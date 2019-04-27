Мой подход. Ядро - Движок. - страница 52
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Петра ничто не убедит. Но Вы, дорогие друзья, тоже не правы, пытаясь приписать Петру некий корыстный элемент и обвеняя его чуть ли не в открытом пиаре своего будущего коммерческого продукта.
Петр хочет сделать что-то, чем будут пользоватся по его мнению многие. Это ощущение востребованности и нужности себя. Думаю каждый человек в той или иной степени стремится к этому ощущению. Вот реализовать это чувство в жизни только получается не у всех. Не всегда бывает хорошо с работой, с признанием тебя сослуживцами, проблемы в личном плане. Наступает опатия, приходит осознание бесмысленности твоего существования. Что бы справится с этим помогают фантазии. Помогает какая-то выдуманная работа, придумав которую, обретаешь цель и сразу становишся нужным. И вот кажется что о тебе будут помнить, вспоминая тебя и твой труд, а лучше даже замысел, добрыми словами. Не лишайте Петра этого светлого чувства. Ведь в конце концов каждый человек заслуживает нечто подобное, просто не укаждого получается.
Петра ничто не убедит. Но Вы, дорогие друзья, тоже не правы, пытаясь приписать Петру некий корыстный элемент и обвеняя его чуть ли не в открытом пиаре своего будущего коммерческого продукта.
Петр хочет сделать что-то, чем будут пользоватся по его мнению многие. Это ощущение востребованности и нужности себя. Думаю каждый человек в той или иной степени стремится к этому ощущению. Вот реализовать это чувство в жизни только получается не у всех. Не всегда бывает хорошо с работой, с признанием тебя сослуживцами, проблемы в личном плане. Наступает опатия, приходит осознание бесмысленности твоего существования. Что бы справится с этим помогают фантазии. Помогает какая-то выдуманная работа, придумав которую, обретаешь цель и сразу становишся нужным. И вот кажется что о тебе будут помнить, вспоминая тебя и твой труд, а лучше даже замысел, добрыми словами. Не лишайте Петра этого светлого чувства. Ведь в конце концов каждый человек заслуживает нечто подобное, просто не укаждого получается.
Одно маленькое но :)
Здесь преподносят новый "стандарт", который перевернет мир трейдера, немного-немало.
И он не блог ведет, а тему на форуме.
Да и Петер не ребенок, чтобы его хвалили только за то, что он пытается делать. Здесь уже как-бы взрослая жизнь.
Спасибо конечно за добрые слова. 90 процентов моих тем, - это моя война против стандартных взглядов и ограничений, которыми меня хотят обложить.
То есть, вместо хороших эмоций, я получаю только отрицательные. За редкими исключениями.
На самом деле, я вижу Мир иначе, и это видиние пытаюсь донести до людей.
Это видиние - тоже реальность. Она не в "моде". Люди привыкли к стандартам. Якобы только так держится Мир.
Вот и получается, мои темы - это бесконечная пляска на самолюбии моих оппонентов. И это делает их еще злее.
Но моя цель не в этом. Я наоборот, хочу обогатить их понимание Мира.
Спасибо конечно за добрые слова. 90 процентов моих тем, - это моя война против стандартных взглядов и ограничений, которыми меня хотят обложить.
То есть, вместо хороших эмоций, я получаю только отрицательные. За редкими исключениями.
На самом деле, я вижу Мир иначе, и это видиние пытаюсь донести до людей.
Это видиние - тоже реальность. Она не в "моде". Люди привыкли к стандартам. Якобы только так держится Мир.
Вот и получается, мои темы - это бесконечная пляска на самолюбии моих оппонентов. И это делает их еще злее.
Но моя цель не в этом. Я наоборот, хочу обогатить их понимание Мира.
Все это пафос/патетика, вы утверждаете свое Эго за счет ресурсов других людей, не давая ничего взамен.
Спасибо конечно за добрые слова. 90 процентов моих тем, - это моя война против стандартных взглядов и ограничений, которыми меня хотят обложить.
То есть, вместо хороших эмоций, я получаю только отрицательные. За редкими исключениями.
