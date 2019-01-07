Маркет и продукты (эксперты) без мониторинга. - страница 14

[Удален]  
Реter Konow:

Когда вы поймете, что нет объективного понятия "качество сигнала", потому что нет понятия "качество прогнозирования". Это все равно что "качество гадания на кофейной гуще". Все это развод.

Мониторинг - тоже развод. Причем еще более профессиональный. Потому что косит под честность. 

Любое приведение статистики прошлой торговли, как основы прогнозов на будущее, - развод.

Поэтому, полуавтоматический трейдинг - это самый честный вариант.

А покупать будут, если другого ничего не будет.

Ну почему развод? Если разработчик сам торгует используя свой продукт и рискуя своими деньгами, при этом  зарабатывая уже не на истории, а в реальном времени, все честно.

Здесь наверное вопрос в том, как соотносятся между собой цена продукта и депозит счета мониторинга. Конечно, если это демо, то тут разработчик своим не рискует, просто предлагает риск покупателю. Но если это мониторинг счета с достаточно крупным депо, больше стоимости продукта например, дело другое. А риски есть всегда, можно и во сне умереть, поэтому все честно.

Ч то касается утилит, мне кажется сам терминал достаточно информативен. А покупатель хочет зарабатывать, а не украшать интерфейс.

 
Реter Konow:

Вы поверхностно поняли мою идею. Хотя, я поверхностно ее изложил.

Полу-автоматические системы найдут пользователей. Но этого мало. Нужно создать другое соотношение выигрывающих/проигрывающих. Для этого, нужна несколько другая площадка с несколько другими правилами игры. Чтобы получалось не 5% против 95%, а хотя бы 30% - против 70%.

Сейчас это выглядит утопически, но это соотношение было в прошлом, и думаю, оно вновь будет в будущем. Если рынок не вернется к этому соотношению, он сам себя изживет. Поэтому, грядут новые правила игры на новой площадке. Полу-автоматический алготрейдинг там будет главным.

Главное правило игры - выигрывает сильнейший, а вспомогательные устанавливают не трейдеры, поэтому будущие ставки на ручную составляющую трейдинга кажутся сомнительными.
 

Ну вот смотрю на сайт японцев, вижу такие вот мониторинги счетов, а на против цена бота. Как покупателя такое дополнение помимо рекламного обещания о миллионах в будущем, куда эффективней действует.

Ну а это меня просто прибило :) :

29 800 йен (включая налог)

 
Так мусор не продать.

 
Ivan Negreshniy:

А если автор уверен в продукте, то никто не мешает ему давать свои гарантии возврата средств покупателю, чтоб не выдумывать маханизмы с заданиями для других:)

На Форексе никто не будет гарантировать результат в будущем. Но должно быть подкрепление результатов в прошлом.

Прочитайте тему и поймёте о чем речь: отсеять ФЕЙКИ и заведомые СЛИВАТОРЫ.

Всё, надоело писать одно и то же самое. Здесь всё сказано. Кто хочет - прочитает.

 
Ну а это меня просто прибило :) :

29 800 йен (включая налог)

Продукт куплен 2094 раза за пол года. Хоть один другой может здесь этим похвастаться и по такой цене? Нет. На площадке есть доверие к товару. Автор заработал за пол года 375к, потому что люди доверяют ему! На маркете, поверьте, такую сумму лет 5 нужно зарабатывать, если продукт висит в ТОПе. Но да, там в продаже роботов мало, но мало кто из здешних рядом с ними стоял бы - ни один бы в итоге не опубликовали вы бы.

 
Ivan Pochta:

Продукт куплен 2094 раза за пол года. Хоть один другой может здесь этим похвастаться и по такой цене? Нет. На площадке есть доверие к товару. Автор заработал за пол года 375к, потому что люди доверяют ему! На маркете, поверьте, такую сумму лет 5 нужно зарабатывать, если продукт висит в ТОПе. Но да, там в продаже роботов мало, но мало кто из здешних рядом с ними стоял бы - ни один бы в итоге не опубликовали вы бы.

Блин, мне даже самом в это с трудом вериться. Честно не видел тут ни одного путевого бота. А есть ресурс где такие боты есть, мда....

 
Farkhat Guzairov:

Блин, мне даже самом в это с трудом вериться. Честно не видел тут ни одного путевого бота. А есть ресурс где такие боты есть, мда....

Мало, но есть. Я много лажу по западным форумам, ресурсам и тд и порой волосы дыбом стают от того, на сколько велико здесь количество, уж простите, чайников :( от сюда и все вытекающие последствия: я вообще не понимаю что их привело на форекс и торговлю ботами :( были даже такие, что говорили: я купил бот за 129 баксов, открыл счет на 100 и за месяц прибыль 7 баксов. Я расчитывал на несколько тысяч... А тут спрашивают зачем моники: да я публикую в шапке описания продукта ссылку , а люди сэне читают - а зачем? 
 
Ivan Negreshniy:
Главное правило игры - выигрывает сильнейший, а вспомогательные устанавливают не трейдеры, поэтому будущие ставки на ручную составляющую трейдинга кажутся сомнительными.
Человек просто хочет снять ответственность с себя и при просадках говорить: не робот, а вы приняли решение открыть позицию; вы пропу тили прибыльную сделку, поэтому просадка.

А вообще такие системы априори не могут быть прибыльными: человек бцдет 24 часа у терминала сидеть и следить за всеми сигналами системы вплоть до закрытия сделок? В итоге тильт неизбежен рано или поздно. Алготрейдинг как раз придумали, чтобы избежать данные неудобства. А скальпировать вообще не понимаю как... 

Видел подобную систему в 13-14 годах (кажется, 21forex)  - лила безпощадно у всех кроме авторов. Ну мы решили здесь не открывать, потому что ЧУЙКА была что не надо, а прибыльные сделки люди поголовно пропускали... 
 
Зато человек 10 авторов написало мне в личку: видать некоторым маркета мало и захотелось расширять рынки сбыта 🤣
