Мой подход. Ядро - Движок. - страница 130

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Реter Konow:

Cледующая динамичная таблица будет еще интереснее. В ячейках будут поля ввода, вып.списки, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары, поля ввода с кнопками +/-.

Самое сложное заключается именно в динамичности такой таблицы. Ведь обращение к элементам и получение их значений не привязано к конкретным параметрам, а зависит от маджика ряда.

Пётр, просто почитайте о CArrayOdj, и "О сколько нам открытий чудных"... Сразу окажется, что люди давно и непринуждённо реализуют то, с чем вы боритесь годами, и всё ещё никак не можете допилить.

 
Artyom Trishkin:

Пётр, просто почитайте о CArrayOdj, и "О сколько нам открытий чудных"... Сразу окажется, что люди давно и непринуждённо реализуют то, с чем вы боритесь годами, и всё ещё никак не можете допилить.

Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.

 
Реter Konow:

Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.

вы уже слишком бесстыдно дуру гоните

 
Igor Makanu:

я несколько недель назад разбирался с указателями в MQL, вот мой работающий пример работы с динамическими  списками https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2361#comment_10042372

т.е. используя стандартную библиотеку MQL можно в несколько строк сделать хоть динамические массивы (исходники у Вас в терминале), хоть списки, хоть свои динамические классы, я делал себе класс на основе CObject - очень удобно, что сразу будет доступна вся библиотека "Стандартная библиотекаКоллекции данных "

PS: но увы, у топикстартера свой подход .... подход отрицания работы сторонних программистов, как говорится, мой ядро-мой подход!  )))

Хорошо. У вас свой подход. Может он и неплох. Только до практической реализации такой таблицы очень далеко. А у меня уже все работает. Скоро выставлю конструктор, если в ветке конструктив начнется.

 
Реter Konow:

Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.

table


У меня 2 года назад был такой продукт. (сейчас в маркете его нет, поэтому публикую картинку).

Там как раз такие таблицы с реальными сделками и историческими были. И без ограничений :)


 
Реter Konow:

Ну покажите где эти реализации. Динамичные таблицы с вышеперечисленными элементами на MQL. Что то я их не видел до сих пор.

Так вы никуда и не смотрите, иначе уже давно бы закинули свой ведро-движок в туда же и сделали всё просто и прозрачно.
Я лично не буду делать для вас вашу задачу - это ваша прерогатива. Я лишь подсказал вам направление где есть любые решения, которые вы озвучиваете. 
 
Andrey Barinov:


Отлично. Кое что есть. Но, Вы известный мастер.) А как насчет отстальных элементов?

 
Реter Konow:

Конструктор предназначается для людей, по настоящему увлеченных алготрейдингом. Для них есть смысл в не терять время на изучение граф.библиотек, а просто взять и составить такой код:

Петр, так это же должен делать ваш форм конструктор? Если нет, то беру свои слова обратно насчет полок ))


Реter Konow:

И получить окно с дин.таблицей.

..

case I_BUTTON14___Close:

Т.е. если строк в "дин. таблице" 21 (что уже вызывает вопросы), то  
получается нужно прописывать что произойдет при клике на 

I_BUTTON1___Close, I_BUTTON2___Close, I_BUTTON3___Close, I_BUTTON5___Close ... I_BUTTON21___Close    ???
 
Igor Volodin:

Петр, так это же должен делать ваш форм конструктор? Если нет, то беру свои слова обратно насчет полок ))


Т.е. если строк в "дин. таблице" 21 (что уже вызывает вопросы), то  
получается нужно прописывать что произойдет при клике на 

Нет. Там маджик ряда приходит. Поэтому, только один   I_BUTTON1___Close

 
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