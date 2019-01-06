Как программно определить мартингейл на счете?

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Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.

Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.

Какие у кого будут идеи?
 
multiplicator:
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.

Как программно определить есть на счете мартингейл или нет?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.

Какие у кого будут идеи?

если без долгого анализа -- посмотреть автоматом на параметры и сделать вывод -- то смотрится два-три параметра счёта:

1) максимальная загрузка депозита -- от 80% и выше -- если выше 100%, значит уже докапитализацию затрагивает

2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)

3) можно для верности посмотреть просадку -- она выше 50%

в 99% случаев -- счёт с такими параметрами будет мартингейл

 
Andrey F. Zelinsky:

если без долгого анализа -- посмотреть автоматом на параметры и сделать вывод -- то смотрится два-три параметра счёта:

1) максимальная загрузка депозита -- от 80% и выше -- если выше 100%, значит уже докапитализацию затрагивает

2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)

3) можно для верности посмотреть просадку -- она выше 50%

в 99% случаев -- счёт с такими параметрами будет мартингейл

С первым пунктом согласен. С третьим тоже, процентов на 80. А со вторым никак. Когда-то занимался Мартинами и прироста меньше сорока процентов никогда не было.
 
Alexandr Saprykin:
С первым пунктом согласен. С третьим тоже, процентов на 80. А со вторым никак. Когда-то занимался Мартинами и прироста меньше сорока процентов никогда не было.

написал:

Andrey F. Zelinsky:

2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)

исходим из основной особенности мартингейла -- см. Вики: "Когда игрок выигрывает, даже после длинной серии проигрышей, он отыгрывает весь проигрыш и при этом получает прибыль, равную стартовой ставке".

стартовая ставка минимальная -- поэтому месячный прирост минимальный -- а там, его величина зависит уже от частоты запуска мартина.

собственно, задача стояла -- определить мартин без анализа истории сделок.


p.s. вариаций масса -- далеко не во всех случаях без анализа истории сделок понять:

-- баланс может быть огромный, потому и просадка и загрузка депозита может быть не высокая 

-- мартин может обрубаться по фильтру по числу колен, например, 4-5 колен и всё

-- мартин может быть разный -- один закрывает каждую сделку -- другой накапливает пока не наступит финальная сделка

 
multiplicator:
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.

Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.

Какие у кого будут идеи?

Привет!

Если есть файл истории, то на на Exsel выводи график цены и открытие закрытие сделок. 

Хотя-бы на пару дней истории торговли. 

Или в ручную сделай на графике МТ4 ход торговли.

 

все роботы у которых прибыль выше 200% используют принцип мартингейла и сетки тем или иным образом. 

нельзя получать большие выигрыши и рисковать малым. риск будет неизбежно. 

 у всех стратегий с такими доходностями один общий знаменатель - риски.

Большинство из них сеточники, если не все.

просто анализируй % доходности в месяц/неделю и все.
Этот способ эффективен надежен во всех аспектах.

Но если хочется немного разменять свое время на ветер можно и заморочиться)

 
multiplicator:
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.

Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.

Какие у кого будут идеи?
Я обычно глазами по истории сделок так смотрю: если появляются сделки с увеличивающимся лотом, то это мартингейл. Причем лот ростет по простой закономерности, типа в 2 раза больше, потом обратно падает. То есть можно разобрать сделки по валютам, потом на каждой валюте искать увеличение лота и снижение после закрытия сделки в плюс. Как правило в мартышке идет серия убыточных сделок с повышающимся лотом и затем прибыльная сделка, после которой падает лот. Вот серию убыточных сделок с растущим лотом и можно выбрать как паттерн. Это для простых мартинов подойдет. 
 

Andrey F. Zelinsky:

задача стояла -- определить мартин без анализа истории сделок.


без анализа истории сделок глазами.

а программно можно анализировать.
 
Maxim Romanov:
Я обычно глазами по истории сделок так смотрю: если появляются сделки с увеличивающимся лотом, то это мартингейл.

а как научить программу это делать?

Maxim Romanov:
Это для простых мартинов подойдет. 

нужно для всех)

 

Есть предложение. Сравнивать графики "Просадка" и "Загрузка депозита."

Это логично, потому что в мартингейле, когда идет просадка, то идет увеличение загрузки депозита.

Высчитывать коэффициент корреляции между этими двумя графиками. Если КК больше определенного значения - результат теста положительный.

Но график "Загрузка депозита" нужно брать со сдвигом вправо (наверное, на 1 бар). Потому что, сначала человек заходит в просадку, а потом уже увеличивает лотность.


Проблема в том, что графики Просадка и Загрузка депозита не выкачать в скрипт.


Лучше бы в сервисе сигналов эти графики шли один под другим. Чтобы хотя бы визуально можно было их сравнивать.

 

объёмы прямо зависят от просадки. Чем больше(дольше) просадка, тем больший объём в рынке.

Программно - можно посчитать корреляцию, объём vs падение баланса(эквити) 

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