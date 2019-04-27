Мой подход. Ядро - Движок. - страница 137
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Петр, ты реально что то неправильно понял в части применения ООП.
Николай, ты строишь ИЕРАРХИЮ или создаешь механизмы рисования?
Если ты строишь ИЕРАРХИЮ (плевать на рисование), тогда понятно зачем тебе везде нужен ООП.
Если ты создаешь механизм рисования, который работает на основе ОДНОГО класса, то сам Класс не нужен.
Класс, - от слова Классификация. Классификация - это разделение по признакам. Класс - это производное от Классификации. Если Класс один, то Классификации нет.
Значит, Класс в этом случае, абстратная хрень. Бессмыслица.
...
Создается впечатление, что сам ООП встает впереди механизма, который он должен обслуживать. То есть, механизм должен стремится к целостности, а значит к наименьшему числу своих блоков. А ООП заставляет эти блоки плодить по любой причине. Из за этого, структура механизмов получается рваная и они плохо работают. И еще хуже развиваются.
...
А может не фантазировать про ООП надо, а изучить, хоть немного? Даже не фантазировать, а бредить.
Николай, а тебе не приходило в голову, что твоя любовь к ООП не обоснована почти ничем, кроме абстрактных причин?
Скажем, если бы создавал гигантские механизмы с помощью этого ООП, то было бы понятно, почему он тебе так нужен. Ты бы конкретно обосновал, зачем тебе ООП. Но, ты создаешь относительно маленькие механизмы. Там недостаточно кода, чтобы можно было делать выводы о недостатках и преимуществах того, или иного подхода. Но ты его все равно твердишь об ООП. При том, что ООП всего лишь инструмент, и сам по себе не имеет смысла. То есть, если нет механизма который нужно сделать, то ООП не нужен. А если механизм есть, то он должен быть достаточно серьезным, чтобы при его создании потребовался ООП.
Большинство ратующих за ООП не делают ничего серьезного. Только мелкие поделки. Однако, их вера в ООП непоколебима. Другие, которые создают намного более серьезные механизмы, гораздо меньше кричат о величии ООП. Некоторые даже высказываются с критикой (было пару раз).
То есть, твоя аргументация должна быть подкреплена практикой, а не только теорией. Я например, могу спорить о преимуществах ООП в разработке GUI с Анатолием, поскольку мы можем на практике сравнить решения и их нюансы. Но, с тобой я не могу развернуться в аргументации, потому что ты не поймешь ее. Услышишь, но не поймешь (без обид). А Анатолий, напротив, понять может очень хорошо. В разнице опыта создания глобальных механизмов и есть главная причина непонимания.
ЗЫ. Как практик я тебе скажу так: Подход должен быть таким, чтобы он максимально реализовывал потенциал мозгов конкретного программиста. Для себя я такой подход нашел.
Фантазии про ООП все буйнее и буйнее...
Серьезность работы определяется результатом, а не количеством потраченных лет.
Увы, не бред.
Рисование на канвасе не требует обертки в виде класса. Список функций достаточно. Никакие права доступа к методам не нужны тебе чтобы рисовать. И ты это знаешь. Но ты отрицаешь этот факт. Отрицаешь очевидное.
Оу! Да. Что бы съесть банан надо очистить шкурку. Но если у коровы есть рога, то все с рогами это коровы.
Ну, тут не много таких людей. Я наверное, один из них. Хотя, не учить тебя моя цель. А только услышать вразумительный ответ. Зачем при рисовании обращатся к функциям класса через объекты, если ты пользуешься всего ОДНИМ классом?
Затем, что функции рисования на канвасе относятся только к рисованию на канвасу и больше ни к чему, поэтому незачем их держать в отдельной корзине, поэтому они собраны в один класс. Но ты все равно не поймешь.
Николай, ты строишь ИЕРАРХИЮ или создаешь механизмы рисования?
Если ты строишь ИЕРАРХИЮ (плевать на рисование), тогда понятно зачем тебе везде нужен ООП.
Если ты создаешь механизм рисования, который работает на основе ОДНОГО класса, то сам Класс не нужен.
Класс, - от слова Классификация. Классификация - это разделение по признакам. Класс - это производное от Классификации. Если Класс один, то Классификации нет.
Значит, Класс в этом случае, абстратная хрень. Бессмыслица.
Причем тут иерархия? В ООП широко используется наследование... и еще одна очередная куча буйных фантазий...
...и вишенка на тортике:
добывает огонь камнями, и пусть еще тыщу лет стучит ими)
у меня был похожий проект на другом достаточно дорогом спецсофте, тоже реализовывал идею обходными путями (чтобы не покупать доп. модули), работало, но с некоторыми заказчиками в итоге заходил в тупик и время было потрачено зря
но там и сфера совсем другая, заказчиков было находить просто