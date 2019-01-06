Как программно определить мартингейл на счете? - страница 5
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В чем загадка? Псевдонимы законом пока еще не отменяли. Настоящие имя и фамилия только у подтвержденных продавцов маркета, остальные могут написать себе что угодно. Использование псевдонима не является ни нарушением закона, ни моральных норм, разве что для некоторых с разрухой в головах.
Ок. А зачем выдавал себя за другого человека? Попахивает мошенничеством.
Начинай рассказывать. Хватит строить дурачка. Зачем вводишь людей в заблуждение?
Я не чистил профиль, не ввожу людей в заблуждение, не выдаю себя за другого человека, и тем более не связан с мошенничеством, все это клевета. За клевету, надеюсь, Вы оба будете отвечать перед админами. Поскольку кнопка "нарушение" не помогает, придется написать им в ЛС.
Я не чистил профиль, не ввожу людей в заблуждение, не выдаю себя за другого человека, и тем более не связан с мошенничеством, все это клевета. За клевету, надеюсь, Вы оба будете отвечать перед админами. Поскольку кнопка "нарушение" не помогает, придется написать им в ЛС.
Клевета о клевете карается?
Я не обязан кому-либо кроме администрации объяснять соотношение между своими контактами и фамилией в профиле, это мои персональные данные и я бы попросил клеветников вроде Вас ("зачистил профиль" - ничего я не зачищал) и Evgeny Belyaev ("попахивает мошенничеством", "строишь дурачка", "вводишь людей в заблуждение", "выдавал себя за другого человека") свои грязные пальцы убрать по-дальше от этой информации и заняться своими делами, а администрации я с готовностью и легко все кажующиеся несоответствия объясню, как и любому вообще приличному человеку, с которым не противно общаться, и который проявляет минимум вежливости.
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
Ну для начала нужно понять что для вас мартингейл? А то почему-то обычно встречаю мнения, когда любая "доливка" к убыточной сделке, автоматом причисляется к мартину. Что, на мой взгляд, не верно, ибо игра объемами это нормальный элемент ММ...
Другое дело, когда это увеличение загрузки носит систематический характер.
Программно мне кажется вычислить мартингейл не возможно, особенно в ручном исполнении, если только самые простые иланы, с одинаковым шагом доливок например..
А вообще, мне кажется логичнее написать скрипт для нахождения достойных сигналов, а потом вручную отфильтровать их глядя на историю, убрав мартины сеточники (если так не угодны) итд
А Вы видимо - апологет мартингейлового жулья
Кто бы говорил -- кому-кому, а вам как раз и не пристало "гнать" в сторону мартингейльщиков -- ибо что разгонщик депозита, что мартингейльщик -- одного поля токсичная ягода.
Посмотрел вашу историю ПАММ-ов, почитал ветки обсуждения -- ваше "жахну на удачу", как вы сами выразились -- это ваш стиль торговли (банальный разгон депозита), приправленный умничаниями про Винса и обязательно сопровождаемый "гоневом" на мартингейльщиков (пунктик у вас конкретный).
Вот ваш декабрьский торговый результат:
-- кто захочет, тот найдёт и саму ветку обсуждения -- там забавно.
в качестве бонуса -- Мультфильм "Антошка":
Кто бы говорил -- кому-кому, а вам как раз и не пристало "гнать" в сторону мартингейльщиков -- ибо что разгонщик депозита, что мартингейльщик -- одного поля токсичная ягода.
Неудач своего последнего памма я не оправдываю, и там и правда был "жах на удачу", но уже после того, как нормальная торговля зашла в тупик, сопровождавшийся глубокой просадкой в связи с изначально высокими рисками. И о том, что этот жах будет происходить, все были предупреждены заранее. И я не говорил ни слова о том, что последняя торговля является чем-то достойным внимания. Я говорю только о том, что мартингейл - это 100%-е казино, и это абсолютная правда.
