Нет. На площадке есть доверие к товару. Автор заработал за пол года 375к, потому что люди доверяют ему! На маркете, поверьте, такую сумму лет 5 нужно зарабатывать, если продукт висит в ТОПе. Но да, там в продаже роботов мало, но мало кто из здешних рядом с ними стоял бы - ни один бы в итоге не опубликовали вы бы.
Блин, мне даже самом в это с трудом вериться. Честно не видел тут ни одного путевого бота. А есть ресурс где такие боты есть, мда....
Главное правило игры - выигрывает сильнейший, а вспомогательные устанавливают не трейдеры, поэтому будущие ставки на ручную составляющую трейдинга кажутся сомнительными.