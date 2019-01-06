Как программно определить мартингейл на счете? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
объёмы прямо зависят от просадки. Чем больше(дольше) просадка, тем больший объём в рынке.
Программно - можно посчитать корреляцию, объём vs падение баланса(эквити)
"Загрузка депозита", наверное, не совсем подходит.
даже если торговать с постоянным лотом, то, при просадке, загрузка депозита будет расти.
Если у тебя был баланс 1000 долларов, и ты торговал лотом 0.1, и у тебя была определенная загрузка депозита,
то, когда ты войдешь в просадку и на балансе будет уже 500 долларов, а ты будешь торговать тем же лотом 0.1, то загрузка депозита вырастет в 2 раза.
Лучше бы подошел график "Общее количество лотов, которые сейчас в рынке"
безотносительно к размеру баланса.
Есть предложение. Сравнивать графики "Просадка" и "Загрузка депозита."
Лучше бы в сервисе сигналов эти графики шли один под другим. Чтобы хотя бы визуально можно было их сравнивать.
Добавили
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
Программно это определить очень сложно, чтобы результат положительных и отрицательных ошибок был допустимо малым. Потому что есть очень много разновидностей нормальной торговли и очень много разновидностей самого мартингейла.Если есть сами сделки, то в первую очередь нужно смотреть на стопы - если их нет, то задача сильно упрощается :)
... Потому что есть очень много разновидностей нормальной торговли и очень много разновидностей самого мартингейла. ...
1) если бы разновидностей "нормальной торговли" было бы хотя бы несколько -- то не было бы разновидностей обсуждения "как нормально торговать" -- да и потом, что такое "нормальная торговля"?
2) у мартингейла только одна разновидность -- "игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш"
1) если бы разновидностей "нормальной торговли" было бы хотя бы несколько -- то не было бы разновидностей обсуждения "как нормально торговать" -- да и потом, что такое "нормальная торговля"?
2) у мартингейла только одна разновидность -- "игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш"
1) Видимо, Вы плохо читаете форум, либо вообще принципиально не учитесь, если не увидели хотя бы несколько разновидностей "нормальной торговли" читая разные форумы, хотя бы этот.
2) У мартингейла много разновидностей, потому что есть много способов торговать так, чтобы эта торговля в большей или в меньшей степени подходила под Ваше определение.
3) Иногда лучше жевать, чем говорить.
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
достаточно посмотреть как используется кредитное плечо ..если оно счкат от маленьго до зашкаливающего,то тут всё понятно...заходишь в сигнал и смотришь историю сделок..
если есть увеличение лота резкое-то вот тоже ответ на вопрос
1) Видимо, Вы плохо читаете форум, либо вообще принципиально не учитесь, если не увидели хотя бы несколько разновидностей "нормальной торговли" читая разные форумы, хотя бы этот.
2) У мартингейла много разновидностей, потому что есть много способов торговать так, чтобы эта торговля в большей или в меньшей степени подходила под Ваше определение.
3) Иногда лучше жевать, чем говорить.
видимо вы просто -- хам обыкновенный
видимо вы просто -- хам обыкновенный
А Вы видимо - апологет мартингейлового жулья
А Вы видимо - апологет мартингейлового жулья
что вы такой "зажатый" -- на людей бросаетесь на ровном месте -- у вас проблемы?
вы первый зачем-то перешли на личности -- посмотрел ваш профиль:
-- хорошо же за три месяца ровно 10 лет назад сторговали?
-- так понял потом всё слили и больше не получается повторить?
-- не отчаивайтесь -- за 10 лет не получилось повторить свой успех -- вы же специалист по нормальной торговле -- у вас всё получится -- хотя, как вы сами выше признались, "много жуёте"
3) Иногда лучше жевать, чем говорить.
что касается "лучше жевать" -- примерно в 30-х годах врач-психиатр в Штатах столкнулся с фактом, что дети тупели на глазах -- он стал заниматься вопросом и обнаружил, что у этих детей хорошо развиты жевательные мышцы -- он опубликовал свои исследования и вскоре погиб.
уже после войны в Японии были проведены аналогичные исследования -- выяснилось, что при жевании выделяется плоховидная железа, она непосредственно влияет на кору головного мозга и человек тупеет на глазах.
так что может вам лучше поменьше жевать и побольше говорить?
разговор даёт социальную адаптацию какую-никакую -- что-то вроде лечебной положительной психотерапии.
p.s. я с обсуждения ушел -- помог чем смог, дальше сами.