А Вы как всегда блещете эрудицией - никакого разгона депозита у меня не было, Вы видимо снова слабо представляете себе, о чем говорите. Программисты - они чаще всего те ещё трейдеры, может быть Вы хороший программист, но трейдер из Вас некудышный, и лучше Вам на чужое "поле" и не лезть, чтобы избежать лишний раз конфуза.
Неудач своего последнего памма я не оправдываю, и там и правда был "жах на удачу", но уже после того, как нормальная торговля зашла в тупик, сопровождавшийся глубокой просадкой в связи с изначально высокими рисками. И о том, что этот жах будет происходить, все были предупреждены заранее. И я не говорил ни слова о том, что последняя торговля является чем-то достойным внимания. Я говорю только о том, что мартингейл - это 100%-е казино, и это абсолютная правда.
А Вы как всегда блещете эрудицией - никакого разгона депозита у меня не было, Вы видимо снова слабо представляете себе, о чем говорите. Программисты - они чаще всего те ещё трейдеры, может быть Вы хороший программист, но трейдер из Вас некудышный, и лучше Вам на чужое "поле" и не лезть, чтобы избежать лишний раз конфуза.
"Хамите" (с, Эллочка-людоедка)
Вам хамство мешает выглядеть умным человеком.
Для вас специально поискал -- может вам поможет:
"Хамство -- спасение для слабовольных или нерешительных натур. Хамством пытается сохранить свое достоинство тот, кто не в силах его утвердить какими-либо иными средствами. Униженный и пренебрегаемый человек, утративший надежду снискать уважение окружающих своими достоинствами, прибегает к хамству как последнему отчаянному средству спасения."
p.s. И да, если посмотреть статистику всех ваших ПАММ-ов -- то в каждом вашем ПАММ без исключения -- используется стратегия разгона депозита -- ключевой признак: быстрое увеличение баланса.
Статистика последнего слитого вами ПАММ:
-- 12.02.2018 -- 14.02.2018 -- рост доходности на 99,84%
-- 09.03.2018 -- 13.03.2018 -- рост доходности на 46,47%
-- 23.03.2018 -- 26.03.2018 -- рост доходности на 89,08%
-- ... [и так далее]
Если это не разгон депозита, то блесните эрудицией и просвятите, что же такое "разгон депозита".
p.s. И да, если посмотреть статистику всех ваших ПАММ-ов -- то в каждом вашем ПАММ без исключения -- используется стратегия разгона депозита -- ключевой признак: быстрое увеличение баланса.
Быстрое увеличение (или уменьшение) баланса - это признак любой агрессивной торговли. Что такое разгон депозита (на паммах в частности) - я Вас просвещать не буду, Вы уж извините. Немного больше уважения к собеседникам, не пытайтесь делать из себя эксперта в областях, в которых таковым не являетесь и тогда может быть.
Быстрое увеличение (или уменьшение) баланса - это признак любой агрессивной торговли. Что такое разгон депозита (на паммах в частности) - я Вас просвещать не буду, Вы уж извините. Немного больше уважения к собеседникам, не пытайтесь делать из себя эксперта в областях, в которых таковым не являетесь и тогда может быть.
Разгон депозита -- это любая стратегия, целью которой есть быстрое увеличение депозита.
Агрессивная торговля -- это любая стратегия, целью которой есть быстрое увеличение депозита.
Разгон депозита и агрессивная торговля -- это суть одно и тоже.
Если это не так -- то дайте аргументированное конструктивное пояснение.
Но поскольку конструктивный диалог вы подменяете дешевым бестолковым хамством -- то вы 1) либо лжец, который сознательно на чёрное говорит белое -- 2) либо дилетант, который слабо сам понимает о чём говорит.
p.s. Если от вас больше не будет конструктивного диалога -- то вас считаю лживым дилетантом и дальше на вас тратить время более нет никакого смысла.