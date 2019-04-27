Мой подход. Ядро - Движок. - страница 129
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Поработай с той версией движка что ты прикрепил в качестве демонстрации.
Вроде все просто. Если твой подход работает как я думаю, то не вижу ни каких проблем ни с динамической таблицей ни с обновлением значений позиций через таймер. Петр, так зачем было горбатого лепить с самого начала?;)
Василий, главное не торопится с выводами. Ни тебе, ни мне.))
Вставлю свои 5 копеек. Сейчас как-то не досуг. Но есть такая задумка реализовать подобную панель у себя. Так я думаю не просто делать крестик на закрытие позиции (хотя и он нужен) но так-же сделать отметку, указание лота и этим сделать оптовое закрытие. Что даст более гибкую работу с позициями, а так-же их частичное закрытие.
Можно.
Петр, сделай в таймере цикл for, который бы перебирал открытые ордера и посылал изменения в списке ордеров в твою таблицу. Также сделай так, что бы профит ордера в твоей таблице также менялся динамически.
Василий, вставь пожалуйста этот код в файл тестового советника (функция тика и таймера. Вместо прежних)
А также, в файле External Connection нужно заменить строку 68 и строку 114
Там немного напутал. Вместо OrderOpenTime() поставил OrderOpenPrice().
Должно работать нормально. Проверь.
Эх, нет, чтобы поступить по канонам - отделить данные(model) от представлений(view) и воспользоваться паттерном observer для подписки конкретных view на изменения model или определенные поля model.
Но для этого потребуется, чтобы пользователь такой библиотеки, мыслил объектно и данные своего советника засовывал в предлагаемую объектную структуру (да-да, нужно изучить методы этой библиотеки/фреймворка, чтобы построить интерфейс). А многие в ООП ни бум бум.
А вот Петр говорит, не надо ничего изучать! Просто возьмите и суйте ваши глобальные переменные в готовую портянку из сгенерированных обработчиков и интерфейс заработает. Да это находка ребята! Это не "выпили дощечки для полочки, соедини их по инструкции и расставь книги", а "нарисуй свою полочку и расставь на нее свои книги". Code Less Do More ( (c)/JQuery есличе)
Понятно, что с позиционированием продукта есть проблемы. А если так? Эй, программист! Хочешь заработать? Продается, то что красиво смотрится! Возьми сотню-других советников без интерфейса и продай их с интерфейсом. хахах ))
Ну и вылез недостаток файла сопряжения в котором "торчат" обработчики контролов он - статический. Придется немного поломать голову и ваять новый тип обработчика, который будет выполнять роль шаблона и принимать пользовательские/программные данные через входные параметры.
Эх, нет, чтобы поступить по канонам ...
Да всё нормально, Реter поступит по Konowам. )))
Эх, нет, чтобы поступить по канонам - отделить данные(model) от представлений(view) и воспользоваться паттерном observer для подписки конкретных view на изменения model или определенные поля model.
Но для этого потребуется, чтобы пользователь такой библиотеки, мыслил объектно и данные своего советника засовывал в предлагаемую объектную структуру (да-да, нужно изучить методы этой библиотеки/фреймворка, чтобы построить интерфейс). А многие в ООП ни бум бум.
А вот Петр говорит, не надо ничего изучать! Просто возьмите и суйте ваши глобальные переменные в готовую портянку из сгенерированных обработчиков и интерфейс заработает. Да это находка ребята! Это не "выпили дощечки для полочки, соедини их по инструкции и расставь книги", а "нарисуй свою полочку и расставь на нее свои книги". Code Less Do More ( (c)/JQuery есличе)
Понятно, что с позиционированием продукта есть проблемы. А если так? Эй, программист! Хочешь заработать? Продается, то что красиво смотрится! Возьми сотню-других советников без интерфейса и продай их с интерфейсом. хахах ))
Ну и вылез недостаток файла сопряжения в котором "торчат" обработчики контролов он - статический. Придется немного поломать голову и ваять новый тип обработчика, который будет выполнять роль шаблона и принимать пользовательские/программные данные через входные параметры.
Cначала подумал, это очередная порция негатива, потом вчитался получше, оказалось нет. Просто эмоции.
Конструктор предназначается для людей, по настоящему увлеченных алготрейдингом. Для них есть смысл в не терять время на изучение граф.библиотек, а просто взять и составить такой код:
И получить окно с дин.таблицей.
В файле сопряжения пользователь получит этот код:
И определит что и как делать на событиях нажатия на кнопки.
Cледующая динамичная таблица будет еще интереснее. В ячейках будут поля ввода, вып.списки, чекбоксы, кнопки, радио-кнопки, прогресс-бары, поля ввода с кнопками +/-.
Самое сложное заключается именно в динамичности такой таблицы. Ведь обращение к элементам и получение их значений не привязано к конкретным параметрам, а зависит от маджика ряда.