На самом деле, я вижу Мир иначе, и это видиние пытаюсь донести до людей.
Это видиние - тоже реальность. Она не в "моде". Люди привыкли к стандартам. Якобы только так держится Мир.
Вот и получается, мои темы - это бесконечная пляска на самолюбии моих оппонентов. И это делает их еще злее.
Но моя цель не в этом. Я наоборот, хочу обогатить их понимание Мира.
Это кажется. Просто выйди из иллюзии.
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=советы%20как%20создать%20секту&l10n=ru&lr=118062
Спасибо конечно за добрые слова. 90 процентов моих тем, - это моя война против стандартных взглядов и ограничений, которыми меня хотят обложить.
Петр, говорю это, как сказал бы другу: ты ошибся с целью, неугадал и с методами ее достижения. Ты понимаешь, что дело вообще не в программировании? Ты в состоянии войны с этим миром, и одновременно пытаешься сделать его лучше. В тебе сидит клубок противоречий. Разберись в себе. Ответь на вопрос: "Кто я?". Когда прийдет ответ, ты поймешь, что цели к которым ты идешь могут быть достигнуты и без программирования как и без MetaQuotes, ее продукта и этого сайта. В жизни есть множество действительно прекрасных вещей, у каждого они свои, - так найди их. Зачем бится головой об стену с этим программированием, каким-то гуи-движком, иллюзией будущего? Тут ничего этого нет и не будет. Вместо этой обманки, выбери себе действительно прекрасную цель и следуй к ней!
Несколько отдалились от темы.
Я хочу добавить возможность рисования на канвасах своих окон с помощью CCanvas. Чтобы пользователь мог пользоваться этим классом и рисовать внутри окон созданных конструктором.
Но, поглядев в этот класс, я совершенно не понял, как подставить свой массив пикселей вместо исходного. То есть, у меня есть изображение в массиве и нужно рисовать на нем, а не на том канвасе, который создает класс.
Петр, говорю это, как сказал бы другу: ты ошибся с целью, неугадал и с методами ее достижения. Ты понимаешь, что дело вообще не в программировании? Ты в состоянии войны с этим миром, и одновременно пытаешься сделать его лучше. В тебе сидит клубок противоречий. Разберись в себе. Ответь на вопрос: "Кто я?". Когда прийдет ответ, ты поймешь, что цели к которым ты идешь могут быть достигнуты и без программирования как и без MetaQuotes, ее продукта и этого сайта. В жизни есть множество действительно прекрасных вещей, у каждого они свои, - так найди их. Зачем бится головой об стену с этим программированием, каким-то гуи-движком, иллюзией будущего? Тут ничего этого нет и не будет. Вместо этой обманки, выбери себе действительно прекрасную цель и следуй к ней!
Василий, спасибо тебе за хорошие и добрые слова. Но в этом Мире есть десятки и сотни тысяч людей, которые будут пользоваться предлагаемым бесплатным инструментом.
По одной ПРОСТОЙ причине, - ПОТОМУ ЧТО НЕТ ПРИЧИН НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
А раз так, значит пользоваться будут. Точка.
Василий, спасибо тебе за хорошие и добрые слова. Но в этом Мире есть десятки и сотни тысяч людей, которые будут пользоваться предлагаемым бесплатным инструментом.
По одной ПРОСТОЙ причине, - ПОТОМУ ЧТО НЕТ ПРИЧИН НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
А раз так, значит пользоваться будут. Точка.
Вот хочу задать один вопрос, вы когда нибудь видели как создается приложение в VC++, с помощью шаблона СDialog или с классом CForm через MFC ?
Могу показать исходный код и результат с картинкой, один из моих учебных примеров 98-го года.
Вот хочу задать один вопрос, вы когда нибудь видели как создается приложение в VC++, с помощью шаблона СDialog или с классом CForm через MFC ?
Могу показать исходный код и результат с картинкой, один из моих учебных примеров 98-го года.
Да. Я тоже пробывал создавать GUI в Виз. студии. Очень интересно. Многое хочу перенять.
Наример, вот что уже перенял:
Кликните на картинку чтобы посмотреть Гиф.