Мой подход. Ядро - Движок. - страница 130
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Cледующая динамичная таблица будет еще интереснее. В ячейках будут поля ввода, вып.списки, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары, поля ввода с кнопками +/-.
Самое сложное заключается именно в динамичности такой таблицы. Ведь обращение к элементам и получение их значений не привязано к конкретным параметрам, а зависит от маджика ряда.
Пётр, просто почитайте о CArrayOdj, и "О сколько нам открытий чудных"... Сразу окажется, что люди давно и непринуждённо реализуют то, с чем вы боритесь годами, и всё ещё никак не можете допилить.
Пётр, просто почитайте о CArrayOdj, и "О сколько нам открытий чудных"... Сразу окажется, что люди давно и непринуждённо реализуют то, с чем вы боритесь годами, и всё ещё никак не можете допилить.
Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.
Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.
вы уже слишком бесстыдно дуру гоните
я несколько недель назад разбирался с указателями в MQL, вот мой работающий пример работы с динамическими списками https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2361#comment_10042372
т.е. используя стандартную библиотеку MQL можно в несколько строк сделать хоть динамические массивы (исходники у Вас в терминале), хоть списки, хоть свои динамические классы, я делал себе класс на основе CObject - очень удобно, что сразу будет доступна вся библиотека "Стандартная библиотекаКоллекции данных "
PS: но увы, у топикстартера свой подход .... подход отрицания работы сторонних программистов, как говорится, мой ядро-мой подход! )))
Хорошо. У вас свой подход. Может он и неплох. Только до практической реализации такой таблицы очень далеко. А у меня уже все работает. Скоро выставлю конструктор, если в ветке конструктив начнется.
Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.
У меня 2 года назад был такой продукт. (сейчас в маркете его нет, поэтому публикую картинку).
Там как раз такие таблицы с реальными сделками и историческими были. И без ограничений :)
Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.
Отлично. Кое что есть. Но, Вы известный мастер.) А как насчет отстальных элементов?
Конструктор предназначается для людей, по настоящему увлеченных алготрейдингом. Для них есть смысл в не терять время на изучение граф.библиотек, а просто взять и составить такой код:
Петр, так это же должен делать ваш форм конструктор? Если нет, то беру свои слова обратно насчет полок ))
И получить окно с дин.таблицей.
..
case I_BUTTON14___Close:
Т.е. если строк в "дин. таблице" 21 (что уже вызывает вопросы), то
получается нужно прописывать что произойдет при клике на
Петр, так это же должен делать ваш форм конструктор? Если нет, то беру свои слова обратно насчет полок ))
Т.е. если строк в "дин. таблице" 21 (что уже вызывает вопросы), то
получается нужно прописывать что произойдет при клике на
Нет. Там маджик ряда приходит. Поэтому, только один I_BUTTON1___Close