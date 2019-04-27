Мой подход. Ядро - Движок. - страница 127

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Vasiliy Sokolov:

Петр, извини, но твоя работа не принимается, т.к. то, что ты прислал - редкостная халтура.

...

Пока не зачет. Ждем твоих доработок. И никаких отрисовок 3D, пока с этим не разберешься!

Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...

 
Artyom Trishkin:

Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...

Но он же (Петр) хочет быть востребованным со своим ядро-движком, принимать заказы и т.п. разное, прочее.  Тут вот Василий произвел ему небольшое такое прикосновение к реальности. 

Да и, Петр, как там с панелью для Александра?

 
Artyom Trishkin:

Ты зачем Петра шпыняешь? Он - свободный художник - что хочется, то и делается. А если сложно и не вписывается в концепцию его мышления - то не хочется и не делается, а подменяется тем, что просто, хочется, и делается...

Гы, чувствую твой лукавый взгляд:)

Шпыняю, потому что человек встал и заявил что любой желающий может на основе его решения создать графический интерфейс своей программы. Он добровольно вызвался это доказать и сам предложил проверить его решение в деле. Я проверил - результат полный кошмар. Поэтому как говориться назвался груздем - полезай в кузов;)

 
Есть большая разница между решением воображаемых проблем и конкретными задачами сторонних пользователей. Было заявлено, что данный движок как раз для второго случая. Что бы предложить эффективное и универсальное решение этого самого второго случая, необходимо что бы в решение базировалось на базовых парадигмах программирования.  Пока я не вижу корректной реализации этих парадигм в решении Петра. Напротив, специально сформулированная "простенькая" задачка оголила весь клубок внутренних проблем и полный мрак всего предложенного решения.  
 
Vasiliy Sokolov:
Есть большая разница между решением воображаемых проблем и конкретными задачами сторонних пользователей. Было заявлено, что данный движок как раз для второго случая. Что бы предложить эффективное и универсальное решение этого самого второго случая, необходимо что бы в решение базировалось на базовых парадигмах программирования.  Пока я не вижу корректной реализации этих парадигм в решении Петра. Напротив, специально сформулированная "простенькая" задачка оголила весь клубок внутренних проблем и полный мрак всего предложенного решения.  

Ну, ты мастер преувеличивать...

Все эти "проблемы", решаются на раз-два. Я только сделал технологию, и толком не с кем было тестировать. А ты сразу с "шашкой наголо"...)

Все это чепуха, кроме пожалуй, ограничения количества рядов. Это пока еще не сумел решить.


Ордера не закрываются, потому что я забыл как проверять открыт ли ордер или закрыт. А ты развел "трагедию".))

 
Реter Konow:
Ордера не закрываются, потому что я забыл как проверять открыт ли ордер или закрыт. А ты развел "трагедию".))

PositionSelectByTicket

 
Konstantin Nikitin:

PositionSelectByTicket

Спасибо.))

Тут человек древнегреческую трагедию развел...)) Даже смешно, от того что он не понимает, насколько просто решаются все заявленные им проблемы. Все, кроме неограниченного количества рядов таблицы.

 
Реter Konow:

Ну, ты мастер преувеличивать...

...

Блин, чувак, ты реально не понимаешь что происходит или пытаешься таким образом срезать углы?

У любой панели принципиальным и наиболее сложным моментом является отображение консистентного состояния. Если ордер открыт - то он должен отображаться, если его нет на вкладке "торговля", то его не должно быть и на панели. Это элементарно и "очень просто" концептуально. Но вот что бы сделать это "очень просто" нужно что бы панель была основана на модели состояний. У тебя ничего такого нет, а есть некая локальная неконсистентная кривая база база данных на стрингах засунутая в пользовательские объекты:

И вот ты сейчас пытаешься нам доказать, что проблемы никакой нет, что это все высасано из пальца. Что неотображаемые ордера в твоей таблице - это нормально. Что ордера которые есть в твоей таблице, но которые давно закрыты по факту - это тоже нормально. И вообще, у тебя все так нормально и хорошо, вот только количество позиций ограничено до 20.   

 
Vasiliy Sokolov:

Уточню задание еще раз, что бы не было вопросов:

  1. Таблица динамическая и показывает те же ордера что на вкладке Торговля. Если в на вкладке ордеров нет - то и у тебя в таблице нет.
  2. Количество отображаемых ордеров в твоей таблице должно быть любым. Нет ограничений сверху.
  3. Открытие ордера через стандартное диалоговое окно, должно приводить к появлению ордера в твоей таблице. Закрытие ордера стандартными средствами - должно приводить к исчежновению ордера в  твоей таблице.
  4. Неконсистентное состояние недопустимо! Если твоя таблица показывает одно, а вкладка Торговля другое - это ошибка.

Пока жирный незачет. Ждем твоих доработок. И никаких отрисовок 3D, пока с этим не разберешься!

  1. Для этого, пользователь должен сам написать цикл по ордерам на тиках или таймере, и сверять их тикеты с тикетами записанными в массиве. Если тикета в массиве нет, значит ордер был только что открыт и тогда вызывать E_Main_form_1__PnL(OrderTicket(),OrderProfit());
  2. Этот вопрос технически очень непрост. Пока количество рядов ограничено заранее. Но, оно может быть гораздо больше чем 20. Можно сделать и 200.
  3. Закрытие ордера через стандартное окно, точно также как и при открытии, будет фиксироваться в цикле по ордерам на событии тика или таймера. И если в массиве тикетов открытых ордеров есть тикет, ордера которого уже нет, то нужно вызвать 
    E_Main_form_1_CLOSE_ROW___Orders_table(ticket);

    4. Если правильно написать эти циклы по ордерам, то таблица будет работать правильно.

Я просто забыл, как правильно работать с ордерами и потому, не реализовал этот механизм верно. От этого, и таблица работает неверно. 

Но это не значит, что сама динамичная таблица не работает. 

 
Реter Konow:

Спасибо.))

Тут человек древнегреческую трагедию развел...)) Даже смешно, от того что он не понимает, насколько просто решаются все заявленные им проблемы. Все, кроме неограниченного количества рядов таблицы.

Я прям чувствю большую кучу принебрежения в тебе, в твоем коде и во всем том, что ты делаешь, вроде как для людей, но как только дело касается конкретики, начинается фигня. Сделай что-то одно, небольшое но хорошо и качественное. Вот ты говоришь, все мол, просто решается, элементарно. Но почему-то сделал решение, в которой ничего такого нет. Что мешало тебе сделать все эти простые фишки за две недели? 

Извини за негативные эмоции. Просто ты меня разочеровал. Я надеелся увидеть большее и лучшее. Исправь пожалуйста свою демо-версию. Сделай ее хорошо, качественно согласно заявке и без этих вот: "да это элементарно, нужно вот здесь подкрутить".  Предложи решение из коробки, которое можно было бы протеситрвать.

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