Как программно определить мартингейл на счете? - страница 3

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Andrey F. Zelinsky:

что вы такой "зажатый" -- на людей бросаетесь на ровном месте -- у вас проблемы?

вы первый зачем-то перешли на личности -- посмотрел ваш профиль:

-- хорошо же за три месяца ровно 10 лет назад сторговали?

Видимо, Вы не только знатный флудер, но ещё и считать не умеете (что совсем не удивительно, учитывая Ваше отношение к мартингейлу). Не за 3 месяца, а за 2.
 
Ilya Malev:

@Ilya Malev

Вы нам это лучше расскажите кто такой Антон Трефолев?

Вот ваш профиль в 2015 году и ссылка на победителя конкурса.


А теперь перейдем по ссылке в профиле.


Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев?

Или вы фамилию с именем поменяли? Пол надеюсь не меняли?

 
Evgeny Belyaev:

@Ilya Malev

Или вы фамилию с именем поменяли? Пол надеюсь не меняли?

А что если и поменял? Вам завидно? :) Создайте тему для обсуждения моего имени и фамилии, если Вас эта тема не оставляет. Если администрация позволит, конечно (надеюсь, что нет). В этой ветке, вроде бы, другие темы обсуждаются.

По поводу конкурса можете сравнить лицо на фото и на моей аватаре и сделать самостоятельные выводы - я ничего не скрываю. Кстати, это был не конкурс а "награждение" пост-фактум типа пиар-акция.
 
Ilya Malev:

А что если и поменял? Вам завидно? :) 

Печально.

Ilya Malev:

 Создайте тему для обсуждения моего имени и фамилии, если Вас эта тема не оставляет.

Может и создам.

Ilya Malev:


По поводу конкурса можете сравнить лицо на фото и на моей аватаре и сделать самостоятельные выводы -

Я сделал выводы. Вы не можете ответить на поставленный вопрос. Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев? 

 
Evgeny Belyaev:

Я сделал выводы. Вы не можете ответить на поставленный вопрос. Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев? 

Зачем? Мне нравится полиморфизм :)

 
Ilya Malev:

Зачем? Мне нравится полиморфизм :)

Ок. А зачем выдавал себя за другого человека? Попахивает мошенничеством.

 
Evgeny Belyaev:

Ок. А зачем выдавал себя за другого человека? Попахивает мошенничеством.

Покажите мне этого "другого человека". А лучше - прекращайте флудить. Иначе я начну жаловаться на Ваши сообщения

 
Ilya Malev:

Иначе я начну жаловаться на Ваши сообщения

Жалуйся.

Ilya Malev:

Покажите мне этого "другого человека". 

Вот показал. Начинай рассказывать. Хватит строить дурачка. Зачем вводишь людей в заблуждение?

 
Evgeny Belyaev:

Жалуйся.

Ок.

 
Ilya Malev:

Ок.

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