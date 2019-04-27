Мой подход. Ядро - Движок. - страница 127
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Петр, извини, но твоя работа не принимается, т.к. то, что ты прислал - редкостная халтура.
...Пока не зачет. Ждем твоих доработок. И никаких отрисовок 3D, пока с этим не разберешься!
Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...
Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...
Но он же (Петр) хочет быть востребованным со своим ядро-движком, принимать заказы и т.п. разное, прочее. Тут вот Василий произвел ему небольшое такое прикосновение к реальности.
Да и, Петр, как там с панелью для Александра?
Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...
Гы, чувствую твой лукавый взгляд:)
Шпыняю, потому что человек встал и заявил что любой желающий может на основе его решения создать графический интерфейс своей программы. Он добровольно вызвался это доказать и сам предложил проверить его решение в деле. Я проверил - результат полный кошмар. Поэтому как говориться назвался груздем - полезай в кузов;)
Есть большая разница между решением воображаемых проблем и конкретными задачами сторонних пользователей. Было заявлено, что данный движок как раз для второго случая. Что бы предложить эффективное и универсальное решение этого самого второго случая, необходимо что бы в решение базировалось на базовых парадигмах программирования. Пока я не вижу корректной реализации этих парадигм в решении Петра. Напротив, специально сформулированная "простенькая" задачка оголила весь клубок внутренних проблем и полный мрак всего предложенного решения.
Ну, ты мастер преувеличивать...
Все эти "проблемы", решаются на раз-два. Я только сделал технологию, и толком не с кем было тестировать. А ты сразу с "шашкой наголо"...)
Все это чепуха, кроме пожалуй, ограничения количества рядов. Это пока еще не сумел решить.
Ордера не закрываются, потому что я забыл как проверять открыт ли ордер или закрыт. А ты развел "трагедию".))
Ордера не закрываются, потому что я забыл как проверять открыт ли ордер или закрыт. А ты развел "трагедию".))
PositionSelectByTicket
PositionSelectByTicket
Спасибо.))
Тут человек древнегреческую трагедию развел...)) Даже смешно, от того что он не понимает, насколько просто решаются все заявленные им проблемы. Все, кроме неограниченного количества рядов таблицы.
Ну, ты мастер преувеличивать...
...
Блин, чувак, ты реально не понимаешь что происходит или пытаешься таким образом срезать углы?
У любой панели принципиальным и наиболее сложным моментом является отображение консистентного состояния. Если ордер открыт - то он должен отображаться, если его нет на вкладке "торговля", то его не должно быть и на панели. Это элементарно и "очень просто" концептуально. Но вот что бы сделать это "очень просто" нужно что бы панель была основана на модели состояний. У тебя ничего такого нет, а есть некая локальная неконсистентная кривая база база данных на стрингах засунутая в пользовательские объекты:
И вот ты сейчас пытаешься нам доказать, что проблемы никакой нет, что это все высасано из пальца. Что неотображаемые ордера в твоей таблице - это нормально. Что ордера которые есть в твоей таблице, но которые давно закрыты по факту - это тоже нормально. И вообще, у тебя все так нормально и хорошо, вот только количество позиций ограничено до 20.
Уточню задание еще раз, что бы не было вопросов:
Пока жирный незачет. Ждем твоих доработок. И никаких отрисовок 3D, пока с этим не разберешься!
- Таблица динамическая и показывает те же ордера что на вкладке Торговля. Если в на вкладке ордеров нет - то и у тебя в таблице нет.
- Количество отображаемых ордеров в твоей таблице должно быть любым. Нет ограничений сверху.
- Открытие ордера через стандартное диалоговое окно, должно приводить к появлению ордера в твоей таблице. Закрытие ордера стандартными средствами - должно приводить к исчежновению ордера в твоей таблице.
- Неконсистентное состояние недопустимо! Если твоя таблица показывает одно, а вкладка Торговля другое - это ошибка.
4. Если правильно написать эти циклы по ордерам, то таблица будет работать правильно.
Я просто забыл, как правильно работать с ордерами и потому, не реализовал этот механизм верно. От этого, и таблица работает неверно.
Но это не значит, что сама динамичная таблица не работает.
Спасибо.))
Тут человек древнегреческую трагедию развел...)) Даже смешно, от того что он не понимает, насколько просто решаются все заявленные им проблемы. Все, кроме неограниченного количества рядов таблицы.
Я прям чувствю большую кучу принебрежения в тебе, в твоем коде и во всем том, что ты делаешь, вроде как для людей, но как только дело касается конкретики, начинается фигня. Сделай что-то одно, небольшое но хорошо и качественное. Вот ты говоришь, все мол, просто решается, элементарно. Но почему-то сделал решение, в которой ничего такого нет. Что мешало тебе сделать все эти простые фишки за две недели?
Извини за негативные эмоции. Просто ты меня разочеровал. Я надеелся увидеть большее и лучшее. Исправь пожалуйста свою демо-версию. Сделай ее хорошо, качественно согласно заявке и без этих вот: "да это элементарно, нужно вот здесь подкрутить". Предложи решение из коробки, которое можно было бы протеситрвать.