Как программно определить мартингейл на счете? - страница 3
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что вы такой "зажатый" -- на людей бросаетесь на ровном месте -- у вас проблемы?
вы первый зачем-то перешли на личности -- посмотрел ваш профиль:
-- хорошо же за три месяца ровно 10 лет назад сторговали?
@Ilya Malev
Вы нам это лучше расскажите кто такой Антон Трефолев?
Вот ваш профиль в 2015 году и ссылка на победителя конкурса.
А теперь перейдем по ссылке в профиле.
Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев?
Или вы фамилию с именем поменяли? Пол надеюсь не меняли?
@Ilya Malev
Или вы фамилию с именем поменяли? Пол надеюсь не меняли?
А что если и поменял? Вам завидно? :) Создайте тему для обсуждения моего имени и фамилии, если Вас эта тема не оставляет. Если администрация позволит, конечно (надеюсь, что нет). В этой ветке, вроде бы, другие темы обсуждаются.По поводу конкурса можете сравнить лицо на фото и на моей аватаре и сделать самостоятельные выводы - я ничего не скрываю. Кстати, это был не конкурс а "награждение" пост-фактум типа пиар-акция.
А что если и поменял? Вам завидно? :)
Печально.
Создайте тему для обсуждения моего имени и фамилии, если Вас эта тема не оставляет.
Может и создам.
По поводу конкурса можете сравнить лицо на фото и на моей аватаре и сделать самостоятельные выводы -
Я сделал выводы. Вы не можете ответить на поставленный вопрос. Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев?
Я сделал выводы. Вы не можете ответить на поставленный вопрос. Вы определитесь вы кто Трефолев или Малев?
Зачем? Мне нравится полиморфизм :)
Зачем? Мне нравится полиморфизм :)
Ок. А зачем выдавал себя за другого человека? Попахивает мошенничеством.
Ок. А зачем выдавал себя за другого человека? Попахивает мошенничеством.
Покажите мне этого "другого человека". А лучше - прекращайте флудить. Иначе я начну жаловаться на Ваши сообщения
Иначе я начну жаловаться на Ваши сообщения
Жалуйся.
Покажите мне этого "другого человека".
Вот показал. Начинай рассказывать. Хватит строить дурачка. Зачем вводишь людей в заблуждение?
Жалуйся.
Ок.
Ок.
Нажал пожаловаться?