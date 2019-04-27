Мой подход. Ядро - Движок. - страница 51
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Нажмите на картинку, чтобы посмотреть гиф. Как на нем видно, скорость перерисовки элементов таблицы достаточно велика, чтобы потянуть траффик стакана (там даже ячеек больше).
О ! Есть грид ! Если еще и будут кнопочки для сортировки по столбцам - было бы вобще шикарно.
Не, Петер, все у тебя с библиотекой самой по себе нормально, чтобы там критики не говорили. Может быть, где-то что-то и недоделано, может быть палитра хреновая, но это все детали. Свою задачу она, по-моему, очень даже выполняет.
У меня одно сомнение - целевая аудитория, кому бы решение этой задачи потребовалось.
С чего бы это "мертвых" ???
ЛЮБОЙ робот имеет периоды заработка. ЛЮБОЙ. Даже самые отстойные из моих ТС в Лиге - имеют короткие периоды заработка. Так что - их никак нельзя назвать "мертвыми".
Тут как с одеждой. Безусловно, шорты, шлепанцы и панама мало подходят для жизни где-нибудь в Архангельске. Но, ты ж не будешь утверждать, что это "мертвая одежда" ! Более того, в отдельные дни ее можно надеть даже в Архангельске.
И наоборот - на берегу Черного моря тулуп и меховые унты летом выглядят глупо. Хотя, иногда они очень даже нужны и на берегу Черного Моря.
Вот так и с роботами - каждому рынку - свой робот. И задача трейдера - подбор именно того робота, который сейчас соответствует рынку. Именно поэтому говорить о том, что "люди разочаруются" нельзя, точно так же, как никто не разочаруется в шортах и панаме, и никто не разочаруется в тулупе. Просто когда жарко - надо надевать первые, а когда холодно - вторые.
Тестер - тут вовсе не помеха и не панацея. Он говорит о том, какой рынок был последнее время, и позволяет подобрать такую ТС, которая ему соответствует. Но, это вовсе не значит, что в ближайшие дни рынок не поменяется, и ТС ему не перестанет соответствовать. Однако, все же, робот, показавший прибыль на истории - предпочтительнее, чем робот, сливший на истории.
Ручная же торговля - и вовсе может быть стабильно прибыльной только при наличии огромного опыта. Как раз для понимания, когда и какую технику применить. Думаешь, он есть у многих ?
В один полуавтомат, можно засунуть десятки - сотни торговых стратегий. Настроить разумный выбор. И пользователь никогда не поймет, почему он сливает. Толи потому что выбрал не ту стратегию из списка, толи потому, что сливать - это неизбежность продиктованная Вселенной. Но, автора он винить будет намного меньше. Особенно, если добавить настроек для каждой стратегии.
Иначе, каждый раз в сливе виноват разработчик. Это хорошо для его бизнеса?
1. Я говорил не о скорости отрисовки, а о трафике(обмене) между вашим гуи и пользовательской программой.
2. Конечно любая программа заточена под конкретную задачу, но с помощью например, стандартной библиотеки, можно добавить анимированный объект в окно, а в ваш гуи нет, надо вас просить об этом :(
1. Тут сложно сказать. С одной стороны, обмен между советником и индикатором(движком), будет несомненно тормозится. Но, если движок сделать советником, то возможно скорость передачи будет достаточной.
2. Возможно, я добавлю передачу в приложение из движка наименований ресурсов канвасов, которые он использует в окнах. Тогда польз. приложение будет получать ресурс канваса в окне движка и рисовать там что угодно.
Этот вопрос решается просто. Я это сделаю.
Этот вопрос решается просто. Я это сделаю.
Анимация - это просто пример, что может захотеть пользователь от gui. Мы не можем знать, как пользователи будут развивать свои проекты, но в случае с библиотекой, у них всегда есть возможность дописать недостающий функционал.
Анимация - это просто пример, что может захотеть пользователь от gui. Мы не можем знать, как пользователи будут развивать свои проекты, но в случае с библиотекой, у них всегда есть возможность дописать недостающий функционал.
Одно другому не мешает.
Весь свой функционал пользователь пишет у себя в приложении. И если надо - подключает его к GUI.
ЗЫ. Проведу эксперимент. Сделаю движок с окном, на канвасе которого тестовый советник будет рисовать с помощью CCanvas.
Это у тебя такая память (ну и у меня тоже).
У Петера - она совсем другая, и с возрастом только улучшается, как хорошее вино. Петер всегда помнит все, что написал, и как и зачем, и что при этом думал. Так что ему ООП, и в самом деле, не нужно.
Я памяти Петера завидую.
А вы попишите три года одну программу.
...
Я предлагаю выход из тупика. Полуавтоматические программы, где пользователь будет сам отвечать за свои действия.
...
Напомнило. "Ешьте переработанную пищу" © Судья Дредд
А самое забавное, что из дня в день Петр невозмутимо продолжает крутить свою шарманку, наивно думая, что он нас четко так обрабатывает и вот скоро-скоро мы все поведемся и выстроимся в очередь.
... за попкорном ежли только
Это у тебя такая память (ну и у меня тоже).
У Петера - она совсем другая, и с возрастом только улучшается, как хорошее вино. Петер всегда помнит все, что написал, и как и зачем, и что при этом думал. Так что ему ООП, и в самом деле, не нужно.
Я памяти Петера завидую.
Избирательная она какая-то: "...тут помню, а тут - не, не помню"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мой подход. Ядро - Движок.
Artyom Trishkin, 2018.12.10 20:23
Мне ваш соревновательный дух чужд. Мне когда нужен GUI в программе - я его делаю за день работы неторопясь. Полностью контролируемый мною. Вы вот Анатолия всё померяться призывали. Так он вас заткнул за пояс. Молча. Наповал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мой подход. Ядро - Движок.
Реter Konow, 2018.12.10 20:24
Когда и где?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мой подход. Ядро - Движок.
Artyom Trishkin, 2018.12.10 20:25
Ещё в прошлой жизни. А вы всё никак не можете разродиться хоть чем-нибудь стоящим.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мой подход. Ядро - Движок.
Реter Konow, 2018.12.10 20:26
Похоже на провокацию чистой воды. Просто провокация.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Мой подход. Ядро - Движок.
Artyom Trishkin, 2018.12.10 20:29
Считайте как считаете нужным. Можете заняться перечитыванием обсуждений статей Анатолия - там есть ваши потуги посоревноваться. Но Анатолий давно всё сделал, скромно, качественно, профессионально, "без шуму и пыли", а вы всё себя хвалите.