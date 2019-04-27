Мой подход. Ядро - Движок. - страница 53
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Да. Я тоже пробывал создавать GUI в Виз. студии. Очень интересно. Многое хочу перенять.
Наример, вот что уже перенял:
Кликните на картинку чтобы посмотреть Гиф.
Вот, все никак не пойму: зачем перенимать? Уже все, что делает Петр давно изобретено, и общедоступно.
Почему не изобрести что-то новое, а не заниматься перепевами все одной и той-же песни?
Люди машинным обучением занимаются. Это действительно новое для трейдинга. Пусть пока результатов особенно нет, но это новое, и возможно перспективное направление.
Вот, все никак не пойму: зачем перенимать? Уже все, что делает Петр давно изобретено, и общедоступно.
Почему не изобрести что-то новое, а не заниматься перепевами все одной и той-же песни?
Массовость.
Удобство МТ и MQL в создании тор.роботов + мой инструмент = еще большая массовость распостронения.
Массовость.
Удобство МТ и MQL в создании тор.роботов + мой инструмент = еще большая массовость распостронения.
Вот я на видео показал как работает робот в режиме советника, где применяется простые объекты MQL5. Больше мне не нужно было.
Чтобы что-то тут стал массовым, то надо создавать прибыльного торгового робота или индикатора. Всем в первую очередь интересует прибыльность продукта, а не красота.
Массовость.
Удобство МТ и MQL в создании тор.роботов + мой инструмент = еще большая массовость распостронения.
Это оконо сделано на Питон. Минут за 20, впервые в жизни.) И оно взаимодействует с МТ.
Сделано совсем не для публикации, а как экземпл. Код, кстати, выложен на форуме. На С# делается еще проще.
Не врублюсь, какие проблемы с ГУИ? По моему, отсутствуют.
Это оконо сделано на Питон. Минут за 20, впервые в жизни.) И оно взаимодействует с МТ.
Сделано совсем не для публикации, а как экземпл. Код, кстати, выложен на форуме. На С# делается еще проще.
Не врублюсь, какие проблемы с ГУИ? По моему, отсутствуют.
Тоже самое я делаю за теже 20 минут. С нуля. И при этом, это полностью на МТ. Значит, можно свободно развивать/продавать.
А у Вас нужно еще делать ДЛЛ и продумывать связь (если сложное приложение).
Покажите код этого окна. Я покажу код своего. Сравним.
Вот я на видео показал как работает робот в режиме советника, где применяется простые объекты MQL5. Больше мне не нужно было.
Чтобы что-то тут стал массовым, то надо создавать прибыльного торгового робота или индикатора. Всем в первую очередь интересует прибыльность продукта, а не красота.
ещё добавить что красота внешнего вида и удобство использования это немного разные вещи.
на фоне всех навёрнутых красот разных панелей (их мягко говоря много), единственный раз встретил панель сделанную явно практиком. Все немногие элементы управления поместились в одну нижнюю полоску в цветовой гамме терминала. Ничего не загораживают и не отвлекают от главного (графика!), лаконичны и доступны.
так-же тут уже звучало мнение, что вместо всех навёрнутых GUI лучше удобные hot-key и простую текстовую консоль. С чем полностью согласен.
Тоже самое я делаю за теже 20 минут. С нуля. И при этом, это полностью на МТ. Значит, можно свободно развивать/продавать.
А у Вас нужно еще делать ДЛЛ и продумывать связь (если сложное приложение).
Покажите код этого окна. Я покажу код своего. Сравним.
Я уже написал, код уже выложен на форуме. С полгода назад. Этот этап уже пройден и забыт, повторно искать код не буду. Лень.)
Я уже написал, код уже выложен на форуме. С полгода назад. Этот этап уже пройден и забыт, повторно искать код не буду. Лень.)
Подозреваю, что код сложен. И вообще, нужно знать Питон и уметь ДЛЛ писать. Выложите хотя бы код ДЛЛ через которую подключается окно.
Интересная ситуация. 53 страницы люди стараются меня разубедить в моей идее.
Аргументация такова:
При этом:
Таким образом, складывается впечатление, что слова людей расходятся с их делом. Стараясь меня убедить в ненужности моего инструмента, они противоречат себе.
Ведь они сами используют похожие, сторонние инструменты. Или хотят использовать (как Maxim Kuznetsov).
Значит, их аргументы направлены строго против моего проекта, и не являются убеждением. Ведь иначе, мы бы не дошли до 53-ей страницы в основном на отрицании. Был бы либо конструктив, либо безразличие.
Негатив показывает противодействие. Значит, - новый инструмент имеет значимость.
Поэтому, я и считаю, что он будет востребован. Безустальное отрицание публики меня в этом убеждает. Простая логика.
Интересная ситуация. 53 страницы люди стараются меня разубедить в моей идее.
Аргументация такова:
При этом:
Таким образом, складывается впечатление, что слова людей расходятся с их делом. Стараясь меня убедить в ненужности моего инструмента, они противоречат себе.
Ведь они сами используют похожие, сторонние инструменты. Или хотят использовать (как Maxim Kuznetsov).
Значит, их аргументы направлены строго против моего проекта, и не являются убеждением. Ведь иначе, мы бы не дошли до 53-ей страницы в основном на отрицании. Был бы либо конструктив, либо безразличие.
Негатив показывает противодействие. Значит, - новый инструмент имеет значимость.
Поэтому, я и считаю, что он будет востребован. Безустальное отрицание публики меня в этом убеждает. Простая логика.
вас уже 150-200 страниц (это же не первая ваша тема) пытаются убедить хоть что-то сделать. Хотя-бы что-то закончить и уже это обсуждать. Но вы предпочитаете трёп.